वैज्ञानिकों ने खोजा प्रदूषण का 'रामबाण' इलाज! दूध से बना दिया ऐसा प्लास्टिक... सिर्फ 13 हफ्ते में हो जाएगा मिट्टी

Eco-friendly Milk Plastic: प्लास्टिक प्रदूषण आज पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन चुका है. हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा जमीन और समुद्र में पहुंच जाता है, जिसे खत्म होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं. पिछले कई सालों से इसे पूरी तरह खत्म करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन अभी तक वैज्ञानिक इसमें सफल नहीं हो पा रहे थे. इस चुनौती से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने अब एक और नया प्रयोग किया है. रिसर्चर्स ने दूध से ऐसा खास तरह का प्लास्टिक तैयार किया है, जो इस्तेमाल के बाद करीब 13 हफ्तों में मिट्टी में गलकर खत्म हो सकता है. यह खोज सिंगल-यूज प्लास्टिक के खात्मे की दिशा में सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है.

दूध के प्रोटीन से तैयार हुआ नया मैटेरियल

इस नए प्लास्टिक को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने दूध में मौजूद प्रोटीन का इस्तेमाल किया है. इसमें प्रोटीन को एक खास प्रोसेस के जरिए मजबूत और लचीले मैटेरियल में बदला गया है. यह देखने में आम प्लास्टिक जैसा लगता है और इसका इस्तेमाल आप कई कामों में कर सकते हैं. लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता.

कुछ ही हफ्तों में हो जाता है खत्म

सामान्य प्लास्टिक जहां सैकड़ों साल तक जमीन या समुद्र में पड़ा रहता है, वहीं दूध से बना यह प्लास्टिक बहुत जल्दी टूटने लगता है. टेस्ट में पाया गया कि मिट्टी में डालने के बाद यह धीरे-धीरे गलने लगता है और लगभग 13 हफ्तों में पूरी तरह खत्म हो जाता है. इससे प्लास्टिक कचरे की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों है यह सामान्य प्लास्टिक से बेहतर?

इसे बनाने में पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे यह कार्बन उत्सर्जन कम करता है. इसका उपयोग खाने-पीने की चीजों की पैकिंग के लिए किया जा सकता है क्योंकि यह पूरी तरह सुरक्षित और नॉन-टॉक्सिक है. जहां प्लास्टिक की बोतलें 450 साल लेती हैं, यह प्लास्टिक एक सीजन खत्म होने से पहले ही गायब हो जाता है. सामान्य प्लास्टिक की तुलना में इसे काफी हद तक बेहतर माना जा रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह का प्लास्टिक खास तौर पर फूड पैकेजिंग में काफी काम आ सकता है.

पर्यावरण के लिए उम्मीद की नई किरण

दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार नए ऑप्शन तलाशे जा रहे हैं. कई देश सिंगल-यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में दूध से बने इस नए प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए उम्मीद की नई किरण माना जा रहा है.

अभी और टेस्ट की जरूरत

हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने से पहले अभी और परीक्षण किए जाएंगे. अगर यह प्रयोग सफल रहता है, तो आने वाले समय में बाजार में ऐसे कई उत्पाद देखने को मिल सकते हैं, जो प्लास्टिक जैसे दिखेंगे लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. इससे प्लास्टिक कचरे की समस्या को कम करने में बड़ी मदद मिल सकती है.

क्या हैं चुनौतियां?

हालांकि यह खोज क्रांतिकारी है, लेकिन वैज्ञानिकों के सामने अब भी कुछ सवाल हैं. जैसे दूध से प्लास्टिक बनाना सामान्य प्लास्टिक के मुकाबले थोड़ा महंगा होगा, जिससे लोग इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? चूंकि यह प्रोटीन से बना है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा नमी या पानी से बचाने के लिए नई कोटिंग पर काम चल रहा है. यह आइडिया सुनने में जितना अजीब है, इसके फायदे भी उतने ही खास हैं.

यह भी पढ़ें:- आसमान में दिखा रहस्यमयी गोला! वैज्ञानिकों की आंखों में धूल झोंककर घर की छत से टकराया