Atlantis: 'द्वारका' की तरह समुद्र में डूब गया था, वैज्ञानिकों को मिला 12,000 साल पुराना खोया शहर!
Advertisement
trendingNow12911812
Hindi Newsविज्ञान

Atlantis: 'द्वारका' की तरह समुद्र में डूब गया था, वैज्ञानिकों को मिला 12,000 साल पुराना खोया शहर!

Lost City Atlantis: मशहूर ग्रीक दार्शनिक और इतिहासकार प्लेटों ने अपने लेखों में एक पुरानी और विकसित सभ्यता के बार में बताया था. इसका नाम अटलांटिस था जो 12,000 साल पहले समुद्र में समा गया था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 07, 2025, 08:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Atlantis: 'द्वारका' की तरह समुद्र में डूब गया था, वैज्ञानिकों को मिला 12,000 साल पुराना खोया शहर!

Science News in Hindi: अटलांटिस शहर की चर्चा अक्सर होती रहती है. ग्रीक दार्शनिक के मुताबिक 12,000 साल पहले यह एक विकसित शहर हुआ करता था जो समुद्र में डूब गया था. हाल ही में एक स्वतंत्र शोधकर्ता बेन वैन केर्कविक ने एक नई खोज के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि, उन्हें स्पेन के तट पर एक जगह मिली है जो वहीं शहर हो सकता है जिसका जिक्र प्लेटो ने किया था. वैन केर्कविक ने बताया कि, माइकल डोनेलन नाम का एक शख्स है जिसे लगता है कि उसने स्पेन के एक तट पर अटलांटिस का हिस्सा खोज लिया है. उनसे पानी के अंदर कुछ मिलने का दावा किया है. 

इस खोज में क्या-क्या मिला?
स्वतंत्र खोजकर्ता माइकल डोनेलन ने बातचीत के दौरान डेली मेल को बताया कि, उनके खोज प्लेटो की कहानियों से पूरी तरह मेल खाती है. इसे इस बात का सबूत माना जा रहा है कि अटलांटिस जैसी सभ्यता सच में थी. उनकी खोज में पानी के नीचे कुछ पुरानी इमारतें मिलीं, इसके अलावा ऐसे सबूत मिले कि यह जगह अचानक तबाह हो गई थी और सब कुछ मिट्टी से ढक गया था. साथ ही उन्हें वहां कुछ बस्तियां और पुरानी खदानें भी मिलीं.  

यह भी पढ़ें: पत्थरों के बीच थीं 21 'हड्डियां'! वैज्ञानिक की गलती से पड़ी नजर, जांच की तो खुला 22 करोड़ साल पुराना राज

Add Zee News as a Preferred Source

किन तकनीकों से हुई जांच?
डोनेलन ने कैडिज के तट पर जांच करने के लिए 8 साल लगाए. इसके लिए उन्होंने एक खास और आधुनिक सोनार सिस्टम का इस्तेमाल किया जिससे उन्हें समुद्र के नीचे की 3D तस्वीरें मिल गईं. वैन केर्कविक ने बताया कि, डोनेलन ने छिपी संरचनाओं को खोजने के लिए सैटेलाइट तकनीक और हवाई तस्वीरें भी इस्तेमाल कीं. वैन ने ये भी बताया कि, उन्होंने 100% ऐसी खोज की है जिसे इंसानों ने ही बनाया है. 

यह भी पढ़ें: मिस्र के पिरामिडों के ऊपर दिखी अजीब चमक...चीन के रडार ने खोला राज, क्या है ये चमकती चीज?

कैसे खत्म हुआ था अटलांटिस?
इस खोज के दौरान सबसे बाहरी दीवार को देखकर ऐसा लग रहा था कि, जैसे किसी बहुत बड़ी सुमानी ने उसे पूरी तरह से जोड़ दिया हो. वैज्ञानिक ने बताया कि, दूसरी और तीसरी दीवारें अपनी जगह से हिल गई थी और स्कैन में वो 2 टुकड़ों में बंटी हुई दिखीं. इन दीवारों के बीच में नहरें भी थीं और केंद्र में एक इमारत के खंडहर मिले वो डोनेलन के मुताबिक वैसे ही हैं जैसा प्लेटो ने पोसाइडन मंदिक के बारे में बताया था. डोनेलन उन वैज्ञानिकों में से हैं जो मानते हैं कि लगभग 12,000 साल पहले एक प्राकृतिक आपदा ने विकसित सभ्यता को खत्म कर दिया था.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

lost Atlantis Port cityreal life atlantis

Trending news

बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Election Commission
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Chandra Grahan Live Updates: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
Chandra Grahan
Chandra Grahan Live Updates: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
weather update
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
india pakistan war
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
Lightning Causes
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
jammu kashmir news
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
Arvind Kejriwal
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
weather update
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
Rajiv Gandhi murder case
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
;