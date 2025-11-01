Advertisement
सूर्य और धरती के बीच छिपा है विनाशकारी 'बवंडर', जो पृथ्वी को दे सकता है बड़ा झटका

Solar Tornado: सूर्य और पृथ्वी के बीच बनने वाले छोटे चुंबकीय तार से भू-चुंबकीय तूफान आ सकते हैं. ये तूफान उपग्रहों, बिजली के तारों और अंतरिक्ष के मौसम का अनुमान लगाने वाली प्रणालियों के लिए एक छिपा हुआ खतरा पैदा कर सकते हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 01, 2025, 02:41 PM IST
Science News in Hindi: वैज्ञानिक लंबे समय से सूर्य से आने वाले बड़े विस्फोटों, जैसे कोरोनल मास इजेक्शन(CME), पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे थे. लेकिन मिशिगन विश्वविद्यालय के नए शोध ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया है. इस अध्ययन से पता चलता है कि सूर्य की हवा में बनने वाली छोटी-छोटी घटनाएं भी बड़े अंतरिक्ष तूफानों को जन्म दे सकती हैं. यह खोज हमें यह सिखाती है कि हमें सौर तूफानों के पूर्वानुमान और तैयारी के तरीकों को बदलना होगा खासकर तब जब हमारी टेक्नोलॉजी जैसे बिजली ग्रिड चुंबकीय गड़बड़ी के प्रति पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील हो गई है.

क्या है नई खोज?
जमीन पर आने वाले तूफानों के उलट अंतरिक्ष का मौसम सूर्य की गतिविधियों से बनता है जैसे कि आवेशित कणों(Charged Particles)और तेज चुंबकीय क्षेत्रों का विस्फोट. जब ये कण पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो भू-चुंबकीय तूफान पैदा करते हैं. ये तूफान आकाश में सुंदर रोशनी तो बनाते हैं पर साथ ही बिजली ग्रिड और संचार प्रणालियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं.

वैज्ञानिकों को क्या पता चला?
शोधकर्ताओं ने देखा कि कुछ चुंबकीय तूफान बिना किसी सौर विस्फोट के आ गए थे. इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्होंने चुंबकीय प्रवाह रस्सियों(Magnetic Flux Ropes)नाम के संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित किया. ये बवंडर जैसी दिखती हैं. 2023 में एक वैज्ञानिक ने देखा कि उस समय भी चुंबकीय गतिविधि रिकॉर्ड की गई जब किसी सौर विकिरण के आने का कोई पूर्वानुमान नहीं था. इस विसंगति से उन्हें लगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की अंतरिक्ष में अज्ञात घटनाएं इसका कारण हो सकती हैं.

सिमुलेशन में क्या सामने आया?
कंप्यूटर मॉडल या सिमुलेशन जो अंतरिक्ष को विशाल टुकड़ों में बांटकर काम करते थे. इन छोटी फ्लक्स रस्सियों को ठीक से देख नहीं पाते थे. यह ऐसा ही था जैसे आप उपग्रह की तस्वीर में केवल पूरे देश को देखें और किसी स्थानीय तूफान को नजरअंदाज कर दें. शोधकर्ताओं ने मई 2024 की एक घटना का उदाहरण लेकर अपने सिमुलेशन को ज्यादा बारीकी से जांचा. ग्रिड के आकार को छोटा करके उन्होंने रिजॉल्यूशन को सुधारा.

आगे क्या जांच करेंगे वैज्ञानिक?
शोधकर्ता अब अधिक उन्नत अवलोकन उपकरण(Advanced Observational Tools)की मांग कर रहे हैं जैसे कि स्विफ्ट मिशन(SWIFT Mission). इस मिशन का उद्देश्य 4 उपग्रहों का एक समूह स्थापित करना है जो वैज्ञानिकों को यह देखने में मदद करेगा कि ये फ्लक्स रस्सियां कैसे विकसित होती हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ कैसे टकराती हैं. इन छोटी संरचनाओं की बेहतर निगरानी जरूरी है जिससे अपने तकनीकी ढांचे को अचानक आने वाले खतरों से बचा सकें.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

