रहस्यमय 'दो मुंह वाला' चंद्रमा! कैसा है धरती से ना दिखने वाला चांद का ये हिस्सा, वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

Science Latest News: यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और पेकिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर नई खोज की है. इस अध्ययन के अनुसार चंद्रमा का रहस्यमय दूर वाला हिस्सा उसके अंदर सामने वाले हिस्से से काफी ज्यादा ठंडा हो सकता है. यह रिसर्च नेचर जियोसाइंस में छपी है. इस शोध में चीन के चांग A6 अंतरिक्ष यान द्वारा 2024 में चंद्रमा के दूर वाले हिस्से पर स्थित एक बड़े गड्ढे से जमा किए गए चट्टान और मिट्टी के टुकड़ों की जांच की गई. वैज्ञानिकों ने जांच में पाया कि यह नमूना करीब 2.8 अरब साल पुराना है जो लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस पर लावा से ठोस हुआ था.

इसे क्या कहते हैं?

यूसीएल के पृथ्वी विज्ञान विभाग के सह-लेखक प्रोफेसर यांग ली ने कहा कि, चंद्रमा का पास वाला और दूर वाला हिस्सा सतह पर और शायद अंदर भी बहुत अलग हैं. हम इसे 2 मुंह वाला चंद्रमा भी कहते हैं. उन्होंने आगे कहा, हमारा अध्ययन असली नमूनों का इस्तेमाल करके तापमान में इतना बड़ा अंतर होने का पहला सबूत देता है. दूर वाला हिस्सा पास वाले हिस्से की तुलना में ज्वालामुखी में कम सक्रिय लगता है क्योंकि इसकी परत मोटी है और उसकी जमीन ऊबड़-खाबड़ और गड्ढों से भरी है.

ऐसा क्यों होता है?

वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि चंद्रमा के दूर वाले हिस्से के अंदर में गर्मी पैदा करने वाले तत्वों जैसे यूरेनियम, थोरियम और पोटैशियम की कमी है. ये तत्व औमतौर पर ज्वालामुखी गतिविधि से जुड़े होते हैं. वे सामने वाले हिस्से में असामान्य रूप से ज्यादा जमा हैं. यहीं वजह है कि सामने वाले हिस्से पर विशाल बेसाल्ट के मैदान दिखाई देते हैं.

क्यों है ये असंतुलन?

वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अंतर शायद चंद्रमा के इतिहास की शुरूआत में हुए किसी बड़े टकराव की वजह से आया होगा. इस वजह से गर्मा पैदा करने वाले पदार्थों को अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया. इसके अलावा यह 2 छोटे चंद्रमाओं के आपस में टकराने की वजह से भी हो सकता है जिनसे मिलकर आज का चंद्रमा बना है.

इस शोध से क्या फायदा होगा?

बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूरेनियम जियोलॉजी के मुख्य लेखक शेंग हे ने कहा कि, यह चंद्रमा के दूर वाले हिस्से से जमा किया गया पहला नमूना है. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वो आगे इसकी जांच करेंगे कि क्या तापमान का यह अंतर आज भी बना हुआ है. ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा अपनी अरबों साल पहले की आग जैसी उत्पत्ति के बाद से धीरे-धीरे ठंडा होने की यात्रा पर लगातार चल रहा है.