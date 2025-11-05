धरती फट रही है...प्रशांत महासागर के नीचे दिखी 75 किमी लंबी दरार, वैज्ञानिक बोले- 'ये तो बस शुरुआत है'

Science News in Hindi: हमारी धरती की सतह कोई बड़ी चट्टान नहीं है बल्कि कई बड़े-बड़े टुकड़ों से बनी है जिसे Tectonic Plates कहते हैं जो धीरे-धीरे घूमती रहती हैं. घूमते समय ये प्लेट्स कभी आपस में टकराती हैं, कभी दूर जाती हैं या कभी एक-दूसरे से नीचे खिसक जाती हैं. वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि प्रशांत महासागर के नीचे कनाडा के वैंकवूर द्वीप के पास एक टेक्टोनिक प्लेट 2 टुकड़ों में टूट रही है. नई रिसर्च से पता चला है कि यह इलाका खत्म होने के करीब है और साइंस एडवांसेज नाम की पत्रिका में छपी है.

कैसे काम करती है टेक्टोनिक प्लेट?

धरती की सबसे ऊपरी सतह, जिसे क्रस्ट कहते हैं, कई टुकड़ों या प्लेट्स में बंटी हुई है. ये प्लेट्स गर्म और आधी पिघली हुई चट्टानों के ऊपर तैरती रहती है. ये आपस में तो जुड़ी हुई हैं लेकिन धीरे-धीरे हिलती रहती हैं. हिलने के दौरान ये प्लेट्स कभी एक-दूसरे से रगड़ खाती हैं तो कभी ये एक-दूसरे से अलग हो जाती हैं. सबसे खरतनाक हलचल को सबडक्शन जोन कहते हैं, ये तब होता है जब एक प्लेट दूसरी के नीचे खिसक जाती है.

कहां है कैस्केडिया सबडक्शन जोन?

यह इलाका प्रशांत महासागर के उत्तरी हिस्से में है जहां 4 प्लेट्स मिलती हैं- एक्सप्लोरर, जुआन डे फ्यूका, पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन. इनमें से एक्स्प्लोरर और जुआन डे फ्यूका प्लेटें नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे खिसक रही है. यह जगह बहुत ही उलझी हुई है. लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ब्रैंडन शक ने कहा, सबडक्शन जोन को शुरु करना पहाड़ी पर ट्रेन चढ़ाने जैसा है जिसमें बहुत ताकत लगती है.

समुद्र के नीचे क्या हो रहा है?

वैज्ञानिक ब्रैंडन शक और उनकी टीम ने एक जहाज का इस्तेमाल करके जमीन के अंदर की जांच की जिसे सिस्मिक इमेजिंग कहते हैं. इसमें समुद्र के नीचे साउंड वेव्स भेजी जाती हैं, इसके लिए उन्होंने भूकंप की तरंगों का भी इस्तेमाल किया. जांच से पता चला कि कैस्केडिया जोन के उत्तरी किनारे पर एक्सप्लोरर प्लेट टूट रही है. वैज्ञानिकों ने वहां कई बड़ी दरारें और फॉल्ट्स-फ्रैक्चर्स मिली हैं. इनमें सबसे बड़ी दरार 75 किमी लंबी है जो प्लेट को बीच से चीर रही है. प्लेट के ये हिस्से अलग नहीं हुए लेकिन बहुत खिंचाव है.

टूटे हिस्सों का क्या होगा?

टूटे हिस्से छोटी माइक्रोप्लेट्स बन जाते हैं. कुछ हिस्से अब भूकंपीय रूप से सक्रिय नहीं हैं क्योंकि वो मुख्य सिस्टम से कट चुके हैं. धीरे-धीरे इतना हिस्सा टूट जाएगा कि सबडक्शन रूक जाएगा. इसके बाद प्लेट का वजन कम हो जाएगा और नीचे खिंचाव रुकेगा. शक कहते हैं कि यह स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन है. ज्वालामुखी चट्टानों की उम्र भी इसकी पुष्टि करती है कि वे क्रम से नई या पुरानी हो रही हो.

इसके नतीजे क्या होंगे?

इससे अभी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है. प्लेटों के टूटने की प्रक्रिया बहुत धीमी है और इसमें लाखों साल लगेंगे. लेकिन हां, इस टूटने से छोटे-छोटे भूकंप आ सकते हैं. कैस्केडिया जोन पहले से ही खतरे वाला इलाका है. सन् 1700 में यहां 9 की तीव्रता का बड़ा भूकंप आया था जिसकी वजह से जापान तक सुनामी पहुंची थी. अगर ये पूरा जोन टूटता है तो वॉशिंगटन, ओरेगन और ब्रिटिश कोलंबिया में बड़ी तबाही हो सकती है.