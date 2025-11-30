Advertisement
trendingNow13023742
Hindi Newsविज्ञान

क्यों निगेटिव हो रही थी ब्लैक होल की 'एंट्रॉपी'? वैज्ञानिकों ने सुलझा दी पुरानी गुत्थी, बदलेंगे फिजिक्स के नियम

Black Hole Mystery: ब्लैक होल कैसे काम करते हैं? यह हमेशा से ही बड़ा सवाल रहा है लेकिन अब ऐसा लगता है कि वैज्ञानिों ने इस पहेली को सुलझा लिया है. रिसर्च में सामने आया है कि ब्लैक होल थर्मोडायनामिक्स के तीसरे नियम को मानता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 30, 2025, 11:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्यों निगेटिव हो रही थी ब्लैक होल की 'एंट्रॉपी'? वैज्ञानिकों ने सुलझा दी पुरानी गुत्थी, बदलेंगे फिजिक्स के नियम

Black Hole Entropy: ब्लैक होल अंतरिक्ष की ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं. वैज्ञानिक कई सालों से एक बड़ी समस्या से जूझ रहे थे जिसे अब सुलझा लिया गया है. एक नई रिसर्च जो फिजिकल रिव्यू लेटर्स में छपी है, ने साबित कर दिया कि ब्लैक होल भी थर्मोडायनामिक्स के तीसरे नियम को मानते हैं. इसका मतलब है कि ब्लैक होल मनमानो ढंग से काम नहीं करते बल्कि वे भी क्वांटम सिस्टम का हिस्सा हैं. पहले माना जाता था कि जब तापमान कम होता है तो ब्लैक होल की एंट्रॉपी नेगेटिव हो सकती है. यह फिजिक्स के नियमों के खिलाफ था. 

क्या है नई खोज?
अब नई रिसर्च बताती है कि ब्लैक होल के पास भी आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट्स होती हैं जो सबसे शांत और स्थिर अवस्था है. यह कोज क्वांटम ग्रैविटी को समझने में बहुत मदद करेगी. इससे यह पक्का हो गया है कि ब्लैक होल भी सामान्य क्वांटम सिस्टम की तरह ही व्यवहार करते हैं. 

यह भी पढ़ें: आग उगल रहा है आकाशगंगा के बीच बैठा 'राक्षसी ब्लैक होल', James Telescope ने दिखाई नई तस्वीर

Add Zee News as a Preferred Source

आधुनिक विज्ञान का सबसे बड़ा सवाल
आज के विज्ञान के सामने बड़ा सवाल है कि यह ग्रैविटी क्वांटम लेवल पर कैसे काम करता है. आइंस्टीन की थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स ये दोनों थ्योरी अक्सर एक-दूसरे के उलट लगते हैं. वैज्ञानिकों के लिए ब्लैक होल इन दोनों थ्योरी को साथ समझने के लिए बैल की तरह हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इस तापमान पर क्वांटम प्रभाव साफ दिखाई देने लगते हैं. 

क्या थी पुरानी कैलकुलेशन में समस्या?
पहले की कैलकुलेशन में एक अजीब चीज सामने आ रही थी. ऐसा लग रहा था कि कम तापमान पर ब्लैक होल की एंट्रॉपी माइनस में चली जाती है. फिजिक्स के नियमों में एंट्रॉपी का नेगेटिव होना लगभग नामुमकिन माना जाता है. यह एक ऐसा विरोधाभास(Contradiction)था जिसका हल किसी के पास नहीं था. 

क्या है थर्मोडायनामिक्स का तीसरा नियम?
यह नियम बताता है कि जब किसी चीज का तापमान एब्सोल्यूट जीरो के पास पहुंचता है तो उसकी एंट्रॉपी या तो पॉजिटिव रहनी चाहिए या पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए. एंट्रॉपी का मतलब है किसी सिस्टम में अव्यवस्था या फैलाव का माप. दो सामान्य क्वांटम सिस्टम होते हैं उनकी सबसे कम ऊर्जा वाली स्थिति केवल एक ही होती है जिस वजह से उनकी एंट्रॉपी जीरो हो जाती है. 

यह भी पढ़ें: केरल के इन नामों से जानी जाएंगी मंगल ग्रह की खास जगहें, IIST वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी

ब्लैक होल में क्या समस्या थी?
ब्लैक होल के मामले में गणित गड़बड़ दिखा रहा था. पुरानी कैलकुलेशन दिखा रही थीं कि ब्लैक होल इस नियम को तोड़ रहे है, यानी उनकी एंट्रॉपी नेगेटिव हो रही थी जो असंभव है. वैज्ञानिकों ने जैकिव-टीटेलबोइम ग्रैविटी मॉडल में वर्महोल इफेक्ट्स को जोड़ा. इस बदलाव से गणित की यह गलती सुधारी गई और यह साबित हुआ कि ब्लैक होल भी नियम का पालन करते हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

black hole fact in hindi

Trending news

कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
Maulana Mahmood Madani
कौन हैं मौलाना महमूद मदनी? जिनके 'जिहादी' और 'घर वापसी' वाले बयान पर मचा है बवाल
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
Ladakh news
अब 'राज निवास' नहीं 'लोक निवास' कहलाएगी ये सरकारी इमारत, लद्दाख में ऐतिहासिक बदलाव
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
Sir
अब BJP ने ही बता दिया SIR में घोटाला! सुवेंदु अधिकारी ने ECI से क्या कहा?
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
Punjab news
रात के सन्नाटे में न्याय की आहट!पंजाब की अदालत ने सुबह 4 बजे दिया चौंकाने वाला फैसला
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां
Supreme Court
वो रेप केस जिसने बदला भारत का कानून, 50 साल बाद भूख से लड़ रही हैं 72 साल की अम्मां
रूस तेल टैंकरों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, जानें इससे कैसे हिलेगी भारत की तेल नीति?
russia ukraine war
रूस तेल टैंकरों पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, जानें इससे कैसे हिलेगी भारत की तेल नीति?
लिव-इन पार्टनर पर किन हालात में चल सकता है क्रूरता का केस? कर्नाटक HC ने कर दिया साफ
Karnataka High Court
लिव-इन पार्टनर पर किन हालात में चल सकता है क्रूरता का केस? कर्नाटक HC ने कर दिया साफ
Cyclone Ditwa Live: साइक्लोन दितवाह आज करेगा लैंडफॉल, 47 उड़ानें रद्द, ट्रेनें कैंसिल, 3 राज्यों में रेड अलर्ट; पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
Cyclone Ditwa Live
Cyclone Ditwa Live: साइक्लोन दितवाह आज करेगा लैंडफॉल, 47 उड़ानें रद्द, ट्रेनें कैंसिल, 3 राज्यों में रेड अलर्ट; पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
अफवाहों के बीच इंडिगो ने की बड़ी घोषणा; रातों-रात A320 के विमानों में कर दिया ये काम
Indigo flight
अफवाहों के बीच इंडिगो ने की बड़ी घोषणा; रातों-रात A320 के विमानों में कर दिया ये काम
Jammu News: मुस्लिम फैमिली के घर चला बुलडोजर, हिंदू पड़ोसी ने की जमीन देने की पेशकश
Jammu Kashmir
Jammu News: मुस्लिम फैमिली के घर चला बुलडोजर, हिंदू पड़ोसी ने की जमीन देने की पेशकश