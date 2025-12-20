आइंस्टीन की 100 साल पुरानी थ्योरी खोलेगी डार्क मैटर के राज, वैज्ञानिकों का दावा- मिला ब्लैक होल का रास्ता

Dark Matter in Space: ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है डार्क मैटर. यह एक ऐसा पदार्थ है जो न तो दिखाई देता है और न ही प्रकाश छोड़ता है लेकिन ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा इसी से बना है. वैज्ञानिकों ने अब इसे खोजने का एक नया और सटीक रास्ता ढूंढ निकाला है जो ब्लैक होल से जुड़ा हुआ है. एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका खोजा है जिससे ब्लैक होल के पास छिपे हुए डार्क मैटर का पता लगाया जा सकता है. यह पूरा शोध आइंस्टीन के मशहूर सापेक्षता के सिद्धांत (Theory of Relativity) पर आधारित है.

क्या है पूरा शोध?

वैज्ञानिकों का मानना है कि जब कोई छोटा तारा या ब्लैक होल किसी विशालकाय ब्लैक होल के चक्कर लगाता है तो अंतरिक्ष में कुछ लहरें पैदा होती हैं. इन्हें गुरुत्वाकर्षण तरंगें (Gravitational Waves) कहा जाता है. वैज्ञानिकों ने एक खास स्थिति का अध्ययन किया है जिसे EMRI (चरम द्रव्यमान-अनुपात अंतर्वृत्त) कहते है.

यह भी पढ़ें: शार्क और व्हेल भी जिनके सामने थे बौने...13 करोड़ साल पहले समुद्र में राज करते थे ऐसे 'महा-दानव

Add Zee News as a Preferred Source

यह कैसे काम करता है?

EMRI को ऐसे समझा जा सकता है कि, एक बड़ा ब्लैक होल है और उसके पास एक छोटा ब्लैक होल चक्कर लगा रहा है. छोटा ब्लैक बोल धीरे-धीरे बड़े वाले की तरफ खिंचा चला जाता है और इस दौरान वह लगातार गुरुत्वाकर्षण तरंगें छोड़ता है. वैज्ञानिक कहते हैं कि, अगर बड़े ब्लैक होल के चारों ओर डार्क मैटर का ढेर (स्पाइक्स) जमा है तो वह इन तरंगों के रास्ते में बाधा डालेगा. इन लहरों के पैटर्न में एक छोटा सा बदलाव आएगा जो एक ब्रह्मांडीय फिंगरप्रिंट की तरह काम करेगा.

पुराना मॉडल VS नया मॉडल

पहले के वैज्ञानिक मॉडल बहुत आसान थे और ब्रह्मांड की सारी सच्चाई को सामने नहीं ला पाता थे. लेकिन यह नया शोध पूरी तरह से आइंस्टीन के सिद्धांतों पर आधारित है जिसका मतलब है कि यह बहुत सटीक गणना करता है. यह मॉडल बताता है कि ब्लैक होल का वातावरण गुरुत्वाकर्षण तरंगों को कैसे नया आकार देता है.

कब होगा इस मॉडल का फायदा?

इस खोज का असली फायदा 2035 में मिलेगा जब ESA अपना LISA (लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना) लॉन्च करेगी. यह एक बहुत बड़ी वेधशाला होगी जो स्पेस में इन सूक्ष्म लहरों को पकड़ने का काम करेगी. LISA महीनों तक इन लहरों पर नजर रख सकेगा. वैज्ञानिकों के पास पहले से ही यह नया मॉडल तैयार होगा जिससे वे LISA द्वारा भेजे गए डेटा को तुरंत ही समझ पाएंगे.

यह भी पढ़ें: यह हमारा सीक्रेट हथियार है...पुतिन ने 3I/ATLAS पर दिया चैंकाने वाला बयान, बोले- 'बात लीक नहीं होनी चाहिए'

इस खोज से क्या जानकारी मिलेगी?

डार्क मैटर को आज शाम तक कोई नहीं देख पाया है. यह नया शोध समझने में मदद करेगा कि डार्क मैटर ब्रह्मांड में कहां-कहां फैला है. यह सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं है बल्कि, ब्रह्मांड के बनने और उसके भविष्य को समझने की एक बड़ी कोशिश है. वैज्ञानिकों का मानना है कि Gravitational Waves की मदद से वह डार्क मैटर के असली रूप को जान पाएंगे जो अब तक पहेली बना हुआ है.