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अब रेगिस्तान में भी नहीं सूखेगा गला! यह जैकेट हवा से बना रही है पीने का पानी, वैज्ञानिकों ने खोजी कमाल की तकनीक

Water Generating Jacket: दुनिया में बढ़ते जल संकट के बीच वैज्ञानिकों ने एक ऐसी जैकेट तैयार की है, जो हवा में मौजूद नमी को पीने योग्य पानी में बदल सकती है. यह नई टेक्नोलॉजी दूरदराज और पानी की कमी वाले इलाकों में लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 17, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:23 PM IST
अब रेगिस्तान में भी नहीं सूखेगा गला! यह जैकेट हवा से बना रही है पीने का पानी, वैज्ञानिकों ने खोजी कमाल की तकनीक

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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