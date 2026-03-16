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Hindi Newsविज्ञानवैज्ञानिकों ने कैमरे में कैद हुई दो ग्रहों की टक्कर, पृथ्वी-चंद्रमा के निर्माण का खुला रहस्य...

वैज्ञानिकों ने कैमरे में कैद हुई दो ग्रहों की टक्कर, पृथ्वी-चंद्रमा के निर्माण का खुला रहस्य...

Planets Collision: साइंटिस्ट ने 11,000 प्रकाश वर्ष दूर दो ग्रहों की टक्कर को कैद किया है. रिसर्चर्स का मानना है कि इस घटना से पृथ्वी और चंद्रमा के निर्माण का राज खुल सकता है. पहले भी प्लेनेट्स के टक्कर की घटना हुई हैं. लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि यह अलग है, उन्हें लगता है कि इतिहास में हमारे प्लेनेट के साथ भी ऐसा हुआ होगा, जिससे पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण हुआ है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 16, 2026, 10:46 PM IST
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वैज्ञानिकों ने कैमरे में कैद हुई दो ग्रहों की टक्कर, पृथ्वी-चंद्रमा के निर्माण का खुला रहस्य...

Cosmic Collision: साइंटिस्ट ने एक दुर्लभ घटना को अपने कैमरे में कैद किया है, जो लोगों को चौंका रहा है. साइंटिस्ट्स के कैमरे में दो प्लेनेट आपस में टकराते हुए कैद हो गए. इस घटना से लोग पृथ्वी और चंद्रमा के निर्माण की प्रोसेस की एक झलक मिलती है. यह घटना पृथ्वी से 11,000 प्रकाश वर्ष दूर सूर्य के समाने एक तारे Gaia20ehk के आसपास घटी. यह तारा पुप्पिस तारामंडल के पास है. पहले भी प्लेनेट्स के टक्कर की घटना हुई हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स इस घटना को अलग बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा इतिहास में हमारे प्लेनेट के साथ भी हुआ होगा. वाशिंगटन विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान के डॉक्टरेट छात्र और इस स्टडी के प्रमुख लेखक अनास्तासियोस त्ज़ानिडाकिस का कहना है कि इस घटना को देशभर में देखा गया है. यह स्टडी 11 मार्च को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में पब्लिश्ड हुई है, जिसमें कहा गया है कि, "रिकॉर्ड में प्लेनेट्स के टक्कर के कुछ मामले दर्ज हैं, लेकिन कोई भी पृथ्वी और चंद्रमा के निर्माण वाली टक्कर से इतनी समानता नहीं रखता है."

कैसे पता चला कि ग्रह टकरा गए थे?

नए तारों के जन्म के समय अंतरिक्ष में भारी उथल-पुथल होती है, जिससे मलबे के टकराव से ग्रह और चंद्रमा बनते हैं. लेकिन पृथ्वी से इन घटनाओं को देखना आसान नहीं है. ऐसे में इसकी पहचान मलबे के प्रकाश से होती है. त्जानिडाकिस नासा के SPHEREx मिशन की जांच कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ अजीब देखा. 2016 में, तारा Gaia20ehk स्थिर था. लेकिन पांच साल बाद इसकी चमक अपने मूल प्रकाश से तीन गुना कम हो गई और अराजकता शुरू हो गई. इसको लेकर त्जानिडाकिस ने कहा, "लगभग 2021 के आसपास, यह पूरी तरह से बेकाबू हो गया." उन्होंने आगे कहा कि हमारे सूर्य जैसे स्थिर तारों में ऐसी घटनाएं नहीं होतीं.

इन्फ्रारेड डेटा ने खोला राज

साइंटिस्ट ने देखा कि तारे के आगे से बार-बार कुछ गुजर रहा था, जो उसकी रोशनी को रोक रहा था. लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि यह क्या है. लेकिन Gaia20ehk के इन्फ्रारेड डेटा ने इसका राज खोल दिया. तारे की रोशनी कम होने पर इन्फ्रारेड चमक बढ़ गई, जिसका मतलब हे कि वहां मौजूद मलबा बेहद गर्म था. यह किसी ग्रह के नष्ट होने या बड़े टकराव का संकेत है. 

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पृथ्वी और चंद्रमा से कनेक्शन

रिसर्चर्स का मानना है कि यहां दो ग्रहों के बीच टक्कर हुई है, क्योंकि ऐसी घटना से गर्म घूल और चट्टानें फैल सकती हैं, जो इस घटना देखा गया है. साइंटिस्ट का मानना है कि वे पहले एक-दूसरे को छूकर निकले, जिसके कारण तारे का प्रकाश कम हो गया. त्जानिडाकिस ने बताया, "फिर, उनके बीच एक बड़ी टक्कर हुई, और अवरक्त प्रकाश बहुत बढ़ गया." यह घटना हमारी पृथ्वी जैसी दूरी पर हुई है और हमारे चंद्रमा के निर्माण जैसी ही लगती है.

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Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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