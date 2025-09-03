2300 साल पुरानी कब्रें, 14 कंकाल, रस्सी से बंधे हुए हाथ-पैर, मंदिर के पास वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देख...
विज्ञान

2300 साल पुरानी कब्रें, 14 कंकाल, रस्सी से बंधे हुए हाथ-पैर, मंदिर के पास वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देख...

Archaeological Findings: पेरू के पुएमापे मंदिर में वैज्ञानिकों को 2300 साल पुरानी कब्रें मिली हैं. यहां पर 14 कंकालों की खोज हुई है जिनके गले में रस्सी बांधी गई थी, हाथ बंधे हुए थे और चेहरा जमीन की तरफ था.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 03, 2025, 07:03 AM IST
2300 साल पुरानी कब्रें, 14 कंकाल, रस्सी से बंधे हुए हाथ-पैर, मंदिर के पास वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देख...

Science Latest News: वैज्ञानिकों ने पेरू में कुछ ऐसी खोज की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. पुरातत्वविदों को यहां पर कुल 14 कंकाल मिले हैं जिनके हाथ बंधे हुए थे, गले में रस्सी थी और इनका चेहरा जमीन की तरफ था. खोजकर्ताओं का मानना है कि ये सभी लोग मानव बलि का शिकार हो सकते हैं. हालांकि अभी इनका DNA टेस्ट होना बाकी है, इसके बाद ही सच सामने आ पाएगा. इनकी खोज पेरू के पुएमापे मंदिर के पास हुई और सभी कंकाल 2,300 साल तक पुराने हैं. वैज्ञानिकों ने इसकी खोज 2024 में शुरु की थी जो अब भी जारी है. इन कब्रों में कुछ खास तो कुछ अजीब विशेषताएं हैं. 

किसने की इन कब्रों की खोज?
इसकी खोज में लगी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सैन मार्कोस के प्रोफेसर हेनरी टैंटालियन की टीम ने बताया कि, ये कंकाल पुएमापे मंदिर के पास मिले हैं और यह मंदिर लगभग 3,000 साल तक पुराना है. लेकिन सभी कंकाल लगभग 400 से 200 ईसा पूर्व के समय के हैं. टैंटालियन ने कहा कि, इन कंकालों को कब्र में बहुत ही अजीब तरीके से रखा गया था जो एंडियन इतिहास में बेहद दुर्लभ है.

यह भी पढें: इंडोनेशिया में मिली दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग! 44,000 साल से गुफा में दफन था राज, वैज्ञानिक बोले ये...

कैसी हालत में मिले कंकाल?
कब्र के अंदर से मिले कई कंकालों की खोपड़ियां टूटी हुई थीं. कुछ के गले में रस्सी थी और हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे. इसे देख कर ऐसा लगता है जैसे इनकी बलि दी गई हो. टैंटालियन ने बताया, इनके साथ किसी तरह का कोई भेंट या सामान नहीं मिला जो काफी अजीब है. दरअसल, आमतौर पर देखा जाता है कि, पुराने जमाने की कब्रों में सोना-चांदी या बर्तन जैसी चीजें मिलती हैं लेकिन यहां ऐसा नहीं था.

कौन थे ये लोग और क्यों दी गई थी बलि?
यह मंदिर कपिस्निक संस्कृति का है जो इंका साम्राज्य से लगभग 1000 साल पहले थी. टैंटालियन का कहना है कि ये लोग शायद इसी मंदिर के लिए बलि चढ़ाए गए होंगे.हालांकि पुरातत्वविदों को अभी नहीं पता कि ये लोग कौन थे लेकिन टैंटालियन का कहना है कि ये शायद स्थानीय लोग रहे होंगे. इनकी पहचान करने के लिए DNA टेस्ट किए जा रहे हैं और साथ ही मंदिर के पास मिले मिट्टी के बर्तन, जानवर और पौधों के अवशेषों की भी जांच की जा रही है.

क्या ऐसी खोज पहले भी हुई है?
पेरू में इंसानी बलि की परंपरा बहुत पुरानी है. इससे पहले 2019 में ह्वांचाको में 227 बच्चों के कंकाल मिले थे और 2021 में काहमरक्विला में 1200 साल पुरानी ममी मिली थी जिसके हाथ और चेहरे पर रस्सियां बंधी हुई थीं. इसके अलावा 2024 में ह्वाका काओ वीजो में 1500 साल पुरानी कब्र मिली थी जिसमें 2 किशोरों को अपने रिश्तेदारों के साथ दफनाया गया था.

यह भी पढें: ग्रीस में मिली 3,00,000 साल पुरानी खोपड़ी, देखकर वैज्ञानिक बोले 'ये इंसान की नहीं बल्कि...

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

;