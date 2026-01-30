इटली की गुफा में मिला 28,000 साल पुराना कंकाल, वैज्ञानिकों ने खोली हजारों साल पुरानी क्राइम रिपोर्ट

Advertisement
Stone Age Skeleton: इटली की एक गुफा में टीनएजर का कंकाल मिला था जिसे बहुत ही शाही तरीके से दफनाया गया था. बरसों तक दुनिया इसे पत्थर युग का राजकुमार कहती रही लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी मौत इतनी कम उम्र में कैसे हुई. अब नई तकनीक की मदद से वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया है. 

 

Jan 30, 2026, 10:51 AM IST
Science News: करीब 28,000 साल पहले एक शिकारी को इटली की एक गुफा में बहुत सम्मान के साथ दफनाया गया था. उसके सिर पर सैकड़ों चमकीले शंखों से बनी एक टोपी थी और हाथ में पत्थर का एक औजार था. दशकों तक यह एक रहस्य बना रहा कि इतने कम उम्र के राजकुमार की मौत कैसे हुई. वैज्ञानिकों के अनुसार, इस लड़के की मौत एक भालू के हमले में हुई थी. आइए इसके बारे में वैज्ञानिकों की रिपोर्ट जानते हैं. 

स्टोनएज का क्राइम सीन
1942 में इटली की अरेने कैंडिड गुफा से एक 14-17 साल के लड़के का कंकाल मिला था. खुदाई करने वालों ने देखा कि फसके बाएं कंधे, गर्दन और जबड़े की हड्डियां बुरी तरह टूट गई थीं. लेकिन उस समय तकनीकी कमी की वजह से मौत की असली वजह पता नहीं चल सकी थी. हाल ही में, वैज्ञानिकों ने इस स्टोन एज के रहस्य सुलझाने के लिए 3d मॉडल की मदद ली.

शरीर पर मिले कई सारे निशान
रिसर्च में शामिल इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ कैग्लियारी के शोधकर्ताओं ने लड़के की हड्डियों पर कुछ खास निशान पाए थे. उसकी खोपड़ी के बाईं ओर एक गहरा निशान मिला जो भालू के पंजे की खरोंच जैसा दिखता है. इसके अलावा उसके दाहिने टखने की हड्डी पर एक गहरा गड्ढा मिला जो किसी बड़े जानवर के नुकीले दांत थ.

कैसे हुई थी मौत?
वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हमला या तो भूरे भालू ने किया था या फिर अब विलुप्त हो चुके बड़े गुफा भालू (Cave Bear) ने. जांच में सामने आया कि लड़के की हड्डियों ने घाव भरने के छोटे संकेतों से पता चला कि वह हमले के तुरंत बाद नहीं मरा था. वह इस भयानक चोट के बाद भी 2 से 3 दिन तक जिंदा रहा लेकिन अंत में अंदरूनी ब्लीडिंग या अंगों के फेल होने से उसकी मौत हो गई. 

आगे वैज्ञानिकों ने क्या जांच की?
वैज्ञानिकों का कहना है कि क्योंकि वह हमले के बाद कुछ दिन जिंदा रहा, इसका मतलब वह अकेला नहीं था. उसके साथियों ने उसे बचाया होगा और उसकी देखभाल की होगा. वे शायद शिकार पर निकले थे या फल-फूल इकट्ठा कर रहे थे तभी अचानक भालू से उनका सामना हो गया. उसकी मौत ने शायद उस समय के छोटे से कबीले को हिलाकर रख दिया था. 

