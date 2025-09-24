क्या वैज्ञानिकों को मिल गई मिस्र की रानी Cleopatra की कब्र? 2000 सालों के बाद सुलझ सकता है रहस्य
क्या वैज्ञानिकों को मिल गई मिस्र की रानी Cleopatra की कब्र? 2000 सालों के बाद सुलझ सकता है रहस्य

Cleopatra Death Mystery: मिस्र के तट पर पानी के अंदर मिली नई खोज ने क्लियोपेट्रा के मकबरे को खोजने की उम्मीदें बढ़ा दी हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 24, 2025, 12:03 PM IST
क्या वैज्ञानिकों को मिल गई मिस्र की रानी Cleopatra की कब्र? 2000 सालों के बाद सुलझ सकता है रहस्य

Archaeological Findings: Cleopatra का मकबरा लंबे समय से इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहा है. हाल ही में, मिस्र के उत्तरी तट पर तापोसिरिस मैग्ना के पास पानी के नीचे एक पुराना बंदरगाह मिला है. पुरातत्व पत्रिका ने बताया कि, यह बंदरगाह कभी एक प्राचीन समुद्री केंद्र का हिस्सा था. पुरातत्वविदों का मानना है कि इस खोज से रानी के अंतिम विश्राम स्थल के बारे में नए सबूत मिल सकतें हैं. यह जगह अलेक्जेंड्रिया से लगभग 30 मील पश्चिम में स्थित है. इस बंदरगाह को क्लियोपेट्रा के शासनकाल से क्या संबंध है इसका पता लगाना अभी बाकी है. 

कहां है क्लियोपेट्रा का मकबरा?
वैज्ञानिकों का मानना रहा है कि क्लियोपेट्रा का मकबरा उस जगह पर नहीं है जहां माना जाता है. इसके बजाय, कुछ विद्वान कहते हैं कि रानी के दफन होने की असली जगह तापोसिरिस मैग्ना हो सकती है. पुरातत्वविद कैथलीन मार्टिनेज और उनकी टीम भूमध्य सागर में पानी के नीचे लगभग 40 फीट की गहराई पर एक बहुत बड़ा डूबा हुआ बंदरगाह खोजा है. यह खोज क्लियोपेट्रा की कब्र का पता लगाने में बहुत मददगार साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें: कहां गया डायनासोर का नामोनिशान मिटाने वाला उल्कापिंड? 43,000 किमी/घंटे की रफ्तार से कांप उठी थी धरती

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे बना हुआ है बंदरगाह?
तापोसिरिस मैग्ना से जुड़ा हुआ यह बंदरगाह पत्थर की इमारतों, स्तंभों और सीमेंट के ब्लॉकों और लंगरों से बना है. यहां की इमारतें 6 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं जिससे पता चलता है कि यह जगह सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं थी. इस खोज से यह संभावना बढ़ जाती है कि क्लियोपेट्रा के समय में तापोसिरिस मैग्ना एक प्रमुख समुद्री केंद्र था.

सुरंग और क्लियोपेट्रा का तापोसिरिस से संबंध?
डूबे हुए बंदरगाह की खोज मार्टिनेज के विचार को सही साबित करती है. 2022 में मार्टिनेज की टीम ने तापोसिरिस मैग्ना के नीचे 4,300 फुट लंबी एक सुरंग खोजी. यह सुरंग आंशिक रूप से पानी में थी और चट्टान में गहरी खोदी गई थी. यह सीधे समुद्र की ओर जाती है और इसमें क्लियोपेट्रा के समय के बर्तन और जार मिले.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष से आए सिग्नल से हैरत में वैज्ञानिक! मिला वर्महोल का सबूत, बोले ये तो किसी दूसरी दुनिया...

क्या कोई मकबरा मिला?
ऐतिहासिक जानकारी के मुताबिक, क्लियोपेट्रा और एंटनी को 30 ईसा पूर्व में एक युद्ध में हारने के बाद उनकी मृत्यु पर एक साथ दफनाया गया था. कई ऐतिहासिक रिपोर्टों के बावजूद आज तक अलेक्जेंड्रिया में उनका कोई मकबरा नहीं मिला है. माना जाता है कि 365 ईस्वी में आए एक भूकंप और सुनामी के कारण अलेक्जेंड्रिया का ज्यादातर शादी इलाका पानी में डूब गया था. 

