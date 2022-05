NASA: इंसानों की न्यूड तस्वीरें अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहे वैज्ञानिक, हैरान कर देगी वजह

NASA to send naked pictures of humans to space: मनुष्य करीब 150 से अधिक वर्षों से अंतरिक्ष के किसी दूसरे हिस्से में एलियंस (Aliens) से जुड़ने का प्रयास कर रहा है. हालांकि अभी तक वह असफल ही रहा है, या कम से कम ऐसी कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है जिसमें एलियन से संपर्क की बात की पुष्टि हुई हो. ऐसे में वैज्ञानिक अब एलियन से संपर्क के एक नए तरीके पर काम कर रहे हैं.

एलियंस को आकर्षित करने की कोशिश

इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही टीम के मुताबिक उन्हें उम्मीद है कि वे दो न्यूड लोगों की तस्वीर को धरती के वायुमंडल से बाहर ब्रह्मांड में भेजकर एलियंस की जिज्ञासा को जगाने और उनसे संवाद को प्रोत्साहित कर सकते हैं. हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक खास संदेश विकसित किया है जो एलियंस को आकर्षित करने के लिए भेजा जाएगा. इसमें एक न्यूड पुरुष और महिला की तस्वीर भी शामिल हैं, जिसमें वे हाथ लहराते नजर आते हैं. इस मुहिम में पिक्सलेटेड तस्वीरों के अलावा, गुरुत्वाकर्षण और डीएनए (DNA) का चित्रण भी शामिल किया गया है. वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि ऐसे बाइनरी-कोडेड मैसेज को एलियंस सबसे ज्यादा समझ सकते हैं.

कैसे आया आईडिया?

वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने इन चित्रों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसलिए चुना क्योंकि संभव है कि एलियन के संवाद का तरीका इंसानों से एकदम अलग हो. इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के मुताबिक, 'प्रस्तावित संदेश में कम्युनिकेशन का एक जरिया बनाने के लिए बुनियादी गणितीय और भौतिकी (Physics) की अवधारणाएं शामिल की गई हैं. ये एक मास्टर प्लान जैसा है जिसमें धरती पर जीवन की जैव रासायनिक संरचना, आकाशगंगा में सौर मंडल की स्थिति के साथ-साथ इसकी और प्रथ्वी की सतह की डिजिटल जानकारी भी दी गई है.'

पहले भी हुई ऐसी कोशिश

ये पहला मौका नहीं है जब वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में मनुष्यों की न्यूड तस्वीरों (Nude Pics) को भेजने की कोशिश की हो. साल 1972 में, पायनियर 10 और 1973 में पायनियर 11 मिशन के दौरान भी ऐसी तस्वीरें भेजी गई थीं. जिससे एलियंस को गहरा संदेश देने की कोशिश हुई थी.

(एजेंसी इनपुट के साथ)