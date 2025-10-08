कैमरे में कैद हुआ 40 करोड़ साल पुराना 'समुद्री भूत', वैज्ञानिकों को पानी में छिपा मिला जिंदा जीवाश्म

Science Latest News: इंडोनेशिया में गोताखोरों ने जिस रहस्यमय जीव को फिल्माया है वह सुलावेसी कोलैकैंथ(Latimeria menadoensis)है. इस मछली को इसके बहुत पुराने विकासवादी इतिहास की वजह से जीवित जीवाश्म(Living Fossil)भी कहा जाता है. यह पहली बार है जब किसी इंसान ने इस प्रजाति को पानी के अंदर, इसके प्राकृतिक घर में लाइव फिल्माया है. गोताखोर एलेक्सिस चैप्यूइस और जूलियन लेब्लोंड ने इसे इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकु तट पर 144 मीटर की गहराई में एक ज्वालामुखी ढलान पर चुपचाप तैरते हुए देखा. यह तस्वीर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपी.

अब तक कहां थी ये मछली?

सीलैकैंथ मछली को बहुत लंबे समय तक वैज्ञानिक मानते थे कि यह विलुप्त हो चुकी है. लेकिन 1938 में दक्षिण अफ्रीका के तट पर अचानक इसकी खोज हुई. इस खोज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया. तब से लेकर अब तक 2 प्रजातियों की पहचान हुई है जिसमें लैटिमेरिया चालुम्ने जो पश्चिमी हिंद महासागर में पाई जाती है. दूसरी है एल. मेनाडोएंसिस जिसे पहली बार 1997 में सुलावेसी के एक मछली बाजार में खोजा गया था.

यह भी पढ़ें: जापान के वैज्ञानिकों ने खोजा 200 करोड़ साल पुराना 'राक्षस जीव', देखते ही बोले- इसे तो मर जाना चाहिए था!

Add Zee News as a Preferred Source

सीउलाकैंथ क्यों है इतनी आकर्षित?

कोलैकैंथ मछली सिर्फ दुर्लभ होने की वजह से नहीं बल्कि अपने इतिहास की वजह से भी बहुत खास है. ये मछली लोब-फिन्ड मछलियों की ग्रुप से है. जीवाश्म बताते हैं कि इनकी वंशावली 40 करोड़ साल से भी पुरानी है. इसका मतलब कि ये डायनासोर, फूल और यहां तक की कई कीड़ों से भी पुराने हैं.

कैमरे में किया दिखा था?

कैमरे से जिस मछली की तस्वीर कैद हुई जो लगभग 1.1 मीटर लंबी थी. मछली का पंख सीधा खड़ा था जो दिखाता है कि वह बहुत सतर्क थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मछली 19 से 20 डिग्री की ठंडी धारा में थी. यह वहां स्थिर रहने के लिए अपने गोल पंखों का इस्तेमाल कर रही थी.

यह भी पढ़ें: UNESCO: झगड़ा खत्म...इस प्राचीन मंदिर की उम्र पर वैज्ञानिकों ने सुनाया फैसला, खुल गया 3000 साल पुराना राज

इस खोज के क्या मायने हैं?

मालुकु में कोलैकैंथ के दिखने से लगता है कि यह मछली जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा जगह में हो सकती है. पहले वैज्ञानिक मानते थे कि यह सिर्फ इंडोनेशिया के सुलावेसी और पापुआ के आसपास ही मिलती है. यह नई खोज बताती है कि दूसरे द्वीपों के बीच भी इन मछलियों की छिपी हुई आबादी हो सकती है.