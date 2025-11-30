क्यों निगेटिव हो रही थी ब्लैक होल की 'एंट्रॉपी'? वैज्ञानिकों ने सुलझा दी पुरानी गुत्थी, बदलेंगे फिजिक्स के नियम

Black Hole Entropy: ब्लैक होल अंतरिक्ष की ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं. वैज्ञानिक कई सालों से एक बड़ी समस्या से जूझ रहे थे जिसे अब सुलझा लिया गया है. एक नई रिसर्च जो फिजिकल रिव्यू लेटर्स में छपी है, ने साबित कर दिया कि ब्लैक होल भी थर्मोडायनामिक्स के तीसरे नियम को मानते हैं. इसका मतलब है कि ब्लैक होल मनमानो ढंग से काम नहीं करते बल्कि वे भी क्वांटम सिस्टम का हिस्सा हैं. पहले माना जाता था कि जब तापमान कम होता है तो ब्लैक होल की एंट्रॉपी नेगेटिव हो सकती है. यह फिजिक्स के नियमों के खिलाफ था.

क्या है नई खोज?

अब नई रिसर्च बताती है कि ब्लैक होल के पास भी आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट्स होती हैं जो सबसे शांत और स्थिर अवस्था है. यह कोज क्वांटम ग्रैविटी को समझने में बहुत मदद करेगी. इससे यह पक्का हो गया है कि ब्लैक होल भी सामान्य क्वांटम सिस्टम की तरह ही व्यवहार करते हैं.

यह भी पढ़ें: आग उगल रहा है आकाशगंगा के बीच बैठा 'राक्षसी ब्लैक होल', James Telescope ने दिखाई नई तस्वीर

Add Zee News as a Preferred Source

आधुनिक विज्ञान का सबसे बड़ा सवाल

आज के विज्ञान के सामने बड़ा सवाल है कि यह ग्रैविटी क्वांटम लेवल पर कैसे काम करता है. आइंस्टीन की थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स ये दोनों थ्योरी अक्सर एक-दूसरे के उलट लगते हैं. वैज्ञानिकों के लिए ब्लैक होल इन दोनों थ्योरी को साथ समझने के लिए बैल की तरह हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इस तापमान पर क्वांटम प्रभाव साफ दिखाई देने लगते हैं.

क्या थी पुरानी कैलकुलेशन में समस्या?

पहले की कैलकुलेशन में एक अजीब चीज सामने आ रही थी. ऐसा लग रहा था कि कम तापमान पर ब्लैक होल की एंट्रॉपी माइनस में चली जाती है. फिजिक्स के नियमों में एंट्रॉपी का नेगेटिव होना लगभग नामुमकिन माना जाता है. यह एक ऐसा विरोधाभास(Contradiction)था जिसका हल किसी के पास नहीं था.

क्या है थर्मोडायनामिक्स का तीसरा नियम?

यह नियम बताता है कि जब किसी चीज का तापमान एब्सोल्यूट जीरो के पास पहुंचता है तो उसकी एंट्रॉपी या तो पॉजिटिव रहनी चाहिए या पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए. एंट्रॉपी का मतलब है किसी सिस्टम में अव्यवस्था या फैलाव का माप. दो सामान्य क्वांटम सिस्टम होते हैं उनकी सबसे कम ऊर्जा वाली स्थिति केवल एक ही होती है जिस वजह से उनकी एंट्रॉपी जीरो हो जाती है.

यह भी पढ़ें: केरल के इन नामों से जानी जाएंगी मंगल ग्रह की खास जगहें, IIST वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी

ब्लैक होल में क्या समस्या थी?

ब्लैक होल के मामले में गणित गड़बड़ दिखा रहा था. पुरानी कैलकुलेशन दिखा रही थीं कि ब्लैक होल इस नियम को तोड़ रहे है, यानी उनकी एंट्रॉपी नेगेटिव हो रही थी जो असंभव है. वैज्ञानिकों ने जैकिव-टीटेलबोइम ग्रैविटी मॉडल में वर्महोल इफेक्ट्स को जोड़ा. इस बदलाव से गणित की यह गलती सुधारी गई और यह साबित हुआ कि ब्लैक होल भी नियम का पालन करते हैं.