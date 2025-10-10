अंतरिक्ष में बैठा है सूर्य से 18 अरब गुना बड़ा 'राक्षस', वैज्ञानिकों ने पहली बार देखा ब्लैक होल का जोड़ा

Science News in Hindi: Astronomers ने पहली बार 2 Black Hole की एक-दूसरे के चारों ओर परिक्रमा करते हुए तस्वीर ली है. इससे ब्लैक होल के जोड़ों के होने का पहला Visual Proof मिल गया है. यह दृश्य जमीन और अंतरिक्ष में लगी दूरबीनों द्वारा पकड़ा गया. इसमें रेडियो प्रकाश के हल्के उतार-चढ़ाव को देखा गया. ये दोनों ब्लैक होल पृथ्वी से करीब 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर हैं और 12 साल में एक-दूसरे का एक चक्कर पूरा करते हैं.

कहां छपी ये पूरी रिपोर्ट?

बता दें कि, यह लगभग प्रकाश की गति से घूमने वाले कणों की एक की जेट बनाता है. यह एक विशाल राक्षस है जिसका वजन हमारे सूर्य से लगभग 18 अरब गुना ज्यादा है. यह ब्लाजर OJ287 नाम का एक बड़ा ब्रह्मांडीय फव्वारा भी बनाता है. शोधकर्ताओं ने अपने ये नतीजे 9 अक्टूबर को द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित किए.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?

फिनलैंड के तुर्कू विश्वविद्यालय के खगोलशास्त्री और रिसर्च के मुख्य लेखक मौरी वाल्टोनन ने एक बयान में कहा, पहली बार हम 2 ब्लैक होल की एक-दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हुए तस्वीर लेने में कामयाब रहे. तस्वीर में ब्लैक होल अपनी तेज कणों की जेट के कारण पहचाने जा रहे हैं. ब्लैक होल खुद पूरी तरह से काले होते हैं लेकिन हम उन्हें इन कणों की जेट या उनके चारों ओर चमकती हुई गैस से पहचान सकते हैं.

क्या होता है ब्लैक होल?

ब्लैक होल विशाल तारों के गिरने या ढहने से बनते हैं. ये गैस, धूल, तारे और अन्य ब्लैक होल को खाकर बड़े होते जाते हैं. इनमें से कुछ लालची ब्लैक होल में जब पदार्थ सर्पिल गति में उनके मुंह में घूमता है तो घर्षण की वजह वह गर्म हो जाता है. इससे प्रकाश निकलता है जिसे दूरबीनें देख सकती हैं. इन्हीं को सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक (AGN)कहा जाता है.

सबसे भयानक AGN कहां है?

क्वासर(Quasar)ये सबसे भयानक AGN होते हैं. ये सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं जिनका वजन सूर्य से अरबों गुना ज्यादा होता है. जब ये अपनी गैस की परतें गिराते हैं तो सबसे चमकीले तारों से खरबों गुना ज्यादा चमकदार प्रकाश छोड़ते हैं. ब्लैक होल बड़े तारों के ढहने से बनते हैं. जब ये चीजें खाते हैं तो तेज रोशनी छोड़ते हैं जिसे AGN कहते हैं. सबसे चमकदार AGN क्वासर होते हैं और जब उनकी रोशनी सीधी हमारी तरफ आती है तो उन्हें ब्लाजर कहते हैं.