750 सालों बाद मिला इंसाफ...सुलझ गई सबसे पुरानी 'मर्डर मिस्ट्री', सबसे खूनी साजिश अब हुई बेनकाब

750 Year Old Murder: वैज्ञानिकों ने DNA Sequencing और फॉरेंसिक जांच का इस्तेमाल करते हुए 750 साल पुरानी हत्या की गुत्थी सुलझा ली है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 16, 2025, 12:30 PM IST
Science News in Hindi: हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के एक मठ में एक सदी पहले रहस्यमय कंकाल मिला था. अब वैज्ञानिकों ने पक्का कर दिया है कि यह कंकाल 13वीं सदी के हंगेरियन रईस ड्यूक बेला ऑफ मस्को का है. ये अवशेष पहली बार 1915 में मार्गरेट द्वीप पर एक मठ के पत्थर के फर्श के नीचे मिले थे. लंबे समय से माना जाता था कि यह कंकाल इसी युवा ड्यूक का है. दशकों की अटकलों के बाद अब आनुवंशिक सबूत(Genetic Evidence)ने ना केवल उनकी पहचान की बल्कि उनकी मौत के भयानक विवरण का भी खुलासा किया. ड्यूक बेला की हत्या 3 हमलावरों ने की थी.

क्या था जांच का तरीका?
इओट्वोस लोरैंड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने यह जांच की जिसे फोरेंसिक साइंस इंटरनेशनल जेनेटिक्स पत्रिका में छापा गया है. इस जांच में ऐतिहासिक रिकॉर्ड फॉरेंसिक पैथोलॉजी और प्राचीन DNA Analysis को मिलाकर इस्तेमाल किया गया. ये नतीजे एक ऐसे मामले को समाप्त करते हैं तो अब तक इतिहास और कहानियों के बीच अटका हुआ था और यह ठोस सबूत पेश करते हैं कि पीड़ित कौन था और उसकी मौत कैसे हुई.

कैसे हुई इसकी पहचान?
फॉरेंसिक टीम ने सबसे पहले Radiocarbon Dating से मौत के समय का पता लगाया. इससे पता चला कि कंकाल को 1200 के दशक के मध्य में दफनाया गया था. वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि, कंकाल के आहार में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा थी जिसमें मुख्य रूप से मछली, गेहूं और जौ जैसे अनाज शामिल थे. Popular Mechanics के मुताबिक, जेनेटिक टेस्ट से पता चला कि यह कंकाल राजा बेला तृतीय के सीधे वंश से जुड़ा था. जांच से पता चला कि कंकाल 20 वर्ष के पुरुष का था.

जांच में क्या सामने आया?
ड्यूक बेला के कंकाल पर हिंसक अंत के निशान साफ दिख रहे थे जिसमें कुल 26 वार थे, 9 सिर पर और 17 पूरे शरीर पर थे. इन चोटों से पता चलता है कि ड्यूक बेला की हत्या किसी बराबर की लड़ाई में नहीं बल्कि हमलावरों द्वारा घात लगाकर मारे गए थे. वैज्ञानिकों ने बताया कि, उन पर कम से कम 3 हमलावरों ने एक साथ वार किया था. सिर और चेहरे पर गहरे घाव बताते हैं कि हमलावर जमीन पर गिरने के बाद भी उन पर वार करते रहे.

कौन थे सभी हत्यारे?
फॉरेंसिक जांच के मुताबिक, ये बार-बार और जानबूझकर किए गए वार किसी अचानक हुई हिंसा के बजाय एक पहले से तय की गई राजनीतिक हत्या की ओर इशारा करते हैं. ऐतिहासिक रॉकॉर्ड ने पहले ही हेडर परिवार के बेन हेनरिक और उसके आदमियों को इस हतया का अपराधी बताया था. नए सबूत(DNA and Forensic Analysis)अब इन दावों का समर्थन करते हैं और नवंबर 1272 में हुई हत्या के दर्ज जानकारी से मेल खाते हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

