क्या 600 साल बाद फिर लौटेगा 12 फीट का दानव पक्षी, वैज्ञानिकों ने शुरू की मोआ को जिंदा करने की तैयारी

क्या 600 साल बाद फिर लौटेगा 12 फीट का 'दानव पक्षी', वैज्ञानिकों ने शुरू की मोआ को जिंदा करने की तैयारी

Extinct Animals: कुछ वैज्ञानिक मिलकर मोआ नाम के लुप्त हो चुके पक्षी को फिर से वापस लाने की योजना बना रहे हैं. यह एक ना उड़ने वाला पक्षी था जो न्यूजीलैंड में रहा करता था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 09, 2026, 02:18 PM IST
क्या 600 साल बाद फिर लौटेगा 12 फीट का 'दानव पक्षी', वैज्ञानिकों ने शुरू की मोआ को जिंदा करने की तैयारी

Moa Bird: कभी न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक ऐसा जो उड़ नहीं सकता था, 600 साल पहले विलुप्त हो चुका है. यह कद में इंसानों से कहीं ज्यादा लंबा हुआ करता था, लगभग 12 फीट ऊंचा और 230 किलो से ज्यादा भारी. कोलोसल बायोसाइंसेज नाम की कंपनी इस काम में मशहूर फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के डायरेक्टर पीटर जैक्सन की मदद ले रही है. करीब 600 साल पहले जब इंसान न्यूजीलैंड पहुंचे तो उन्होंने इस पक्षी का इतना शिकार किया कि यह हमेशा के लिए गायब हो गए. अब वैज्ञानिक नई तकनीक की मदद से इसे फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं. 

लोगों का मिल रहा है साथ
न्यूजीलैंड की प्रमुख माओरी जनजाति और वहां की यूनिवर्सिटी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. जानकारों का कहना है कि ये पक्षी उनकी पुरानी कहानियों और संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं. वे इस पक्षी को सिर्फ जानवर नहीं बल्कि अपनी विरासत मानते हैं. इस प्रोजेक्ट को पुराने रीति-रिवाज और आधुनिक विज्ञान को जोड़कर देखा जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: Lost Ship: समंदर की गहराई में मिला 600 साल पुराना जहाज, साइज में दो मंजिला इमारत से भी बड़ा

क्या है इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य?
पीटर जैक्सन का कहना है कि मोआ को वापस लाने की कोशिश सिर्फ एक प्रयोग नहीं है. इसका असली मकसद न्यूजीलैंड के उन जानवरों को बचाना है जो आज खत्म होने की कगार पर हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां उन्हें देख सकें. वैज्ञानिकों का कहना है कि खूंखार भेड़िए को जिंदा करना आसान था क्योंकि उसके DNA को आज के भेड़ियों से मिलाया जा सकता है मोआ के साथ ऐसा नहीं है. 

यह भी पढ़ें: 80 साल पहले जिसे मरा मान लिया था, वो जिंदा निकला...ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में फिर दिखा ये जीव

आसान नहीं होगा ये प्रयोग
मोआ पक्षी अपने आज के रिश्तेदारों, जैसे एमू और टिनमू पक्षी, से बहुत पहले अलग हो गए थे. मोआ और एमू के पूर्वज लगभग 65 लाख साल पहले एक थे. इतने लंबे समय में मोआ ने अपने शरीर में कुछ ऐसी खास खूबियां विकसित कर ली थीं जो दुनिया के किसी और पक्षी में नहीं मिलती थीं. वैज्ञानिक कहते हैं कि लाखों सालों के बदलाव के बाद मोआ जैसा शरीर और आदतें फिर से लैब में तैयार करना बहुत बड़ी चुनौती है.

