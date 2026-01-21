Advertisement
trendingNow13081687
Hindi Newsविज्ञानअंटार्कटिका की बर्फ के नीचे मिली दूसरी दुनिया, अंदर छिपी हैं 30,000 से ज्यादा...

अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे मिली 'दूसरी दुनिया', अंदर छिपी हैं 30,000 से ज्यादा...

Antarctica New Map: वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की जमी हुई बर्फ के नीचे छिपी जमीन का एक बहुत ही शानदार और साफ नक्शा तैयार किया है. इस नक्शे से पता चला है कि बर्फ की मोटी परतों के नीचे क्या-क्या छिपा है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 21, 2026, 01:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे मिली 'दूसरी दुनिया', अंदर छिपी हैं 30,000 से ज्यादा...

Antarctica Hidden Mountains: वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की विशाल बर्फ की परत के नीचे छिपी जमीन का अब तक का सबसे बड़ा और साफ नक्शा बनाया है. इस नक्शे से पता चला है कि बर्फ के नीचे एक पूरी दुनिया दबी हुई है जिसमें ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और 30,000 से ज्यादा ऐसी पहाड़ियां मिली हैं जिनके बारे में हमें पहले कभी नहीं पता था. वैज्ञानिकों ने इस राज को खोलने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया. इसके लिए उन्होंने सैटेलाइट से मिलने वाली हाई-क्वालिटी तस्वीरों का अध्ययन किया और यह देखा कि बर्फ ऊपर से कैसे बह रही है. 

बर्फ के नीचे क्यों जरूरी है पहाड़?
बर्फ के नीचे चट्टानों और पहाड़ों की जानकारी वैज्ञानिकों के लिए बहुत काम की है. इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अंटार्कटिक की बर्फ कितनी तेजी से पिघलेगी. बर्फ के नीचे जो ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियां हैं वे पिघलती हुई बर्फ के लिए स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं. ये पहाड़ बर्फ को तेजी से पिघलने से रोकते हैं.

यह भी पढ़ें: समुद्र में खौलता पानी और उठते बुलबुले! गुजरात-महाराष्ट्र तट पर खलबली, क्या आने वाली है बड़ी आफत?

Add Zee News as a Preferred Source

बर्फ के नीचे छिपी है अनोखी दुनिया
इस नए नक्शे से पता चला है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 30,000 से ज्यादा पहाड़ियां छिपी हैं. इनमें से हर पहाड़ी कम से कम 165 फीट (15 मंजिला इमारत) ऊंची है. इसकी खास बात यह है कि दुनिया का 70% साफ पानी इसी महाद्वीप पर बर्फ के रूप में जमा है. वैज्ञानिक रॉबर्ट बिंगहैम कहते हैं कि, अंटार्कटिका के नीचे का नजारा बिल्कुळ भी बोरिंग नहीं है और रहस्यों से भरा हुआ है. 

यह भी पढ़ें: भारत ने अंतरिक्ष में बनाया नकली 'सूर्य ग्रहण', पहली बार कैमरे में कैद हुए सूरज के भयानक धमाके

दुनिया के बाकी हिस्से जैसी है इसकी जमीन
पठार और गहरि घाटियां बर्फ के नीचे मिली सबसे खास चीजों में ऊंचे-ऊंचे पठार और बहुत गहरी घाटियां शामिल हैं. यह नजारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा ग्रीनलैंड, कनाडा या यूरोप के स्कैंडिनेवियाई देशों में देखने को मिलता है. रॉबर्ट बिंगहैम ने बताया कि, नई तकनीक ने Antarctica के नीचे जो नक्शा बनाया है वह दुनिया के बाकी हिस्सों से इतना मेल खाता कि हमें इस खोज पर यकीन ही नहीं हुआ. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

antarctica hidden world

Trending news

अब होगा फैसला! 'असली शिवसेना' कौन? सुप्रीम कोर्ट में शिंदे बनाम ठाकरे की आखिरी जंग
Supreme Court
अब होगा फैसला! 'असली शिवसेना' कौन? सुप्रीम कोर्ट में शिंदे बनाम ठाकरे की आखिरी जंग
रद्द हुई अमित मालवीय के खिलाफ FIR,HC बोला- स्टालिन का सनातन धर्म वाला बयान हेट स्पीच
Tamil Nadu news
रद्द हुई अमित मालवीय के खिलाफ FIR,HC बोला- स्टालिन का सनातन धर्म वाला बयान हेट स्पीच
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम, SIR के खौफ में 82 साल के बुजुर्ग ने ट्रेन से कटकर दी जान
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम
वोटर लिस्ट में नहीं था नाम, SIR के खौफ में 82 साल के बुजुर्ग ने ट्रेन से कटकर दी जान
सुखना लेक को और कितना सुखाओगी... चंडीगढ़ की एतिहासिक झील पर CJI की तल्ख टिप्पणी
Supreme Court
सुखना लेक को और कितना सुखाओगी... चंडीगढ़ की एतिहासिक झील पर CJI की तल्ख टिप्पणी
असम राइफल्स ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, 4 आरोपियों सहित विदेशी मुद्रा की गई जब्त
Assam Rifles Operation
असम राइफल्स ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, 4 आरोपियों सहित विदेशी मुद्रा की गई जब्त
तमिलनाडु में DMK को हराने के लिए BJP ने बनाया खास प्लान, AMMK की हुई NDA में वापसी
Tamil Nadu Election
तमिलनाडु में DMK को हराने के लिए BJP ने बनाया खास प्लान, AMMK की हुई NDA में वापसी
आतंकवाद पर एक सुर में भारत–स्पेन! जयशंकर बोले- ‘अब जीरो टॉलरेंस ही रास्ता'
India Spain Relations
आतंकवाद पर एक सुर में भारत–स्पेन! जयशंकर बोले- ‘अब जीरो टॉलरेंस ही रास्ता'
खत्म हुआ इंतजार, आज होटल छोड़ेंगे शिंदे के पार्षद, किस बात पर बनी सहमति?
Mumbai Mayor Election
खत्म हुआ इंतजार, आज होटल छोड़ेंगे शिंदे के पार्षद, किस बात पर बनी सहमति?
वसीयत या... कैसे बनते हैं शंकराचार्य? प्रशासन को अविमुक्तेश्वरानंद से क्या तकलीफ है
swami avimukteshwaranand controversy
वसीयत या... कैसे बनते हैं शंकराचार्य? प्रशासन को अविमुक्तेश्वरानंद से क्या तकलीफ है
अपहरण, रेप और मानसिक आघात...सच जानने के लिए पुलिस ने उतारी वर्दी, जज बनीं प्रिंसिपल
Gujarat news
अपहरण, रेप और मानसिक आघात...सच जानने के लिए पुलिस ने उतारी वर्दी, जज बनीं प्रिंसिपल