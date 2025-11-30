अंटार्कटिका की गहराई में मिला 6 करोड़ साल पुराना अंडा, दस साल तक पिचका गुब्बारा समझते रहे वैज्ञानिक

Science News: अंटार्कटिका की मिट्टी से एक चमड़े जैसा पुराना जीवाश्म मिला जो बताता है कि क्रेटेशियस काल के समुद्री सरीसृप(रेंगने वाले जीव) कैसे प्रजनन करते थे. यह अंडा लगभग 68 मिलियन साल पुराना है और यह अब तक का मिला सबसे बड़ा मुलायन खोल वाला अंडा है और किसी भी ज्ञात जीव का दूसरा सबसे बड़ा अंडा है. यह चीज 2011 में सीमोर द्वीप पर मिली थी जिसने वैज्ञानिकों को सालों तक उलझाए रखा. यह किसी सामान्य अंडे जैसा नहीं बल्कि एक पिचके हुए गुब्बारे जैसा लग रहा था. लगभग 10 साल की जांच के बाद इसकी असली पहचान हुई.

कैसा था यह अंडा?

अंडे का खोल पतला और लचीला था जो आज के सांपों और छिपकलियों के खोल जैसा होता है. यह बताता है कि समुद्री सरीसृप सीधे बच्चे पैदा नहीं करते थे बल्कि उन्होंने सीधे समुद्र में ही नरम खोल वाले अंडे दिए होंगे. इतने विशालकाय समुद्री जानवरों के लिए ऐसा होना पहले कल्पना से बाहर था.

यह भी पढ़ें: ये है धरती का इकलौता समुद्र जिसका नहीं है कोई किनारा, 99% लोगों की नहीं होगा मालूम!

Add Zee News as a Preferred Source

किस जीव का है ये अंडा?

जीवाश्म अंडे के पास वैज्ञानिकों को कैकाइफिलु हर्वेई नाम के विशाल जीव के कंकाल मिले हैं जो मोसासौर की एख बड़ी प्रजाति का है और डायनासोर काल में अंटार्कटिका के पानी में तैरता था. अंडे का आकार और उसका इन कंकालों के इतना पास मिलना बताता है कि शायद यह अंडा उसी जीव का हो. टेक्सास विश्वविद्यालय के लुकास लीजेंड्रे बताते हैं कि, यह अंडा एक बड़े डायनासोर के आकार के जानवर का है लेकिन यह डायनासोर के अंड से बहुत अलग है.

यह भी पढ़ें: Titanic: 113 साल बाद भी समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया ये जहाज, वैज्ञानिकों ने बताया- अब तो इसे...

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?

UT Austin का जीवाश्म विज्ञानी और इस अध्ययन की सह-लेखिका जूलिया क्लार्क ने इस अंडे को आकार और बनावट दोनों में असाधारण बताया. नेचर पत्रिता में छपे वैज्ञानिकों के नतीजों से यह साबित होती है कि कुछ बड़े समुद्री सरीसृप पानी में ही अंडे देते थे जो तुरंत फूट जाते थे. द ब्राइटर साइड ऑफ न्यूज के अलग शोध ने पुष्टि की है कि 259 सरीसृप प्रजातियों की जांच से पता चला है इस अंडे की मां की शरीर की लंबाई पूंछ को छोड़कर 23 फीट से अधिक रही होगी.