अंटार्कटिका में समुद्र के नीचे जाग रहे हैं '24 सोए शैतान'! वैज्ञानिकों में मचा हड़कंप, बड़े खतरे की बजी घंटी

Science News in Hindi: अंटार्किटका के नीचे हो रहे मीथेन के रिसाव को पहली बार 2012 में गलती से खोजा गया था. लंबे समय से देखी जा रही समुद्री बर्फ के नीचे इनका अचानक दिखना बताता है कि यह एक बदलती हुई प्रक्रिया है. इसका असर स्थानीय समुद्री जीवन और पूरी दुनिया के कार्बन संतुलन पर पड़ सकता है. न्यूजीलैंड की अर्थ साइंसेज की टीम इस पर निगरानी रख रही है. उन्होंने मैकमुर्डो साउंड और आस-पास के तटों पर ध्यान दिया. दूर से चलने वाले वाहनों और गोताखोरों की मदद से इन जगहों पर समय के साथ नजर रखी गई.

वैज्ञानिकों की खोज में क्या निकला?

टर्टल रॉक, ग्रेनाइट हार्बर और केप इवांस जैसी जगहें जहां 1960 के दशक से लोग नियमित रूप से आते रहे हैं, वहां पहले रिसाव का कोई संकेत नहीं था. लेकिन अब, उन्हीं जगहों पर वैज्ञानिकों ने मिट्टी के बीच से मोटी सूक्ष्मजीवी परतें और तरल पदार्थ के बुलबुले निकलते देखे हैं जो साफ संकेत देते हैं कि कुछ बड़ा हुआ है.

कब बनते हैं ये रिसाव?

ये रिसाव तब बनते हैं जब गैस और तरल पदार्थ समुद्र के नीचे की दरारों और छेदों से ऊपर आते हैं. इनसे मीथेन और दूसरे रसायन निकलते हैं जो समुद्र तल पर मौजूद सूक्ष्मजीवों की परतों को पोषण देते हैं. ये परतें जो हल्के चाक जैसे धब्बों की तरह दिखती हैं. इनकी पुष्टि पानी के नीते लगे कैमरों और गोताखोरों ने अपनी आंखों से देखकर किया है. अब ये परतें उन जगहों को भी ढक रही हैं जहां पहले अलग-अलग तरह के जीव-जंतु स्थिर और अच्छी हालत में थे.

रिसाव वाली जगहों पर क्या हुआ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन रिसाव वाली जगहों के पास रहने वाले खास जीवों की संख्या तेजी से कम हुई है. स्पंज, इकाइनोडर्म और कोरल जो आमतौर पर वहां ज्यादा होते थे, या तो गायब हो गए या उनकी संख्या घट गई. इसकी जगह वैज्ञानिकों ने उन जगहों के किनारे कम जीव-जंतु और केवल वहीं प्रजातियां पाई हैं जो मौके का फायदा उठाती हैं. एक जगह तो Starfish में बीमारी फैलने की खबर भी मिली है.

कैसे की वैज्ञानिकों ने इसकी खोज?

समुद्र के नीचे से कितनी मीथेन निकल रही है यह जानने के लिए वैज्ञानिकों ने रिसाव वाली जगहों और आस-पास के शांत इलाकों पर बंद डिब्बे लगाए. इनमें 1या 2 दिन में पानी के नमूने जमा किए. रिसाव वाली जगहों पर मीथेन की मात्रा सामान्य स्तर से कई गुना ज्यादा थी. सिंडर कोन्स नाम की जगह पर 2022 में मीथेन का रिसाव बहुत बढ़ गया था और आस-पास के कम गहरे स्थानों पर तो यह और भी ज्यादा था.

कहां हो रहा है रिसाव?

रिसाव क्षेत्रों से दूर मीथेन का स्तर ना के बराबर था. इससे साबित होता है कि यह रिसाव सिर्फ उन्हीं खास जगहों पर हो रहा है और सक्रिय है. टर्टल रॉक जैसी जगहों पर भी ज्यादा मीथेन मिली जिससे पता चलता है कि इस पूरे इलाके में मीथेन का रिसाव बढ़ रहा है. हालांकि, वैज्ञानिकों को चिंता है कि यह मीथेन हवा में घुल सकता है. अंटार्कटिका के उथले पानी में गैस और बुलबुले तेजी से उपर उठकर समुद्री बर्फ के नीचे जमा हो सकता हैं और फिर दरारों से बाहर निकल सकते हैं.

किस तकनीक की ली गई मदद?

रिसर्च वाले जगहों से सोनार स्कैन किए गए. इनसे 2021 और 2023 में उत्तरी विक्टोरिया लैंड के तट पर 130 से 790 फीट की गहराई में 24 से ज्यादा नए मीथेन के बुलबुले निकलते हुए पाए गए. इनमें से कई जगहों की जांच पहले भी की गई थी लेकिन तब ऐसी कोई हलचल नहीं दिखी थी. हालांकि, लंबे समय में इसका क्या असर होगा यह अभी साफ नहीं है. लेकिन शांत रहने वाले इलाकों में रिसाव मिलना अंटार्कटिका के माहौल में हो रहे बड़े बदलाव का संकेत है. इसकी पूरी जानकारी नेचर कम्युनिकेशंस में छपी है.