AI की नजर में कैसी होनी चाहिए एक लड़के और लड़की की 'परफेक्ट बॉडी'? जानिए खूबसूरती का पैमाना

आज का समय AI का युग है. हाल ही में वैज्ञानिकों ने AI के तीन अलग-अलग एआई ''बोट'' से सवाल किया कि लड़के और लड़की की ideal तस्वीर बनाएं. एआई ने फोटो बनाने के लिए चेहरे/शरीर की अनुपात, शारीरिक बनावट और खूबसूरती को शामिल किया है.

परफेक्ट बॉडी

AI ने अपनी कल्पना के आधार पर ये फोटो बनाई है. इन फोटो ने समाज में एक बहस खड़ी कर दी है. वैज्ञानिकों का कहना है कि परफेक्ट बॉडी जैसी अवधारणा की वजह से युवा अपनी बॉडी को उसी पैमाने में मापने लग सकते हैं. परफेक्ट बॉडी की वजह से आने वाले समय में समस्या हो सकती है. Happylife लेख में के अनुसार फिगर-आधारित फिटनेस या फैशन इंडस्ट्री के दायरे में बनी नॉर्मल बॉडी शेप सेहत के लिए नहीं बल्कि फैशन और कपड़ों की बिक्री के लिए है.

AI ने बनाई ये ऐसी फोटो

AI के परिणाम के अनुसार एक आदर्श महिला का चेहरा आकर्षक, यंग, गोरी और स्टाइलिश कपड़े और वहीं लड़कों को शर्टलेस, काले बाल और एथलीट बॉडी है. अध्ययन के अनुसार डॉ. डेलाने थिबोडो ने कहा कि AI के द्वारा बनाई गई 300 फोटो की कोडिंग में पाया गया है कि AI की फोटो में विविधता का अभाव देखने को मिला है. वहीं अधिकांश फोटो में गोरे लोग दिखाई दे रहे थे. परफेक्ट शरीर के बारे में विचार काफी बदल गए हैं.

उदाहरण के लिए, 1950 के दशक में, जब महिलाएं मर्लिन मुनरो और एलिजाबेथ टेलर जैसी दिखने की चाहत रखती थीं, तब वज़न बढ़ाने वाली गोलियां बाज़ार में आ गईं, जबकि 90 के दशक में महिलाओं में 'हेरोइन चिक' कहे जाने वाले पतले होने की चाहत देखी गई. अध्ययन में, टीम ने यह समझने की कोशिश की कि अब AI आदर्श पुरुष और महिला शरीर को किस रूप में देखता है.

एथलीट बॉडी

तीन अलग-अलग AI प्लेटफ़ॉर्म - मिडजर्नी, DALL-E, और स्टेबल डिफ्यूज़न - को महिला और पुरुष शरीर, जिनमें एथलीट भी शामिल थे, कुल मिलाकर, 300 तस्वीरें तैयार की गईं - 120 पुरुषों की, 120 महिलाओं की और 60 एथलीटों की. इन तस्वीरों के विश्लेषण से कई प्रमुख रुझान सामने आए. ज़्यादातर 66.7 प्रतिशत पुरुष तस्वीरें और 62.5 प्रतिशत महिला तस्वीरें में गोरे लोग दिखाई दे रहे थे. सभी फोटो में यंग लोग नजर आ रहे हैं.