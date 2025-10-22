Advertisement
मौत से पहले इस वैज्ञानिक ने दिखाई एलियन की असली तस्वीर, खोले Area 51 के खूफिया राज

Area 51 Secrets: 2013 में, सीआईए ने आखिरकार एरिया 51 में "अजीबोगरीब गतिविधियों" को स्वीकार किया. सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम (Freedom of Information Act) के तहत जारी एक रिपोर्ट में इस क्षेत्र को एक "परमाणु ऊर्जा आयोग परीक्षण स्थल" के रूप में बताया गया. 

Oct 22, 2025, 02:59 PM IST
Area 51 Secrets: एलियन की बातें सालों से होती आई हैं लेकिन इन बातों पर लोगों को उस समय और भी ज्यादा यकीन होने लगा जब 2013 में अपनी मृत्यु से ठीक पहले, बॉयड बुशमैन नामक एक व्यक्ति ने "एलियंस" की तस्वीरों का एक संग्रह जारी किया था. बुशमैन ने दावा किया था कि ये तस्वीरें एरिया 51 में लॉकहीड मार्टिन नामक एयरोस्पेस कंपनी के कर्मचारी के रूप में काम करने के दौरान ली गई थीं. हालाँकि, कुछ लोग उनके इस दावे पर संदेह करते हैं कि उन्होंने कभी एरिया 51 में काम किया या वह लॉकहीड मार्टिन के कर्मचारी थे. तस्वीरों में दिख रहे एलियंस एक सस्ते प्लास्टिक के खिलौने से काफी मिलते-जुलते हैं. क्रिस सेरेडा, जो खुद को "आध्यात्मिक खोजकर्ता" कहते हैं, का मानना है कि इन तस्वीरों के जारी होने के बाद सरकार द्वारा एक जटिल "डबल ब्लफ" (Double Bluff) के तहत इन खिलौनों को सुपरमार्केट में रखा गया था.

रोज़वेल क्रैश
एनी जैकबसेन ने अपनी 2011 की किताब Area 51: An Uncensored History of America's Top Secret Military Base में रोज़वेल क्रैश के बारे में एक चौंकाने वाला दावा किया था. उन्होंने कहा कि यह शिल्प रूसी तानाशाह स्टालिन और एक नाज़ी सर्जन के बीच एक दुर्भावनापूर्ण योजना का परिणाम था. जैकबसेन के अनुसार, क्रैश के बाद चश्मदीदों द्वारा कथित तौर पर देखे गए एलियन शव वास्तव में "मानव गिनी पिग" थे जो बच्चों जैसे दिखते थे. इन्हें शीत युद्ध की एक साजिश के तहत बनाया गया था ताकि अमेरिका में एलियन आक्रमण के खतरे को लेकर घबराहट पैदा की जा सके.

जासूसी विमानों का परीक्षण
2013 में, सीआईए ने आखिरकार एरिया 51 में "अजीबोगरीब गतिविधियों" को स्वीकार किया. सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम (Freedom of Information Act) के तहत जारी एक रिपोर्ट में इस क्षेत्र को एक "परमाणु ऊर्जा आयोग परीक्षण स्थल" के रूप में बताया गया. रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि वहाँ U-2 और ऑक्सकार्ट (Oxcart) जासूसी विमानों का परीक्षण किया जाता था. शोधकर्ता जेफरी रिचेलसन, जिन्होंने ये दस्तावेज़ प्राप्त किए, ने सुझाव दिया कि बेस के आसपास UFO देखे जाने की कई खबरें वास्तव में इन जासूसी विमानों के परीक्षण उड़ानें थीं. यह आधिकारिक स्पष्टीकरण वर्षों से चले आ रहे कई UFO दावों को विमान परीक्षण की गतिविधियों से जोड़ता है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Area 51

