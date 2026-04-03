ऐसा शक्तिशाली धमाका जो जलाकर खाक कर देता है तारा, कहीं नहीं बचता नामोनिशान; कहां है 'सुपरनोवा' की मौत का कुआं?

Explosion That Can Destroy Massive Stars: वैज्ञानिकों की ओर से हाल ही में किए गए एक रिसर्च में पता चला है कि ब्रह्मांड के कुछ सबसे विशाल तारे मरते समय इतना शक्तिशाली विस्फोट करते हैं कि वे पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं और अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ते.
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Science News: तारे गैसे के चमकते हुए गोले होते हैं, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बनते हैं. हाल ही में सामने आई एक रिसर्च के मुताबिक यूनिवर्स में सबसे विशाल तारे इतने शक्तिशाली विस्फोटों में नष्ट हो सकते हैं कि वे धमाके के बाद अपने पीछे न तो ब्लैक होल और न ही कोई अन्य निशाना छोड़ते हैं. बता दें कि ब्रह्मांड में विशाल तारे के धमाके को सुपरनोवा कहा जाता है. वहीं यह रिसर्च सुपरनोवा के पक्ष में अबतक का सबसे मजबूत सबूत पेश करता है.
आमतौर पर जब तारों का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वे सुपरनोवा विस्फोट में फट जाते हैं. इसके बाद वे न्यूट्रॉन स्टार्स या होल बनाते हैं. हालांकि, 1960 के दशक से कई वैज्ञानिकों को शक था कि विशालकाय तारे इससे बिल्कुल अलग तरीके से नष्ट होते हैं. माना जाता है कि कुछ स्टार्स इतने विशाल होते हैं कि वे विस्फोट के बाद सघन पिंड ( Dense Body) में न बदलकर पूरी तरह बिखर जाते हैं.
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'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक यह नई स्टडी जर्नल 'नेचर' में पब्लिश हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के 'मोनाश यूनिवर्सिटी' के रिसर्चर हुई टोंग के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों ( Gravitational Waves) के जरिए 153 ब्लैक होल जोड़ों की रिसर्च की. ये वेव्स तब बनती हैं जब ब्लैक होल आपस में टकराते हैं. रिसर्च में पाया गया कि सूरज के द्रव्यमान से 44-116 गुना भारी ब्लैक होल लगभग पूरी तरह गायब हैं. वैज्ञानिकों ने इसे 'फॉरबिडन जोन' कहा है.
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रिसर्चर्स का कहना है कि इस खाली द्रव्यमान क्षेत्र की सबसे बड़ी वजह पेयर इंस्टेबिलिटी सुपरनोवा हो सकती है. इस प्रक्रिया में स्टार्स के अंदर अत्यधिक टेंपरेचर के चलते लाइट पार्टिकल्स (फोटॉन) इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में बदल जाते हैं, जिससे तारों का बैलेंस बिगड़ता है. इसके परिणामस्वरूप अचानक तारे का कोर ढह जाता है और एक भीषण थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट में तारा पूरी तरह नष्ट हो जाता है. रिसर्च की को-ऑथर और एस्ट्रोफिजिसिस्ट माया फिशबैक ने बताया कि ये सुपरनोवा यूनिवर्स के सबसे हिंसक विस्फोटों में से एक हैं. हालांकि, इन्हें देखना काफी मुश्किल है. वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लैक होल के द्रव्यमान में दिखने वाला यह अंतर इस बात का मजबूत सबूत देता है कि इस तरह के विनाशकारी सुपरनोवा वास्तव में होते हैं.