वैज्ञानिकों का बड़ा दावा! फिर से जिंदा होगा DODO पक्षी, 300 साल पहले धरती से हो गया था लुप्त

Genetics Research: वैज्ञानिकों की एक टीम विलुप्त हो चुके मशहूर पक्षी DODO को फिर से जिंदा करने के एक कदम और करीब पहुंच गया है. कोलोसल बायोसाइंसेज नाम की कंपनी एवियन जेनेटिक्स और विलुप्त जीवों को वापस लाने के विज्ञान में हुई नई तरक्की की मदद ले रही है. उनका लक्ष्य है कि वह डोडो को वापस लाकर उसकी इकोलॉजिकल भूमिका को फिर से स्थापित करें. यह कोशिश जैव विविधता को बहाल करने और विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने में बड़ी उपबल्धि है. इस कंपनी में हाल ही में कुछ घोषणा की है जिसमें अलगे 5-7 सालों में डोडो को वापस लाना संभव हो सकता है.

क्या इससे पहले ऐसे प्रयोग हुए हैं?

इस शोध में एक सबसे खास उपबल्धि है लैब में कबूतर की आदिम जनन कोशिकाओं(PGC)को सफलतापूर्वक उगाना. यह काम कई दशकों से वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था. कोलोस के सीईओ बैन लैम ने बताया कि, कबूतर की पीजीसी को उगाने में मिली सफलता एक ऐसी बड़ी रूकावट को दूर करती है जिसने कई सालों से पक्षियों को जेनेटिक इंजीनियरिंग के काम को रोक रखा था.

कैसे काम करती है ये तकनीक?

ये कोशिकाएं बहुत जरूरी हैं क्योंकि पक्षियों को स्तनधारियों(Mammals)की तरह क्लोन नहीं किया जा सकता. लैम्ब बताते हैं कि, मैमल्स के मुकाबले जिन्हें क्लोन किया जा सकता है, पक्षियों के लिए अलग तरीका अपनाना पड़ता है. हमें उनकी जर्म कोशिकाओं को बदलना होगा और फिर उन बदली हुई कोशिकाओं से अगली पीढ़ी को पैदा करना होगा.

फिर से कैसे जमीन पर दौड़ेगा डोडो?

वैज्ञानिकों की टीम ने डोडो के सबसे करीबी रिश्तेदार जैसे रॉड्रिक्स सॉलिटेयर और निकोबार कबूतर के जीन की जांच की है. Nicobar Pigeon का इस्तेमाल नमूने के लिए किया जा रहा है ताकि उसके जीन में बदलाव करके डोडो जैसे लक्षण पैदा किए जा सकें. लैम्ब के मुताबिक, निकोबार कबूतक की जनन कोशिकाओं को डोडो के हिसाब से बदला जाएगा और फिर इन्हें दूसरी मुग्रियों में डाला जाएगा जिससे डोडो जैसे दिखने वाले बच्चों का जन्म हों.

कहां होगी ये पूरी शोध?

यह कंपनी मॉरिशस में स्थानीय वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम कर रही है जो डोडो का ऐतिहासिक घर रहा है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जब DODO वापस आए तो यह उस जगह के पर्यावरण में सुरक्षित तौर से रह सकें. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि उन प्रजातियों को वापस लाकर जिन्होंने कभी उस पर्यावरण को बनाया था, वे इंसानों की वजह से हो रहे जैव विविधता के नुकसान को कम कर पाएंगे.