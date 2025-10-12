वैज्ञानिकों ने दे दी बड़ी वॉर्निंग! खतरे में समुद्र की 30 से अधिक प्रजातियां, माइनिंग को बताया वजह

30 Species in Danger: एक नए अध्ययन में कहा गया है कि गहरे समुद्र में माइनिंग के कारण शार्क और समुद्र के कई अन्य जीवों की प्रजातियों के खत्म होने का खतरा बहुत हद तक बढ़ सकता है. हवाई यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह नया अध्ययन किया है जो Current Biology पत्रिका में छपा है. इस स्टडी में लगभग 30 अलग-अलग प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे को लेकर चिंता जताई गई है. यह खतरा उन कई समुद्री इलाकों से आ रहा है जहां जल्दी ही गहरे समुद्र में खनन होने की संभावना है जिससे इन इलाकों को खतरा हो सकता है.

किस चीज से है ज्यादा नुकसान?

जांची गई कुल प्रजातियों में से 30 को तुरंत खतरे में पाया गया. इसका मतलब है कि खनन की गतिविधियों से निकलने वाले कचरे के फैलने से उन्हें सबसे अधिक नुकसान पहुंच सकता है. इनमें से 25 प्रजातियां तो सीधे तौर पर समुद्र की शांति भंग होने से भी खतरे में हैं. इसके अलावा 17 प्रजातियों के लिए उनके रहने की 50 प्रतिशत से ज्यादा गहराई वाला क्षेत्र वहीं आता है जहां खनन होना है. यह भी अंदाजा लगाया कि, अगर खनन को पहले से मौजूद खतरों में जोड़ा जाए तो 23 प्रजातियों के खत्म होने का खतरा 10 फीसदी बढ़ जाएगा.

शार्क के बारे में क्या दी चेतावनी?

अध्ययन करने वाली टीम ने शार्क के लिए खतरे की चेतावनी दी है. शार्क एक ऐसी रीढ़ की हड्डी वाली प्रजाति है जो पहले से ही ज्यादा मछली पकड़ने की वजह से खतरे में है. अंडे देने वाले स्केट्स और गहरे समुद्र में रहने वाले काइमेरा(Ghost Sharks)जैसी खास जीवनशैली वाली प्रजातियां खासतौर पर खतरे में हैं.

रिसर्च टीम ने क्या दिया सुझाव?

रिसर्च टीम ने यह भी कहा कि गहरे समुद्र में खनन को कानूनी नियमों(Regulatory Frameworks)में एक और खतरा माना जाना चाहिए. साथ ही, खतरे में पड़ी प्रजातियों को ध्यान में रखते हुए संरक्षण की योजनाएं बनानी चाहिए. इसके अलावा टीम ने सुझाव दिया कि, खनन वाले इलाकों में Monitoring Programs शुरू किए जाएं.

रिसर्चर्स ने क्या दी वॉर्निंग?

शोधकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि इन सुझावों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण(International Seabed Authority)के नियमों और खनन का काम करने वाले ठेकेदारों को मानना चाहिए. इससे इन्हें सही तरीके से लागू किया जा सकेगा. अध्ययन के मुख्य लेखक आरोन जुडाह ने यह माना कि, जैसे-जैसे और अधिक जानकारी और रिसर्च सामने आएगी खतरे में पड़ी प्रजातियों की यह सूची और लंबी हो सकती है.