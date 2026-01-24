वैज्ञानिक भी दंग...बृहस्पति के चंद्रमा पर मिला जीवन का सबूत, अंधेरे महासागर में छिपी है नई दुनिया

Jupiter Moon Europa: वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी ने एक नई रिसर्च में बताया है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के छिपे हुए समुद्र तक जीवन के लिए जरूरी पोषक तत्व कैसे पहुंचते हैं. यूरोपा की ऊपरी सतह बर्फ की एक बहुत ही मोटी परत से ढकी है. वैज्ञानिक लंबे समय से परेशान थे कि सतह पर मौजूद जरूरी चीजें नीचे समुद्र तक कैसे पहुंचती होंगी. वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर की मदद से एक मॉडल तैयार किया जिससे पता चला कि जब बर्फ में पोषक तत्व और नमक ज्यादा हो जाते हैं तो वह भारी होकर अपनी परत से अलग हो जाती है और धीरे-धीरे नीचे समुद्र में डूब जाती है.

वैज्ञानिकों को इसके सबूत कैसे मिले?

वैज्ञानिकों ने इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए धरती पर होने वाली भौगोलिक हलचलों का सहारा लिया. यूरोपा के सौरमंडल में ऐसी जगह माना जाता है जहां एलियन जीवन मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद है और यह नई खोज उस उम्मीद को और मजबूत करने का काम करती है. यह रिसर्च द प्लैनेटरी साइंस जर्नल में छपी है.

क्या रही इस खोज की खास बातें?

क्या आप जानते हैं कि यूरोपा पर धरती के सभी समुद्रों को मिलाकर जितना पानी उससे भी कहीं ज्यादा पानी मौजूद है. यह विशाल समुद्र बर्फ की इतनी मोटी परत के नीचे छिपा है कि वहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती. बिना सूरज की रोशनी के जीवन का बचना बहुत मुश्किल होता है. सबसे बड़ा सवाल था कि, अगर वहां जीव हैं तो जिंदा रहने के लिए खाना कहां से मिलता होगा.

खतरनाक रेडिएशन बना वरदान

Jupiter से बहुत खतरनाक रेडिएशन निकलता है जो लगातार यूरोपा की सतह से टकराता है. यह रेडिएशन सतह पर मौजूद नमक और बाकी चीजों के साथ मिलकर ऐसे तत्व बनाता है जो छोटे जीवों के लिए खाने का काम कर सकते हैं. वैज्ञानिकों के पास चुनौती यह थी कि ये पोषक तत्व सतह से ऊपर को बन रहे हैं लेकिन वे बर्फ की मोटी दीवार पार करके समुद्र तक कैसे पहुंचते हैं?

क्या यह रहस्य सुलझा?

बृहस्पति की भारी ग्रैविटी की वजह से यूरोपी की सतह हिलती-डुलती तो रहती है लेकिन वह ज्यादातर अगल-बगल खिसरती है ऊपर-नीचे नहीं. इस वजह से सतह की चीजों का सीधे नीचे समुद्र में गिरना बहुत मुश्किल माना जाता था. बिना किसी सीधे रास्ते को सतह का खाना समुद्र के जीवों तक पहुंचना एक रहस्य बना हुआ था जिसे अब नई रिसर्च सुलझा रही है.

कैसे सुलझाया वैज्ञानिकों ने ये रहस्य?

इसके लिए वैज्ञानिकों ने धरती की बनावट से सबक लिया. धरती के अंदर कुछ हिस्से भारी और घने होकर टूट जाते हैं और नीचे गहराई में डूब जाते हैं. वैज्ञानिकों को लगा कि यूरोपा की बर्फ के साथ भी ऐसा ही होगा. यूरोपा की सतह पर जहां नमक ज्यादा होता है वहां बर्फ बहुत भारी और घनी हो जाती है.

रिसर्च में क्या आया सामने?

रिसर्च से पचा चला कि नमक की वजह से बर्फ के क्रिस्टल कमजोर हो जाते हैं. यह कमजोर बर्फ साफ बर्फ जितनी मजबूत नहीं होता. जब यह नमकीन बर्फ भारी और कमजोर हो जाती है तो यह अपनी जगह से टूटकर अलग हो जाती है और भारी होने की वजह से बर्फ की मोटी परत को चीरती हुई गहराई में समुद्र की तरफ धंसने लगती है. यह प्रक्रिया सतह पर मौजूद पोषक तत्वों को नीचे समुद्र तक पहुंचाती है जिससे वहां के जीवन को सहारा मिलता है.