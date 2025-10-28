एक नहीं दो चांद हैं धरती के पास? सूर्य की करता है परिक्रमा, वैज्ञानिकों ने की बड़ी खोज

Science News: पिछले 60 सालों से हमारी धरती के साथ एक एक रहस्यमयी पिंड चक्कर लगा रहा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक क्वासी-मून (Quasi Moon) 2025 PN7 नाम का यह पिंड कोई सामान्य एस्टीरॉइड न होकर एक स्पेसशिप का हिस्सा हो सकता है. इस बॉडी के ओरिजन को लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट वी लोएब और इंटरस्टेलर स्टडीज के एडम हिबर्ड ने मिलकर एक जॉइंट स्टडी की है. उन्होंने इसकी उत्पत्ति को लेकर एक दिलचस्प संभावना जताई है.

ऑर्बिट में बैठा 2025 PN7

2025 PN7 की खोज 2 अगस्त 2025 को हवाई स्थित Pan STARRS ऑब्जर्वेटरी ने की थी. इसके बाद पुराने डेटा की जांच में पाया गया कि यह साल 2014 से ही धरती के साथ एक स्टेबल ऑर्बिट में स्थित है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पिंड 1960 के दशक से धरती के साथ-साथ चल रहा है. इस दौरान अमेरिका और सोवियत संघ अंतरिक्ष में तेजी से मिशन भेज रहे थे. खासतौर पर सोवियत संघ का Zond 1 मिशन, जिसे 2 अप्रैल साल 1964 को वीनस प्लेनेट की तरफ भेजा गया था, हालांकि तकनीकी खामियों के कारण यह मिशन असफल रहा था.

2025 PN7 को लेकर संभावना

वैज्ञानिकों ने कैलकुलेशन के जरिए यह संभावना जताई है कि 2025 PN7 वास्तव में Zond 1 मिशन का Blok L अपर स्टेज हो सकता है, जो शुक्र यानी वीनस तक पहुंचने के लिए जरूर वेलोसिटी प्राप्त नहीं कर पाया और धरती के पास ही रह गया. इसको लेकर वैज्ञानिक एवी लोएब ने अपने ब्लॉग में लिखा,' क्या यह वास्तव में Zond 1 मिशन का Blok L चरण हो सकता है? हमारे कैल्कुलेटिव मॉडल दिखाते हैं कि यह स्टेज जरूरी वेलोसिटी नहीं दे पाया, जिससे मिशन को अगले दिन एक्स्ट्रा बर्न करना पड़ा.'

क्या है क्वासी-मून?

बता दें कि यह क्वासी-मून लगभग 62 फीट चौड़ा है और पृथ्वी से इसकी दूरी 4.5 मिलियन से 59.8 मिलियन किलोमीटर के बीच रहती है. यह अगले 60 सालों तक धरती के साथ रहेगा और फिर अंतरिक्ष में निकल जाएगा. बताया जा रहा है कि धरती के पास ऐसे 7 क्वासी-मून हैं. इनमें सबसे फेमस है Kamo'oalewa (2016 HO3) है, जिसकी खोज साल 2016 में हुई थी. चीन ने मई 2025 में Tianwen-2 मिशन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य इसी क्वासी-मून की स्टडी करना है.

FAQ

क्वासी-मून क्या होता है?

क्वासी-मून ऐसे क्षुद्रग्रह होते हैं जो पृथ्वी की कक्षा के साथ-साथ चलते हैं, लेकिन पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पूरी तरह बंधे नहीं होते.

क्या 2025 PN7 पृथ्वी का चंद्रमा है?

नहीं, यह पृथ्वी की कक्षा में है लेकिन इसे पृथ्वी का चंद्रमा नहीं माना जाता क्योंकि यह पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता.