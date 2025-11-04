Advertisement
यहां रखा है एलियन का साबुत शरीर! किसी को भी नहीं है इसके पास जाने की परमिशन

Alien Body Found:  साल 2003 में अटाकामा रेगिस्तान में एक रहस्यमय छोटे कंकाल, ने दुनियाभर का ध्यान अपनी तरफ खींचा था जिसे "अटा" नाम दिया गया था. इस कंकाल के ओरिजिन को लेकर काफी समय तक बहस चली थी. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 04, 2025, 07:38 PM IST
Alien Body Found: आज एलियन के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है क्योंकि काफी सारे लोग उन्हें कोरी कल्पना मानते हैं, लेकिन साल 2003 में अटाकामा रेगिस्तान में एक रहस्यमय छोटे कंकाल, ने दुनियाभर का ध्यान अपनी तरफ खींचा था जिसे "अटा" नाम दिया गया था. इस कंकाल के ओरिजिन को लेकर काफी समय तक बहस चली थी. इसके 5 साल बाद वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद, शोधकर्ताओं ने इस अजीबोगरीब नमूने की जेनेटिक बनावट को उजागर किया था जिसने सभी को हैरान कर दिया था. 

क्या सच में था एलियन का कंकाल
कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय, सैन फ्रांसिस्को और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए फोरेंसिक विश्लेषण से पता चला था कि यह कंकाल संदेह एक मानव भ्रूण का है, हालांकि इसमें गंभीर और पहले से अज्ञात जेनेटिक म्यूटेशन थे. ऐसा किसी इंसानी भ्रूण के साथ कैसा हुआ था इस बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी. 

यह कंकाल 15 सेंटीमीटर (लगभग 6 इंच) लंबा है, इसकी खोपड़ी लंबी है, आँखें तिरछी हैं, और इसमें सामान्य 12 के बजाय केवल 10 जोड़ी पसलियाँ हैं. इसके छोटे कद के बावजूद, कंकाल की हड्डियों का विकास छह साल के बच्चे से मेल खाता था. 1970 के दशक का माने जाने वाला यह कंकाल एक उजाड़ पड़े चर्च के पीछे एक चमड़े के थैले में मिला था. जब से इसे दुनिया के सामने लाया गया, तब से यह ऑनलाइन एलियन एन्थूजिआस्ट के बीच अटकलों का विषय रहा, यहाँ तक कि स्टीवन ग्रीर ने 'सिरियस' नामक एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी. अपनी खोज के बाद, अटा को ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया था और आखिर में इसे एक स्पेनिश व्यवसायी ने खरीद लिया था. 

कुछ लोग मानते हैं एलियन 

बनावट और शारीरिक संरचना के हिसान से ये कंकाल किसी मानव भ्रूण जैसा लग जरूर सकता है लेकिन इतना डेवलप भ्रूण शायद ही किसी ने देखा हो. आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि इस कंकाल से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सरकार ने पर्दा डाला था, और कई थ्योरीज में इसे असल एलियन का कंकाल ही बताया था. हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं. 

 

