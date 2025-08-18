ब्लैक होल के हार्ट में बह रही है गैस की एक गुप्त नदी... जिससे हो सकता है नए तारे का जन्म!

GMC: खगोल वैज्ञानिकों की टीम ने हाल मे हीं आकाशगंगा के बेहद रहस्यमयी चीज की खोज की है, खगोल वैज्ञानिकों ने गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल खोजा है, इस बादल को विशाल आणविक बादल कहा जाता है यानी कि GMC कहा जाता है. अगर इसके लंबाई की बात करें तो ये लगभग 200 प्रकाश वर्ष जितना बड़ा है.

नए रिसर्च के मुताबिक, जो एस्ट्रोफिजिकल जर्नल को प्रकाशित किया गया था, उसमें वैज्ञानिकों ने अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के ग्रीन बैंक टेलीस्कोप की मदद से की मदद से इस बादल के ऊपर रिसर्च किया, इस बादल की बात करें तो इसका नाम M4.7-0.8 है, जिसे मिड पॉइंट क्लाउड भी कहा जाता है

नए तारों का जन्म

रिसर्च में पाया गया कि यह बादल बेहद सक्रिय है और इसमें ऐसे हिस्से मौजूद है जिसके कारण जल्द ही नए तारों का जन्म हो सकता है

इस रिसर्च के पहले इस बादल के बारे में पता नहीं था, जो इस रिसर्च के कारण सामने आया है, जब वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी के इस हिस्से की जांच की तो वहां घनी गैस पाई, तभी इसका पता चला इसका आकार, वजन और घनत्व को मापने के बाद यह साबित हो गया कि यह सचमुच एक विशाल आणविक बादल है,इस रिसर्च को नताली बटरफील्ड ने प्रकाशित किया है जो एनएसएफ राष्ट्रीय रेडियो खगोल विज्ञान वेधशाला (NRAO) की वैज्ञानिक और इस शोध की मुख्य लेखिका हैं.

बटरफील्ड के मुताबिक ये धूल की पट्टिया ऐसी छिपी हुई नदियों जैसी हैं, जो हमारी आकाशगंगा के केंद्र यानी ब्लैक होल की ओर गैस और धूल ले जा रही हैं. इस बादल का मिड पॉइंट वही जगह है जहां आकाशगंगा की डिस्क से निकला पदार्थ, आकाशगंगा के केंद्र के ज्यादा सक्रिय माहौल में पहुंच रहा है, यह हमें एक खास मौका देता है कि हम गैस की शुरुआती स्थितियों का रिसर्च कर सकें, इससे पहले कि वह आकाशगंगा के केंद्र में इकट्ठी हो जाए.

वैज्ञानिकों की टीम के रिसर्च के मुताबिक मिड पॉइंट क्लाउड आकाशगंगा की डिस्क से उसके केंद्र तक पदार्थ ले जाने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि इससे वैज्ञानिकों को बहुत कुछ पता चल सकता है, इस क्षेत्र का अध्ययन करने से खगोल वैज्ञानिक ये समझ सकते हैं कि आकाशगंगाएं अपने केंद्रीय हिस्से कैसे बनाती हैं और ऐसे खतरनाक और कठिन वातावरण में नए तारे कैसे जन्म लेते हैं.