इटली की गुफा में मिला 28,000 साल पुराना कंकाल, वैज्ञानिकों ने खोली हजारों साल पुरानी क्राइम रिपोर्ट

Science News: करीब 28,000 साल पहले एक शिकारी को इटली की एक गुफा में बहुत सम्मान के साथ दफनाया गया था. उसके सिर पर सैकड़ों चमकीले शंखों से बनी एक टोपी थी और हाथ में पत्थर का एक औजार था. दशकों तक यह एक रहस्य बना रहा कि इतने कम उम्र के राजकुमार की मौत कैसे हुई. वैज्ञानिकों के अनुसार, इस लड़के की मौत एक भालू के हमले में हुई थी. आइए इसके बारे में वैज्ञानिकों की रिपोर्ट जानते हैं.

स्टोनएज का क्राइम सीन

1942 में इटली की अरेने कैंडिड गुफा से एक 14-17 साल के लड़के का कंकाल मिला था. खुदाई करने वालों ने देखा कि फसके बाएं कंधे, गर्दन और जबड़े की हड्डियां बुरी तरह टूट गई थीं. लेकिन उस समय तकनीकी कमी की वजह से मौत की असली वजह पता नहीं चल सकी थी. हाल ही में, वैज्ञानिकों ने इस स्टोन एज के रहस्य सुलझाने के लिए 3d मॉडल की मदद ली.

यह भी पढ़ें: NASA का नया 'महाबली'...जो काम आपका कंप्यूटर 500 साल में करेगा, Athena उसे सिर्फ 1 दिन में कर देगा!

Add Zee News as a Preferred Source

शरीर पर मिले कई सारे निशान

रिसर्च में शामिल इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ कैग्लियारी के शोधकर्ताओं ने लड़के की हड्डियों पर कुछ खास निशान पाए थे. उसकी खोपड़ी के बाईं ओर एक गहरा निशान मिला जो भालू के पंजे की खरोंच जैसा दिखता है. इसके अलावा उसके दाहिने टखने की हड्डी पर एक गहरा गड्ढा मिला जो किसी बड़े जानवर के नुकीले दांत थ.

कैसे हुई थी मौत?

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हमला या तो भूरे भालू ने किया था या फिर अब विलुप्त हो चुके बड़े गुफा भालू (Cave Bear) ने. जांच में सामने आया कि लड़के की हड्डियों ने घाव भरने के छोटे संकेतों से पता चला कि वह हमले के तुरंत बाद नहीं मरा था. वह इस भयानक चोट के बाद भी 2 से 3 दिन तक जिंदा रहा लेकिन अंत में अंदरूनी ब्लीडिंग या अंगों के फेल होने से उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: ISRO-NASA की 'तीसरी आंख' का कमाल... NISAR ने बादलों को चीरकर ली मिसिसिपी की तस्वीर, जानें क्यों है खास?

आगे वैज्ञानिकों ने क्या जांच की?

वैज्ञानिकों का कहना है कि क्योंकि वह हमले के बाद कुछ दिन जिंदा रहा, इसका मतलब वह अकेला नहीं था. उसके साथियों ने उसे बचाया होगा और उसकी देखभाल की होगा. वे शायद शिकार पर निकले थे या फल-फूल इकट्ठा कर रहे थे तभी अचानक भालू से उनका सामना हो गया. उसकी मौत ने शायद उस समय के छोटे से कबीले को हिलाकर रख दिया था.