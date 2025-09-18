वैज्ञानिकों ने सुलझाया धरती का बड़ा रहस्य, बताया-'उल्कापिंड और आकाशंगगा के बीच का संबंध'
विज्ञान

वैज्ञानिकों ने सुलझाया धरती का बड़ा रहस्य, बताया-'उल्कापिंड और आकाशंगगा के बीच का संबंध'

Earth's Crust: हाल ही में हुए एक नए शोध से पता चला है कि धरती की ऊपरी परत या पपड़ी का बनना और उल्कापिंडों का गिरना सीधे तौर पर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:49 AM IST
वैज्ञानिकों ने सुलझाया धरती का बड़ा रहस्य, बताया-'उल्कापिंड और आकाशंगगा के बीच का संबंध'

Science News in Hindi: एक नए शोध में सामने आया है कि धरती की ऊपरी परत का बनना और उल्कापिंडों का गिरना एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. पहले माना जाता था कि पृथ्वी की पपड़ी सिर्फ अंदरूनी बदलावों से बनी है लेकिन इस अध्ययन में हमारी आकाशगंगा तो Spiral Arms से गुजरते समय सौरमंडल पर गिरे उल्कापिंडों ने भी अहम भूमिका निभाई. इस शोध में प्राचीन जिरकोन क्रिस्टलों की जांच की गई जिससे भूविज्ञान और खगोल विज्ञान के बीच एक नया संबंध सामने आया है. यह अध्ययन फिजिकल रिव्यू रिसर्च नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है. 

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?
वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी आकाशगंगा में होने वाली इन घटनाओं का असर महाद्वीपों के बनने और जीवन के लिए ज़रूरी हालात पर भी पड़ा होगा. यह खगोल-भूविज्ञान(Astronomny-Geology)के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खोज है. इस शोझ को करने वाली टीम ने पृथ्वी की ऊपरी परत में मिले पुराने जिरकोन क्रिस्टल की जांच की. शोध के मुख्य लेखक प्रोफेसर क्रिस किर्कलैंड ने बताया कि, ये छोटे और मजबूत खनिज हमें बताते हैं कि हमारी धरती और आकाशगंगा का आपस में क्या संबंध है. 

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में भारत का सम्मान...48 करोड़ किमी दूर एस्टेरॉयड को मिला 'नर्मदा' का नाम, क्या है NASA का लूसी मिशन

क्या होता है सर्पिल आर्म्स?
पुराने जिरकोन क्रिस्टल में हुए रासायनिक बदलावों की जांच करके वैज्ञानिकों ने उनकी तुलना आकाशगंगा में मौजूद गैस के नक्शों से की. उन्होंने पाया कि ये बदलाव तब हुए थे जब हमारा सौर मंडल आकाशगंगा की Spiral Arms से गुजरा था. इन आर्म्स या भुजाओं में तारे और गैस बहुत घने होते हैं. 

इनके टकराने से क्या हुआ?
अध्ययन से यह भी पता चला कि इन आर्म्स में मौजूद ग्रैविटेशनल फोर्स ने सारे सौरमंडल के किनारे से बर्फीले धूमकेतुओं को धरती की ओर धकेल दिया. जब ये धूमकेतु पृथ्वी से टकराए तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकली जिससे धरती की सतह का कुछ हिस्सा पिघल गया और नए तरह के पदार्थ बने, खासकर जब वो पानी वाले वातावरण के संपर्क में आए.

यह भी पढ़ें: क्या किसी 'दूसरी धरती' पर भी रहते हैं हमारे जैसे लोग? पढ़ें वैज्ञानिकों की मल्टीवर्स थ्योरी का सच 

इस खोज के क्या नतीजे निकले?
भूवैज्ञानिक घटनाओं पर आकाशगंगा का यह प्रभाव पृथ्वी के विकास को समझने का एक नया तरीका देता है. प्रोफेसर किर्कलैंड ने कहा, हमारे शोध से पता चलता है कि धरती का विकास सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं था बल्कि यह हमारे आकाशगंगा के वातावरण से भी जुड़ा हुआ है. यह शोध भूविज्ञान और खगोल विज्ञान को जोड़कर एक नए वैज्ञानिक युग की शुरुआत करता है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

