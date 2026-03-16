वैज्ञानिकों ने कैमरे में कैद हुई दो ग्रहों की टक्कर, पृथ्वी-चंद्रमा के निर्माण का खुला रहस्य...

Cosmic Collision: साइंटिस्ट ने एक दुर्लभ घटना को अपने कैमरे में कैद किया है, जो लोगों को चौंका रहा है. साइंटिस्ट्स के कैमरे में दो प्लेनेट आपस में टकराते हुए कैद हो गए. इस घटना से लोग पृथ्वी और चंद्रमा के निर्माण की प्रोसेस की एक झलक मिलती है. यह घटना पृथ्वी से 11,000 प्रकाश वर्ष दूर सूर्य के समाने एक तारे Gaia20ehk के आसपास घटी. यह तारा पुप्पिस तारामंडल के पास है. पहले भी प्लेनेट्स के टक्कर की घटना हुई हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स इस घटना को अलग बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा इतिहास में हमारे प्लेनेट के साथ भी हुआ होगा. वाशिंगटन विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान के डॉक्टरेट छात्र और इस स्टडी के प्रमुख लेखक अनास्तासियोस त्ज़ानिडाकिस का कहना है कि इस घटना को देशभर में देखा गया है. यह स्टडी 11 मार्च को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में पब्लिश्ड हुई है, जिसमें कहा गया है कि, "रिकॉर्ड में प्लेनेट्स के टक्कर के कुछ मामले दर्ज हैं, लेकिन कोई भी पृथ्वी और चंद्रमा के निर्माण वाली टक्कर से इतनी समानता नहीं रखता है."

कैसे पता चला कि ग्रह टकरा गए थे?

नए तारों के जन्म के समय अंतरिक्ष में भारी उथल-पुथल होती है, जिससे मलबे के टकराव से ग्रह और चंद्रमा बनते हैं. लेकिन पृथ्वी से इन घटनाओं को देखना आसान नहीं है. ऐसे में इसकी पहचान मलबे के प्रकाश से होती है. त्जानिडाकिस नासा के SPHEREx मिशन की जांच कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ अजीब देखा. 2016 में, तारा Gaia20ehk स्थिर था. लेकिन पांच साल बाद इसकी चमक अपने मूल प्रकाश से तीन गुना कम हो गई और अराजकता शुरू हो गई. इसको लेकर त्जानिडाकिस ने कहा, "लगभग 2021 के आसपास, यह पूरी तरह से बेकाबू हो गया." उन्होंने आगे कहा कि हमारे सूर्य जैसे स्थिर तारों में ऐसी घटनाएं नहीं होतीं.

इन्फ्रारेड डेटा ने खोला राज

साइंटिस्ट ने देखा कि तारे के आगे से बार-बार कुछ गुजर रहा था, जो उसकी रोशनी को रोक रहा था. लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि यह क्या है. लेकिन Gaia20ehk के इन्फ्रारेड डेटा ने इसका राज खोल दिया. तारे की रोशनी कम होने पर इन्फ्रारेड चमक बढ़ गई, जिसका मतलब हे कि वहां मौजूद मलबा बेहद गर्म था. यह किसी ग्रह के नष्ट होने या बड़े टकराव का संकेत है.

Add Zee News as a Preferred Source

पृथ्वी और चंद्रमा से कनेक्शन

रिसर्चर्स का मानना है कि यहां दो ग्रहों के बीच टक्कर हुई है, क्योंकि ऐसी घटना से गर्म घूल और चट्टानें फैल सकती हैं, जो इस घटना देखा गया है. साइंटिस्ट का मानना है कि वे पहले एक-दूसरे को छूकर निकले, जिसके कारण तारे का प्रकाश कम हो गया. त्जानिडाकिस ने बताया, "फिर, उनके बीच एक बड़ी टक्कर हुई, और अवरक्त प्रकाश बहुत बढ़ गया." यह घटना हमारी पृथ्वी जैसी दूरी पर हुई है और हमारे चंद्रमा के निर्माण जैसी ही लगती है.