साइंस का कमाल...बना डाली धरती की कट-टू कट कॉपी, कहा इसे- 'पृथ्वी का जुड़वा भाई'

Earth Twin: एक नए वैज्ञानिक लेख में पृथ्वी के डिजिटल जुड़वां(Digital Twin)के बारे में बताया गया है जो लगभग 1 किलोमीटर की बारीक जानकारी रखता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 15, 2025, 02:01 PM IST
Science News: एक नए वैज्ञानिक लेख में पृथ्वी के डिजिटल जुड़वां(Digital Twin)के बारे में बताया गया है जिसे जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के डैनियल क्लॉक की टीम ने बनाया है. इस मॉडल को मौसम का अनुमान और जलवायु का अध्ययन(Climate Modelling)दोनों को मिलाने में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है. साइंस अलर्ट के अनुसार, यह मॉडल 1.25 किलोमीटर की बारीक जानकारी पर काम करता है. यह पुराने मॉडलों से कहीं ज्यादा बेहतर है जिनमें आमतौर पर 40 किलोमीटर का रिजॉल्यूशन होता है.

क्या है ये मॉडल?
यह मॉडल जमीन, समुद्र और हवा को कवर करने वाली 67 करोड़ 2 लाख परिकलित कोशिकाओं(Calculated Cells)का उपयोग करता है. इससे तेज मौसम और धीरे-धीरे होने वाले जलवायु परिवर्तन दोनों पर पहले से कहीं ज्यादा बारीक जानकारी से नजर रखी जा सकती है. इसका मुख्य लक्ष्य है पर्यावरण में होने वाले बदलावों और उनके स्थानीय प्रभावों का अनुमान बेहतर तरीके से लगाना.

यह भी पढ़ें: ISRO: Chandrayaa-3 का भटकता मॉड्यूल खुद ही वापस लौट आया, बिना इंजन के कैसे भरी उड़ान?

कैसे किया गया ये शोध?
यह बड़ी तरक्की ज्यादा कम्प्यूटेशनल पावर के कारण संभव हुई. इसमें 20,480 GH200 सुपरचिप्स का इस्तेमाल किया गया जिससे मॉडल को लगभग 1 ट्रिलियन Values की गणना करनी पड़ी. जो मूल मॉडल फोरट्रान (Fortran)नाम की भाषा में लिखा गया था वह 1990 से पहले के पुराने कोड को आधुनिक बनाने की कोशिश करने वालों के लिए लंबे समय से एक चुनौती बना हुआ था. समय के साथ इसमें नई परतें और पुरानी संरचनाएं जुड़ती गई जिससे यह आज के कम्प्यूटर सिस्टम के साथ लगातार मेल नहीं खाता था.

किस डाटा की ली गई मदद?
इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने डेटा-केंद्रित समानांतर प्रोग्रामिंग(DaCe)नाम के एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया. यह फ्रेमवर्क डाटा को इस तरह से दोबारा व्यवस्थित करता है कि वह आज के कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर की जरूरतों और तेज काम करने अनुसार हो जाए. यह यूरोपीय आयोग(European Commission)का एक मुख्य कार्यक्रम है. इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी(ESA), यूरोपीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र(ECMWF)और यूरोपीय मौसम उपग्रह संगठन(EUMETSAT)मिलकर चला रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Photo Bomb: सूर्य की आग और इंसानी एडवेंचर, एक ऐसी तस्वीर जो पहले कभी नहीं देखी गई

क्या है इसका लक्ष्य?
इसका लक्ष्य 2030 तक पृथ्वी की पूरी डिजिटल कॉपी(Digital Replica)बनाना है. इसने पहले ही खराब मौसम और जलवायु परिवर्तन के समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरुआती हाई-रिजॉल्यूशन मॉडल तैयार कर लिए हैं. यह प्रोजेक्ट AI से चलने वाले एक क्लाउड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है. इसका लक्ष्य तेजी और सटीकता के साथ पूरी दुनिया के जलवायु अनुमानों का मॉडल बनाना और दिखाना है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

