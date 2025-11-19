40,000 साल बाद जिंदा हुआ 'वूली मैमथ का जीन', वैज्ञानिकों ने बताया- कैसे ली थी आखिरी सांस

Science News in Hindi: पहली बार हिमयुग(Ice Age)के वूली मैमथ का RNA अलग करके उसकी जांच की गई. इससे विलुप्त इस जानवर के बारे में ज्यादा जानने की उम्मीद है और इसी तरीके के दूसरे जानवरों के बारे में भी जानकारी मिल सकती है. यह बड़ी सफलता स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं को मिली है. उन्होंने साइबेरिया की हमेशा जमी रहने वाली बर्फ में तकरीबन 40,000 सालों तक सुरक्षित रहे मैमथ के शरीर के ऊतक(Tissues)से सबसे पुराना RNA(Ribonucleic Acid)खोजा है.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?

स्टडी के मुख्य लेखर एमिलियो मार्मोल ने कहा, RNA की मदद से हमें पक्का सबूत मिल सकता है कि कौन से जीन काम कर रहे थे. DNA हमें सिर्फ यह बताता है कि कोई जीव क्या कर सकता था. इसके उलट, RNA यह दिखाता है कि जब मैमथ जिंदा था या उसके आखिरी समय में कौन से जीन सच में काम कर रहे थे. इससे वैज्ञानिकों को समझने में मदद मिलेगी कि वूली मैमथ जैसे स्तनधारी कैसे काम करते थे.

इस रिसर्च से क्या साबित हुआ?

अब तक विलुप्त जानवरों का RNA हजारों सालों तक सही सलामत रहने के लिए बहुत कमजोर माना जाता था. लेकिन मार्मोल और उनके साथियों ने पर्माफ्रॉस्ट से निकाले गए बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित मैमथ के ऊतकों(Tissues)का इस्तेमाल करके इन उम्मीदों को गलत साबित कर दिया. मार्मोल ने बताया, हमें उम्मीद थी कि इतने समय के बाद भी RNA के अणु जमे हुए मिलेंगे.

टीम ने क्या काम किया?

टीम ने युका नाम ने एक मैमथ के Muscle Tissues पर काम किया जिसकी मौत लगभग 40,000 साल पहले हुई थी. 20,000 से ज्यादा प्रोटीन बनाने वाले जीन्स में से कुछ ही एक्टिव थे. इनमें से ज्यादातर वो थे जो मांसपेशियों के सिकुड़ने और तमाव से जुड़े थे. कोशिका पर तनाव के संकेत भी मिले जिससे पता चलता है कि युका के आखिरी समय आसान नहीं था. वैज्ञानिकों ने microRNA भी खोजा जो छोटे अणु होते हैं जो जीन की गतिविधि को कंट्रोल करते हैं.खास बात है कि ये साधारण माइक्रोआरएनए नहीं थे. इनमें से कुछ में मैमथ के अपने खास बदलाव थे जिससे पक्का होता है कि ये उसी के थे.