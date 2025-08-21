वैज्ञानिकों की चेतावनी! धरती पर आने वाली है 25 करोड़ साल पहले जैसी तबाही, फिर होगा Mass Extinction जैसा...
Hindi Newsविज्ञान

वैज्ञानिकों की चेतावनी! धरती पर आने वाली है 25 करोड़ साल पहले जैसी तबाही, फिर होगा Mass Extinction जैसा...

Carbon Dioxide Gas Emission: इंसान बहुत तेजी से CO2 गैस वातावरण फैला रहा है जिससे हम सब खत्म हो सकते हैं. इसस धरती का संतुलन बुरी तरह बिगड़ सकता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 21, 2025, 11:42 AM IST
वैज्ञानिकों की चेतावनी! धरती पर आने वाली है 25 करोड़ साल पहले जैसी तबाही, फिर होगा Mass Extinction जैसा...

Mass Extinction on Earth: 252 मिलियन साल पहले धरती पर CO2 गैस बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी जिसने बहुत बड़े स्तर पर जीवन को खत्म कर दिया था. वैज्ञानिकों को डर है कि इंसान फिर से वहीं गलती दोहरा रहा है. The Guardian की रिपोर्ट के मुताबिक, इंसान बहुत ही तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहे हैं जिससे धरती पर जीवन खत्म हो सकता है. MIT के वैज्ञानिक डेनियल रोथमैन ने बताया कि, अगर यह जारी रहा तो दुनिया भर के जीवन पर इसके काफी बहुत बुरा असर पड़ेगा.
 
इससे धरती पर क्या असर पड़ेगा?
धरती का कार्बन साइकिल बहुत ही जटिल प्रक्रिया है. यह वायुमंडल, महासागरों, जमीन और जीवों के बीच संतुलन बनाए रखती है. कार्बन डाइऑक्साइड ज्वालामुखी फटने जैसी प्राकृतिक घटनाओं से निकलती है और महासागरों और पेड़-पौधों द्वारा सोख ली जाती है. हालांकि, डेनियल रोथमैन बताते हैं कि, जब CO2 गैस इस प्रक्रिया में बहुत तेजी से और ज्यादा मात्रा में आने लगती है तो यह धरती के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकती है.

यह भी पढ़ें: खौफनाक सैलाब, 5 KM गहरा गड्ढा-1312 फीट ऊंची सुनामी की लहरें...अगर धरती से टकराया अपोफिस तो खत्म हो जाएगा सबकुछ?

कार्बनडाइ ऑक्साइड बढ़ने से क्या होता है?
धरती के इतिहास में जब भी बड़े पैमाने पर जीवन खत्म हुआ है तो इसकी मुख्य वजह कार्बन चक्र का बिगड़ना ही था. ऐसा ज्वालामुखी से धीरे-धीरे CO2 निकलने से नहीं बल्कि बहुत तेजी और अचानक से CO2 के बढ़ने से होता है. इससे दुनिया का तापमान, महासागरों में तेजाब बढ़ जाता है और पूरा इकोसिस्टम खत्म होने लगता है.

कब आई थी बड़ी तबाही?
आज से लगभग 25.2 करोड़ साल पहले धरती पर बहुत बड़ी तबाही आई थी. इसे पर्मियन-ट्राइसिक विलुप्ति कहते हैं. इसे धरती के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा Mass Extinction माना जाता है जिसमें 96 प्रतिशत समुद्री जीव और 70 फीसदी जमीन पर रहने वाले जीव खत्म हो गए थे.

क्यों हुई थी ये तबाही?
रोथमैन बताते हैं कि यह तबाही साइबेरियन ट्रैप्स में एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट से हुई थी. लाखों सालों तक ज्वालामुखियों ने वातावरण में बहुत ज्यादा CO2 गैस को छोड़ा जिससे भारी दिक्कतें शुरु हो गईं. इस वजह से धरती का तापमान बढ़ना, समुद्रों में तेजाब बढ़ना और Ecosystem का खत्म होना शामिल था. 

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने खोजी 81 करोड़ साल पुरानी चट्टान, अंदर जो मिला उसने उड़ा दिए होश, बताया...

;