अगर मौत के बाद शरीर मरने से ही मना कर दे तो...वैज्ञानिकों ने खोजा 'थर्ड स्टेट', ना जिंदा-ना मुर्दा

Science News in Hindi: अभी तक हम यही मानते थे कि जब इंसान या कोई भी जीव मर जाता है तो उसकी हर कोशिका (Cell) भी मर जाती है. लेकिन एक नई रिसर्च ने सभी को हैरान कर दिया है और वैज्ञानिकों ने पाया कि मरने के बाद भी कुछ कोशिकाएं जिंदा रहती हैं. ये कोशिकाएं खुद को नया रूप देती हैं नई जिंदगी शुरू कर देती हैं. वैज्ञानिकों ने इसे थर्ड स्टेट का नाम दिया है यानी, ना पूरी तरह जिंदा और ना ही पूरी तरह मुर्दा. अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक मरे हुए मेंढक भ्रूण के माध्यम से इसकी जांच की है.

रिसर्च में जेनोबॉट का जन्म

वैज्ञानिकों ने मरे हुए मेंढक का भ्रूण लिया और उन्होंने उसकी त्वचा की कोशिकाएं निकालकर एक प्लेट में रख दीं. उन्हें लगा था कि ये कोशिकाएं सड़ जाएंगी लेकिन ये कोशिकाएं (Cells) आपस में जुड़ गईं और छोटे-छोटे जीव जैसे बन गए. इन्हीं को वैज्ञानिकों ने जेनोबॉट (Xenobot) का नाम दिया.

यह भी पढ़ें: 1 लाख साल पुरानी इंसानी आबादी का रहस्य! यहां के इंसानों में मिले अनोखे DNA बदलाव, वैज्ञानिकों ने बताया पूरा सच

Add Zee News as a Preferred Source

जेनोबॉट और एंथ्रोबॉट के चमत्कारी काम

रिसर्च में देखा गया कि ये जेनोबॉट खुद ही चल सकते हैं और ये घाव भी भर सकते हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि ये नई कोशिकाएं को जोड़कर अपने जैसे और जेनोबॉट बना लेते हैं. इसका मतलब है कि, एक तरह से मरे हुए मेंढक की कोशिकाएं नई पीढ़ी पैदा कर रही थीं. यहीं प्रयोग इंसानों पर भी किया गया.

इंसानों पर प्रयोग में क्या सामने आया?

वैज्ञानिकों ने यहीं प्रयोग इंसानी कोशिकाओं पर भी किया और इसके लिए मरे हुए इंसान के फेफड़ों की कोशिकाओं को लिया गया. लैब में रखते ही वे एंथ्रोबॉट नाम के छोटे-छोटे गोले बन गए. ये गोले बन पानी में तैर सकते हैं और खराब हो चुकी नसों (Nerve Cells) को ठीक करने में मदद करते हैं. सबसे खास बात यह है कि इन कोशिकाओं में कोई आनुवंशिक बदलाव (Genetic Change) नहीं दिया गया. उन्हें बस सही माहौल दिया गया तो उन्होंने खुद ही नया रूप ले लिया.

यह भी पढ़ें: समुद्र के 5000 फीट नीचे छिपा है 'ओरेगन का शैतान', वैज्ञानिकों ने दे दी चेतावनी- अगर जाग गया तो सब...

इस रिसर्च से क्या फायदा होगा?

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नई तकनीक आने वाले समय में दवाइयों की नई दुनिया खोल देगी. मरीज की अपनी ही कोशिकाएं लेकर छोटे रोबोट (Anthrobots) बनाए जाएंगे. ये रोबोट शरीर के अंदर जाकर कैंसर की गांठ पर सीधे दवा पहुंचाएंगे, टूटी हुई नसों को जोड़ेंगे और नसों में जमी गंदगी को साफ करेंग. काम खत्म होने के कुछ हफ्तों बाद ये रोबोट खुद ही गल जाएंगे जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा.