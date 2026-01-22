ऑस्ट्रेलिया में मिला 500 लाख करोड़ का खजाना, वैज्ञानिकों ने खोजा दुनिया का सबसे बड़ा लोहे का भंडार

Advertisement
Worlds Largest Iron Ore: पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जमीन के नीचे कुछ बहुत बड़ा और कीमती मिला है. यह खोज इतनी बड़ी है कि इसकी वजह से वैज्ञानिकों को धरती के अरबों साल पुराने इतिहास को फिर से समझने का मौका मिलेगा. वैज्ञानिकों को सबसे बड़ा लोहे का भंडार मिला है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 22, 2026, 08:29 AM IST
Science News in Hindi: पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में लोहे के खनिज (Iron Ore) की बड़ी खोज हुई है जिससे पूरी दुनिया के बाजार में हलचल मचा दी है. यह भंडार ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा इलाके में मिला है और अनुमान है कि यहां तकरीबन 55 अरब टन लोहा हो सकता है. यहां मिलने वाले पत्थरों में 60% से ज्यादा शुद्ध लोहा है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी मानी जाती है. बाजार के हिसाब के इस खजाने की कीमत करीब 6 ट्रिलियन डॉलर है. ऑस्ट्रेलिया पहले से ही दुनिया का सबसे ज्यादा लोहा बेचता है और इस खोज के बाद वह मिनलर का पावरहाउस बन जाएगा. 

वैज्ञानिकों ने किस तकनीक का किया इस्तेमाल?
वैज्ञानिकों न लोहे के पत्थरों की जांच एक खास तरीके, U-Pb डेटिंग, से की. जुलाई 2025 में छपी रिपोर्ट के मुतबिक यह लोहा 1.4 से 1.1 अरब साल तक पुराना है. पहले वैज्ञानिक मानते थे कि यह लोहा 2.2 अरब साल पुराना है लेकिन नई जांच में साबित हो गया कि यह उतना पुराना नहीं है जितना सोचा गया था. इस पूरी रिसर्च का नेतृत्व डॉ. लियाम कोर्टनी-डेविस ने किया.

कैसे की वैज्ञानिकों ने इसकी जांच?
वैज्ञानिकों ने बहुत ही सूक्ष्म (Micro-Analytical) तकनीक अपनाई. पहले लोहे की उम्र का अंदाजा आसपास की मिट्टी या पत्थरों से लगाया जाता है लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने सीधे लोहे के छोटे-छोटे कणों की जांच की. इससे लोहे के बनने का बिल्कुल सही समय पता चल गया. 

कैसे इतना कीमती हुआ लोहा?
करबी 1 अरब साल पहल जब धरती के बड़े हिस्से, जिन्हें कोलंबिया महाद्वीप कहा जाता है, टूट रहे थे तब जमीन के अंदर बहुत हलचल हुई. इस हलचल की वजह से जमीन के अंदर गर्म तरल पदार्थ तेजी से बहने लगे. इन गर्म पदार्थों और धरती के दबाव ने मिलकर पिलबारा इलाके में लोहे को एक जगह इकट्ठा कर दिया और उसे बहुत शुद्ध बना दिया. 

लोहा मार्केट पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा
आज दुनिया में जितना भी लोहा बेचा जाता है उसका 35% से ज्यादा हिस्सा अकेले ऑस्ट्रेलिया देता है. ऑस्ट्रेलिया जो भी लोहा बाहर भेजता है उसका 70% हिस्सा चीन खरीदता है. अब जब ऑस्ट्रेलिया को इतना सारा और बहुत अच्छी क्वालिटी का लोहा मिल गया है तो वह लोहे की कीमतें तर करने में और भी मजबूत हो जाएगा.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Australia Iron Ore Reserve

