Atlantis: 'द्वारका' की तरह समुद्र में डूब गया था, वैज्ञानिकों को मिला 12,000 साल पुराना खोया शहर!

Science News in Hindi: अटलांटिस शहर की चर्चा अक्सर होती रहती है. ग्रीक दार्शनिक के मुताबिक 12,000 साल पहले यह एक विकसित शहर हुआ करता था जो समुद्र में डूब गया था. हाल ही में एक स्वतंत्र शोधकर्ता बेन वैन केर्कविक ने एक नई खोज के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि, उन्हें स्पेन के तट पर एक जगह मिली है जो वहीं शहर हो सकता है जिसका जिक्र प्लेटो ने किया था. वैन केर्कविक ने बताया कि, माइकल डोनेलन नाम का एक शख्स है जिसे लगता है कि उसने स्पेन के एक तट पर अटलांटिस का हिस्सा खोज लिया है. उनसे पानी के अंदर कुछ मिलने का दावा किया है.

इस खोज में क्या-क्या मिला?

स्वतंत्र खोजकर्ता माइकल डोनेलन ने बातचीत के दौरान डेली मेल को बताया कि, उनके खोज प्लेटो की कहानियों से पूरी तरह मेल खाती है. इसे इस बात का सबूत माना जा रहा है कि अटलांटिस जैसी सभ्यता सच में थी. उनकी खोज में पानी के नीचे कुछ पुरानी इमारतें मिलीं, इसके अलावा ऐसे सबूत मिले कि यह जगह अचानक तबाह हो गई थी और सब कुछ मिट्टी से ढक गया था. साथ ही उन्हें वहां कुछ बस्तियां और पुरानी खदानें भी मिलीं.

किन तकनीकों से हुई जांच?

डोनेलन ने कैडिज के तट पर जांच करने के लिए 8 साल लगाए. इसके लिए उन्होंने एक खास और आधुनिक सोनार सिस्टम का इस्तेमाल किया जिससे उन्हें समुद्र के नीचे की 3D तस्वीरें मिल गईं. वैन केर्कविक ने बताया कि, डोनेलन ने छिपी संरचनाओं को खोजने के लिए सैटेलाइट तकनीक और हवाई तस्वीरें भी इस्तेमाल कीं. वैन ने ये भी बताया कि, उन्होंने 100% ऐसी खोज की है जिसे इंसानों ने ही बनाया है.

कैसे खत्म हुआ था अटलांटिस?

इस खोज के दौरान सबसे बाहरी दीवार को देखकर ऐसा लग रहा था कि, जैसे किसी बहुत बड़ी सुमानी ने उसे पूरी तरह से जोड़ दिया हो. वैज्ञानिक ने बताया कि, दूसरी और तीसरी दीवारें अपनी जगह से हिल गई थी और स्कैन में वो 2 टुकड़ों में बंटी हुई दिखीं. इन दीवारों के बीच में नहरें भी थीं और केंद्र में एक इमारत के खंडहर मिले वो डोनेलन के मुताबिक वैसे ही हैं जैसा प्लेटो ने पोसाइडन मंदिक के बारे में बताया था. डोनेलन उन वैज्ञानिकों में से हैं जो मानते हैं कि लगभग 12,000 साल पहले एक प्राकृतिक आपदा ने विकसित सभ्यता को खत्म कर दिया था.