Hindi Newsविज्ञानब्रह्मांड में मची हलचल! वैज्ञानिकों ने पकड़ा एक अजीब ब्लैक होल, सालों बाद कर रहा है ये काम

ब्रह्मांड में मची हलचल! वैज्ञानिकों ने पकड़ा एक अजीब ब्लैक होल, सालों बाद कर रहा है ये काम

Black Hole: वैज्ञानिकों ने एक ऐसे विशालकाय ब्लैक होल का पता लगाया है जो एक तारे को निगलने के कई सालों बाद भी उसका मलबा अंतरिक्ष के बाहर फेंक रहा है. यह घटना बहुत ही अनोखी है क्योंकि आमतौर पर ब्लैक होल तुरंत ही सब कुछ निगल जाते हैं लेकिन यह अब भी उस तारे के अवशेष को बाहर उगल रहा है.

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 07, 2026, 12:49 PM IST
ब्रह्मांड में मची हलचल! वैज्ञानिकों ने पकड़ा एक अजीब ब्लैक होल, सालों बाद कर रहा है ये काम

Mysterious Things in Space: अंतरिक्ष की गहराइयों में एक ऐसी घटना घटी है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. धरती से लगभग 66.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक विशालकाय ब्लैक होल एक तारे को निगलने के कई सालों बाद अब उसके अवशेषों को बाहर उगल रहा है. आमतौर पर जब कोई ब्लैक होल किसी तारे को निगलता है तो वह उसके मलबे या गैस को तुरंत बाहर फेंकता है. लेकिन इस ब्लैक होल ने कुछ अलग किया. इसने एक लाल बौने तारे को पहले टुकड़ों में तोड़ा और उसे निगल लिया.

तारो को थूकना शुरू किया
चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा करने के 2 साल बाद तक यह ब्लैक होल शांत रहा और फिर इसने मलबे को एक जेट की तरह अंतरिक्ष में उगलना शुरू कर दिया. जब कोई तारा ब्लैक होल के बहुत करीब जाता है तो इसका ग्रैविटेशनल फोर्स तारे को खींचकर पतला कर देता है. तारा गैस की एक लंबी पट्टी की तरह खिंच जाता है जिसकी गैस का कुछ हिस्सा ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है और बाकी हिस्सा चारों ओर घूमने लगता है.

यह घटना इतनी खास क्यों है?
वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ब्लैक होल एक नखरेबाज बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है जिसने खाना तो खा लिया लेकिन काफी देर बाद उसे बाहर थूक दिया. पिछले 6 सालों से यह मलबा अंतरिक्ष में फेंका जा रहा है और इसकी चमक कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है. आज यह अपनी खोज के समय से 50% ज्यादा चमकीला हो चुका है.

क्या जांच करेंगे वैज्ञानिक?
ओरेगन और एरिजोना यूनीवरिस्टी के शोधकर्ताओं के अनुसार, इस घटना की चमक 2026 के अंत या 2027 तक अपने पीक पर होगी. इसके बाद भी अगले 10 सालों तक यह रोशनी हमारी दूरबीनों को दिखाई देती रहेगी. यह खोज वैज्ञानिकों को ब्लैक होल के रहस्यमयी चुंबकीय क्षेत्रों और उनके काम करने के तरीके को समझने में बड़ी मदद करेगी.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

