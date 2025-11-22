Advertisement
अंतरिक्ष में दिखा 'डायमंड रिंग का Optical Illusion', वैज्ञानिकों का खुलासा- यह असली नहीं बल्कि...

Diamond Ring in Space: वैज्ञानिकों ने गैस और धूल का एक बहुत दूर और अजीब तरह से चमकने वाला छल्ला अंतरिक्ष में बनते देखा है. पता चला है कि यह चमकती हुई चीज उतनी सुंदर है नहीं जितनी दूर से दिखती है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 22, 2025, 08:23 AM IST
अंतरिक्ष में दिखा 'डायमंड रिंग का Optical Illusion', वैज्ञानिकों का खुलासा- यह असली नहीं बल्कि...

Science News: साइग्नस तारामंडल में गैस और धूल का एक बड़ा लगभग 20 लाइट ईयर चौड़ा घेरा दिखाई दिया है. इसके एक कोने पर तारों का एक चमकीला समूह जिस वजह से इसे Diamond Ring कहा जाता है. वैज्ञानिकों ने अब पता लगाया है कि यह चमकीला हीरा वास्तव में उस घेरे का हिस्सा नहीं है. यह हीरा तो बस नए तारों के समूह है जो धरती के कुछ सौ लाइट ईयर दूर है. जर्मनी के कोलोन विश्वविद्यालय के साइमन डैनहॉयर की टीम ने नए अवलोकनों और 3D कंप्यूटर सिमुलेशन के इस्तेमाल से इसका पता लगाया. 

असल में क्या है ये घेरा?
जांच में वैज्ञानिकों ने पाया कि यह पूरा घेरा असल में एक विशाल युवा तारे से निकलने वाले बहुत तेड विकिरिण(Radiation)और हवाओं की वजह से फूलकर बने एक बुलबुले का चपटा मलबा है. वैज्ञानिकों के शोध से पता चला है कि यह बुलबुला इतना फैल गया है कि यह अपने जन्म के बाद की सीमाओं को पार कर गया. 

क्यों अनोखा है ये बुलबुला?
साइमन डैनहॉयर ने बताया कि, अब बस एक खास आकार बाकी रह गया है. उन्होंने कहा कि, यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने किसे ऐसे चपटे बादल में बने गैसे के बुलबुले का अंतिम चरण देखा है. विशाल तारों से बनने वाले ज्यादातर गैस के बुलबुले गोलाई में फैलते हैं. इन गोल बुलबुलों को दूरबीन से देखने पर गैस लाल और नीले रंग में हिलती हुई दिखती है जिससे उनके 3D आकार का पता चलता है. 

डायमंड रिंग में क्या अलग था?
सोफिया वायुयान वेधशाला(Observatory) से किए गए हालिया शोध में Diamond Ring के बुलबुले में वैसे क्लियर संकेत नहीं मिले. इसके बजाय, वैज्ञानिकों को सिर्फ गैस का पतला झुका हुआ घेरा दिखा. यह घेरा बहुत ही धीमी गति से फैल रहा था जबकि इस तरह की संरचनाएं अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा तेजी से फैलती हैं. 

