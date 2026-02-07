ब्रह्मांड में मची हलचल! वैज्ञानिकों ने पकड़ा एक अजीब ब्लैक होल, सालों बाद कर रहा है ये काम

Mysterious Things in Space: अंतरिक्ष की गहराइयों में एक ऐसी घटना घटी है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. धरती से लगभग 66.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक विशालकाय ब्लैक होल एक तारे को निगलने के कई सालों बाद अब उसके अवशेषों को बाहर उगल रहा है. आमतौर पर जब कोई ब्लैक होल किसी तारे को निगलता है तो वह उसके मलबे या गैस को तुरंत बाहर फेंकता है. लेकिन इस ब्लैक होल ने कुछ अलग किया. इसने एक लाल बौने तारे को पहले टुकड़ों में तोड़ा और उसे निगल लिया.

तारो को थूकना शुरू किया

चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा करने के 2 साल बाद तक यह ब्लैक होल शांत रहा और फिर इसने मलबे को एक जेट की तरह अंतरिक्ष में उगलना शुरू कर दिया. जब कोई तारा ब्लैक होल के बहुत करीब जाता है तो इसका ग्रैविटेशनल फोर्स तारे को खींचकर पतला कर देता है. तारा गैस की एक लंबी पट्टी की तरह खिंच जाता है जिसकी गैस का कुछ हिस्सा ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है और बाकी हिस्सा चारों ओर घूमने लगता है.

यह भी पढ़ें: आसमान में दिखेगा दुर्लभ नजारा...सूर्य से टकराने वाला है धूमकेतु MAPS, दिन के उजाले में भी देख सकेंगे लोग

Add Zee News as a Preferred Source

यह घटना इतनी खास क्यों है?

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ब्लैक होल एक नखरेबाज बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है जिसने खाना तो खा लिया लेकिन काफी देर बाद उसे बाहर थूक दिया. पिछले 6 सालों से यह मलबा अंतरिक्ष में फेंका जा रहा है और इसकी चमक कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है. आज यह अपनी खोज के समय से 50% ज्यादा चमकीला हो चुका है.

यह भी पढ़ें: अंटार्किटिका में बर्फ के बीचों-बीच से निकल रहा है खून, दुनिया में और कहीं नहीं मिलता ऐसा नजारा

क्या जांच करेंगे वैज्ञानिक?

ओरेगन और एरिजोना यूनीवरिस्टी के शोधकर्ताओं के अनुसार, इस घटना की चमक 2026 के अंत या 2027 तक अपने पीक पर होगी. इसके बाद भी अगले 10 सालों तक यह रोशनी हमारी दूरबीनों को दिखाई देती रहेगी. यह खोज वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के रहस्यमयी चुंबकीय क्षेत्रों और उनके काम करने के तरीके को समझने में बड़ी मदद करेगी.