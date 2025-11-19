Advertisement
trendingNow13009805
Hindi Newsविज्ञान

40,000 साल बाद जिंदा हुआ 'वूली मैमथ का जीन', वैज्ञानिकों ने बताया- कैसे ली थी आखिरी सांस

Woolen Mammoth RNA: साइबेरिया की हमेशा जमी रहने वाली बर्फ में करीब 40,000 सालों तक सुरक्षित रहे मैमथ के शरीर के ऊतकों से अब तक के सबसे पुराने RNA के टुकड़े निकाले गए हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 19, 2025, 10:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

40,000 साल बाद जिंदा हुआ 'वूली मैमथ का जीन', वैज्ञानिकों ने बताया- कैसे ली थी आखिरी सांस

Science News in Hindi: पहली बार हिमयुग(Ice Age)के वूली मैमथ का RNA अलग करके उसकी जांच की गई. इससे विलुप्त इस जानवर के बारे में ज्यादा जानने की उम्मीद है और इसी तरीके के दूसरे जानवरों के बारे में भी जानकारी मिल सकती है. यह बड़ी सफलता स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं को मिली है. उन्होंने साइबेरिया की हमेशा जमी रहने वाली बर्फ में तकरीबन 40,000 सालों तक सुरक्षित रहे मैमथ के शरीर के ऊतक(Tissues)से सबसे पुराना RNA(Ribonucleic Acid)खोजा है.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
स्टडी के मुख्य लेखर एमिलियो मार्मोल ने कहा, RNA की मदद से हमें पक्का सबूत मिल सकता है कि कौन से जीन काम कर रहे थे. DNA हमें सिर्फ यह बताता है कि कोई जीव क्या कर सकता था. इसके उलट, RNA यह दिखाता है कि जब मैमथ जिंदा था या उसके आखिरी समय में कौन से जीन सच में काम कर रहे थे. इससे वैज्ञानिकों को समझने में मदद मिलेगी कि वूली मैमथ जैसे स्तनधारी कैसे काम करते थे.

यह भी पढ़ें: धरती के नीचे गड़बड़ी! दूर हो रहे हैं 2 बड़े महाद्वीप, स्वेज की खाड़ी में हो रहा है खिंचाव

Add Zee News as a Preferred Source

इस रिसर्च से क्या साबित हुआ?
अब तक विलुप्त जानवरों का RNA हजारों सालों तक सही सलामत रहने के लिए बहुत कमजोर माना जाता था. लेकिन मार्मोल और उनके साथियों ने पर्माफ्रॉस्ट से निकाले गए बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित मैमथ के ऊतकों(Tissues)का इस्तेमाल करके इन उम्मीदों को गलत साबित कर दिया. मार्मोल ने बताया, हमें उम्मीद थी कि इतने समय के बाद भी RNA के अणु जमे हुए मिलेंगे. 

यह भी पढ़ें: 20 साल में 31 इंच टेढ़ी हो गई धरती...'इंसानों की प्यास' ने हिला डाला पूरा ग्रह, टेंशन में NASA वाले

टीम ने क्या काम किया?
टीम ने युका नाम ने एक मैमथ के Muscle Tissues पर काम किया जिसकी मौत लगभग 40,000 साल पहले हुई थी. 20,000 से ज्यादा प्रोटीन बनाने वाले जीन्स में से कुछ ही एक्टिव थे. इनमें से ज्यादातर वो थे जो मांसपेशियों के सिकुड़ने और तमाव से जुड़े थे. कोशिका पर तनाव के संकेत भी मिले जिससे पता चलता है कि युका के आखिरी समय आसान नहीं था. वैज्ञानिकों ने microRNA भी खोजा जो छोटे अणु होते हैं जो जीन की गतिविधि को कंट्रोल करते हैं.खास बात है कि ये साधारण माइक्रोआरएनए नहीं थे. इनमें से कुछ में मैमथ के अपने खास बदलाव थे जिससे पक्का होता है कि ये उसी के थे.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Science Newswoolen mammoth

Trending news

बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
BMC Election 2025
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
anmol bishnoi
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
maharastra politics
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
Dr Umar Mohammad
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
RSS chief Mohan Bhagawat
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Weather
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Robert Vadra
"उनकी बात क्यों सुनें?" रॉबर्ट वाड्रा के Gen Z वाले बयान पर भड़कीं बीजेपी सांसद
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
DNA
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाक की तो बंध जाएगी घिग्घी!
putin india visit
इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाक की तो बंध जाएगी घिग्घी!
SIR के चलते बंगाल में मोहल्ले होने लगे खाली! बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा लोगों का झुंड
West Bengal
SIR के चलते बंगाल में मोहल्ले होने लगे खाली! बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा लोगों का झुंड