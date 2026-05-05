-196 डिग्री पर 'पत्थर' बन चुका दिमाग फिर हुआ जिंदा, वैज्ञानिकों ने दुनिया को चौंकाया! क्या अब मौत को मात दे सकेगा इंसान?

Brain Tissue Research: क्या इंसान कभी मौत को चकमा देकर भविष्य में फिर से दोबारा जीवित हो पाएगा? यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता रहता है. अब इसी बीच विज्ञान की दुनिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हॉलीवुड की साइंस-फिक्शन फिल्मों के क्रायो-स्लीप यानी इंसानों को जमाकर सालों बाद जिंदा करने के सपने को हकीकत के करीब ला दिया है. साइंस में ऐसी खोज अक्सर होती रहती हैं, जो हमें भविष्य की किसी साइंस-फिक्शन फिल्म की याद दिला देती हैं. कुछ ऐसा ही कारनाम कर दिखाया है जर्मनी के वैज्ञानिकों ने, जिसे क्रायोबायोलॉजी यानी कम तापमान पर जीवन का संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

जर्मनी की फ्रेडरिक-अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी एर्लांगेन-नूर्नबर्ग और यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एर्लांगेन के रिसर्चर्स ने चूहे के मस्तिष्क के ऊतकों यानी ब्रेन टिश्यू को -196 डिग्री सेल्सियस के जमा देने वाले तापमान पर ठंडा किया और फिर सफलतापूर्वक उन्हें फिर से एक्टिवेट करने में सफलता हासिल की.

कैसे हुआ यह चमत्कार?

दिमाग के टिश्यू को जमाना बहुत ही मुश्किल और कठिन काम माना जाता है. आमतौर पर, जब कोई कोशिका या टिश्यू जमती है, तो उसके भीतर बर्फ के क्रिस्टल बन जाते हैं जो कोशिका की दीवार को फाड़ देते हैं. इस समस्या से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने विट्रीफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया.

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विशेष केमिकल​ का उपयोग

रिसर्चर्स ने एक विशेष केमिकल क्रायोप्रोटेक्टेंट का इस्तेमाल किया, जो बर्फ के क्रिस्टल को बनने नहीं देता है.

इस प्रोससे से ब्रेन टिश्यू को जमने के बजाय एक कांच जैसी अवस्था में ले जाता है.

इसके बाद हिप्पोकैम्पस यानी दिमाग का वह हिस्सा जो याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है, उसे लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया गया.

जाग उठा डेड ब्रेन

सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब इन जमे हुए टिश्यू को फिर से गर्म किया गया. वैज्ञानिकों ने पाया कि न सिर्फ दिमाग की बनावट सुरक्षित थी, बल्कि न्यूरॉन्स ने फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने शुरू कर दिए थे. रिसर्च में देखा गया कि न्यूरल नेटवर्क के बीच फिर से कम्युनिकेशन शुरू हो गया. यहां तक कि लॉन्ग-टर्म पोटेंशिएशन जिसे याददाश्त बनाने की प्रक्रिया कहते हैं, भी काम कर रही थी. यानी दिमाग के ऊतक न सिर्फ जीवित थे, बल्कि वे अपनी पुराने क्षमता के साथ वापस काम भी करने लगे थे.

क्या अब इंसान भी होंगे अमर?

इस रिसर्च के बाद क्रायो-स्लीप और फिर से जिंदा होने जैसी बातें भी हो रही हैं. हालांकि वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि यह प्रयोग सिर्फ दिमाग के पतल टुकड़ों पर किया गया है, पूरे दिमाग या जीवित जानवर पर नहीं.

जानकारों का कहना है कि यह रिसर्च अंगों के संरक्षण और न्यूरोलॉजिकल रिसर्च के लिए बड़ी सफलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इंसानों को फ्रीज करके वापस जिंदा करने के करीब पहुंच गए हैं.

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इस खोज के मायने क्या हैं?

यह रिसर्च भविष्य में कई बड़े दरवाजे खोल सकती है:

इंसान के अंगों को काफी समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है.

ब्रेन टिश्यू को स्टोर करके उन पर बीमारियों और दवाओं का बेहतर रिसर्च किया जा सकेगा.

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