Black Hole: अगले 10 सालों में धरती से दिखेगा ब्लैक होल का विस्फोट? वैज्ञानिकों ने किया सबसे बड़ा दावा
Black Hole Explosion: वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसान एक ब्लैक होल को फटते हुए देख सकते हैं. ऐसा अगले 10 सालों में होने की उम्मीद है जिसकी संभावना 90 प्रतिशत है.

 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 13, 2025, 01:20 PM IST
Science News in Hindi: शोध में सामने आया है कि अगले 10 सालों में ब्लैक होल के फटने संभावना 90% है. ये कोई सामान्य ब्लैक होल नहीं बल्कि बहुत पुराना है जो ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बाद बने थे. Stephen Hawking के मुकाबिक, ब्लैक होल पार्टिकल्स और रेडिएशन छोड़ते हैं जिससे उनका वजन धीरे-धीरे कम होने लगता है. छोटे ब्लैक होल जल्दी खत्म होते हैं और आखिर में एक बड़े विस्फोट के साथ खत्म होते हैं. वैज्ञानिकों के लिए इन्हें देखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये ब्लैक बोल पहले ही खत्म हो चुके होते हैं या ये विस्फोट इतन दुर्लभ और कमजोर होते हैं कि इन्हें खोजना असंभव होता है.

क्या इसे देखा जा सकता है?
एपीएस रिव्यू जर्नल्स में छपे एक शोध के मुताबिक वैज्ञानिकों ने एक ऐसे तरीके का सुझाव दिया है जिससे किसी ब्लैक होल को फटते हुए देखा जा सकता है. इसे डार्क चार्ज नाम दिया गया है. इस विचार के मुताबिक बहुत से पुराने ब्लैक होल जो अब तक खत्म हो चुके होते वो आज भी अपनी आखिरी हालत में मौजूद हो सकते हैं.

क्या ब्लैक होल लंबे समय तक जिंदा रहेगा?
इस विचार के मुताबिक एक अंधेरा सममिति(Dark Symmetry) या अंधेरा आवेश(Dark Charge) नाम का कण पुराने ब्लैक होल को चार्ज करने की अनुमति देता है. अगर इस तरह का Black Hole अपनी आखिरी अवस्था में पहुंच जाता है तो वह धीरे-धीरे हॉकिंग रेडिएशन छोड़ेगा. इसका मतलब है कि, वह सामान्य ब्लैक होल के मुकाबले लंबे समय तक जिंदा रहेगा.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या बताया?
वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च पेपर में बताया कि अगर यह डार्क-चार्ज वाला विचार सच होता तो ब्रह्मांड में अभी भी कई ब्लैक होल मौजूद होते. उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक अगले 10 सालों में एक पुराने ब्लैक होल के फटने की संभावना 90% तक है. वैज्ञानिकों का कहना है कि गामा-रे-दूरबीन और भविष्य में बनने वाली दूरबीनों से ऐसे विस्फोटों को देखना संभव होगा. अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार साबित होगा कि पुराने ब्लैक होल सच में मौजूद हैं क्योंकि अभी तक सिर्फ अनुमान ही लगाया गया है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

