6.5 अरब सूरज की ताकत! ब्लैक होल M87 के बीच छिप कर बैठा है 'दानव', पागल कर देगी वैज्ञानिकों की ये रिपोर्ट

Science Latest News: 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने आकाशगंगा M87 के बीच में मौदूग ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की थी. लेकिन इससे पहले वैज्ञानिक हेबर कर्टिस ने आकाशगंगा के बीच से निकलती एक तेज रोशनी की अजीब धारा खोज ली थी. आज हम इस धारा को ब्लैक होल M87 का जेट कहते हैं. दूसरे ब्लैक होल भी ऐसी धाराएं निकालते हैं. अब गोएथ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने गणित का एक खास कोड बनाया है. यह कोड पूरे सटीकता से बताता है कि ब्लैक होल अपनी घूमने की ऊर्जा को इन बहुत तेज धाराओं में कैसे बदलता है.

कहां मौजूद है ये ब्लैक होल?

विशाल आकाशगंगा M87 के बीच M87 मौजूद है. इस Black Hole का वजन 6.5 अरब सूरज के वजन के बराबर है और यह अपनी जगह पर तेजी से घूमता है. यह ब्लैक होल अपनी घूमने की ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक कण जेट को ताकत देता है. यह जेट रोशनी की गति के लगभग बाहर निकलता है और 5,000 लाइट ईयर तक फैला हुआ है. दूसरे घूमने वाले ब्लैक होल भी ऐसे जेट धाराएं बनाते हैं.

नए कोड ने क्या बताया?

वैज्ञानिकों की टीम ने खास कोड बनाया है जिसका नाम FPIC है. यह कोड पूरी सटीकता से बताता है कि ब्लैक होल अपनी घूमने की ऊर्जा को कण जेट में कैसे बदलता है. अब तक माना जाता था कि ब्लैंडफोर्ड-ज्नाजेक प्रक्रिया ही वह मुख्य तरीका है जिससे मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों की मदद से ब्लैक होल अपनी ऊर्जा घूमने की ऊर्जा बाहर निकालते हैं. लेकिन वैज्ञानिकों ने खोजा है कि ऊर्जा निकलने में एक और प्रक्रिया शामिल है जिसे चुंबकीय पुनर्संयोजन(Magnetic Reconnection)कहते हैं.

कैसे किए गए अध्ययन?

इन अध्ययनों के लिए बहुत मुश्किल सुपरकंप्यूटर सिमुलेशन की जरूरत थी जिसमें फ्रैंकफर्ट के गोएथे और स्टटगार्ट के हॉक सुपरकंप्यूटरों के लाखों CPU का घंटों तक इस्तेमाल हुआ. इससे वैज्ञानिकों को पता चला कि ब्लैक होल के बीच वाले हिस्से में तेज Magnetic Reconnection होती है. इस वजह से प्लास्मॉइड्स की श्रंखला बनी जो असल में प्लाज्मा का जमाव होते हैं जो ऊर्जावान बुलबुलों की तरह दिखते हैं. ये बबल्स लाइट की स्पीड से आगे बढ़ रहे थे.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?

प्रोफेसर रेजोला कहते हैं, अपने इस काम से हम दिखा सकते हैं कि घूमने वाले ब्लैक होल से ऊर्जा को आसानी से कैसे बाहर निकाला जाता है और उसे जेट में भेजा जाता है. इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि, सक्रिय आकाशगंगाओं के केंद्र इतने तेज क्यों हो जाते हैं. वो आगे कहते हैं कि, बेहतरीन कोडों का इस्तेमाल करके यह समझना बहुत ही रोमांचक है कि ब्लैक होल के पास क्या होता है.