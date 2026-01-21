अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे मिली 'दूसरी दुनिया', अंदर छिपी हैं 30,000 से ज्यादा...

Antarctica New Map: वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की जमी हुई बर्फ के नीचे छिपी जमीन का एक बहुत ही शानदार और साफ नक्शा तैयार किया है. इस नक्शे से पता चला है कि बर्फ की मोटी परतों के नीचे क्या-क्या छिपा है.
Trending Photos
Antarctica Hidden Mountains: वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की विशाल बर्फ की परत के नीचे छिपी जमीन का अब तक का सबसे बड़ा और साफ नक्शा बनाया है. इस नक्शे से पता चला है कि बर्फ के नीचे एक पूरी दुनिया दबी हुई है जिसमें ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और 30,000 से ज्यादा ऐसी पहाड़ियां मिली हैं जिनके बारे में हमें पहले कभी नहीं पता था. वैज्ञानिकों ने इस राज को खोलने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया. इसके लिए उन्होंने सैटेलाइट से मिलने वाली हाई-क्वालिटी तस्वीरों का अध्ययन किया और यह देखा कि बर्फ ऊपर से कैसे बह रही है.
बर्फ के नीचे क्यों जरूरी है पहाड़?
बर्फ के नीचे चट्टानों और पहाड़ों की जानकारी वैज्ञानिकों के लिए बहुत काम की है. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अंटार्कटिक की बर्फ कितनी तेजी से पिघलेगी. बर्फ के नीचे जो ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियां हैं वे पिघलती हुई बर्फ के लिए स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं. ये पहाड़ बर्फ को तेजी से पिघलने से रोकते हैं.
यह भी पढ़ें: समुद्र में खौलता पानी और उठते बुलबुले! गुजरात-महाराष्ट्र तट पर खलबली, क्या आने वाली है बड़ी आफत?
बर्फ के नीचे छिपी है अनोखी दुनिया
इस नए नक्शे से पता चला है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 30,000 से ज्यादा पहाड़ियां छिपी हैं. इनमें से हर पहाड़ी कम से कम 165 फीट (15 मंजिला इमारत) ऊंची है. इसकी खास बात यह है कि दुनिया का 70% साफ पानी इसी महाद्वीप पर बर्फ के रूप में जमा है. वैज्ञानिक रॉबर्ट बिंगहैम कहते हैं कि, अंटार्कटिका के नीचे का नजारा बिल्कुळ भी बोरिंग नहीं है और रहस्यों से भरा हुआ है.
यह भी पढ़ें: भारत ने अंतरिक्ष में बनाया नकली 'सूर्य ग्रहण', पहली बार कैमरे में कैद हुए सूरज के भयानक धमाके
दुनिया के बाकी हिस्से जैसी है इसकी जमीन
पठार और गहरि घाटियां बर्फ के नीचे मिली सबसे खास चीजों में ऊंचे-ऊंचे पठार और बहुत गहरी घाटियां शामिल हैं. यह नजारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा ग्रीनलैंड, कनाडा या यूरोप के स्कैंडिनेवियाई देशों में देखने को मिलता है. रॉबर्ट बिंगहैम ने बताया कि, नई तकनीक ने Antarctica के नीचे जो नक्शा बनाया है वह दुनिया के बाकी हिस्सों से इतना मेल खाता कि हमें इस खोज पर यकीन ही नहीं हुआ.