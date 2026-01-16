अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छिपी है 'अलग दुनिया', वैज्ञानिकों ने जब अंदर झांका तो उड़ गए होश

Science news: क्या आपने कभी सोचा है कि अंटार्कटिका की मीलों मोटी बर्फ के नीचे क्या छिपा है? वैज्ञानिकों ने अब ऐसा एक नक्शा तैयार किया है जो बर्फ के पार देख सकता है जिसने पहली बार अंटार्कटिका के नीचे छिपी अलग दुनिया को दिखाया है.
New Map of Antarctica: वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की मोटी बर्फ की चादर के नीचे छिपी जमीन का एक बहुत ही साफ नक्शा बनाया है. इससे बर्फ के नीचे दबी हुई बनावटों का पता चला है. साइंस पत्रिका में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस विशाल बर्फ के नीचे पहाड़, गहरी घाटियां, झीलें और मैदान छिपे हुए हैं. यह इलाका लगभग 1.4 करोड़ वर्ग किमी में फैला हुआ है. जैसे-जैसे दुनिया का तापमान बढ़ रहा है वैसे ही अंटार्कटिका की प्रकृति भी बदल रही है. हालांकि अंटार्कटिका में बदलाव शुरू हो गए हैं लेकिन वहां खेती करने या इंसानों के रहने लायक माहौल बनने के लिए धरती के जलवायु में बहुत बड़ा बदलाव आना बाकी है.
कैसे बनाया बर्फ के नीचे का नक्शा?
अंटार्कटिका में जमीन या हवाई जहाज से जांच करना काफी मुश्किल काम है. पहले वैज्ञानिक कुछ जगहों की जानकारी के आधार पर बाकी हिस्सों का सिर्फ अंजादा लगाते थे. इससे बर्फ के नीचे छिपी गहरी घाटियां छूट जाती थीं जो यह तय करती हैं कि बर्फ किस तरह बहेगी. इस कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से ली गई साफ तस्वीरों का इस्तेमाल किया.
नई तकनीक की ली मदद
इसके लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले बर्फ की मोटाई मापी और यह समझा कि बर्फ किस गति से और कैसे बह रही है. विज्ञान के नियमों और इन सभी जानकारियों को मिलाकर वैज्ञानिकों ने आखिरकार पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप के नीचे की जमीन का एक सटीक नक्शा तैयार कर लिया है. इस नए और साफ नक्शे में बर्फ के नीचे ऐसी चीजें दिखीं जो पहले कभी नहीं देखी गईं थीं.
इस नए नक्शे में क्या सामने आया?
इसमें 2 से 30 किमी तक की गहराई वाली संरचनाएं मिली हैं. वैज्ञानिकों को सैकड़ों मील लंबी नदियों के रास्ते मिले हैं जो शायद तब बहती थीं जब अंटार्कटिका पर बर्फ नहीं जमी थी. नक्शे में ऊंची पहाड़ियों और बहुत गहरे इलाकों के बीच अचानक बदलाव दिखे हैं जिससे पता चलता है कि यहां की जमीन के नीचे हलचल होती रही है.
इन नए नक्शे से क्या जानकारी मिलेगी?
इस नक्शे की मदद से वैज्ञानिक यह जान पाएंगे कि अंटार्कटिका की बर्फ कैसे बनी और नीचे की जमीन ने कैसे इसे नया आकार दिया. जब वैज्ञानिक बर्फ के नीचे की बनावट को साफ देख पाएंगे को वे यह ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि गर्मी बढ़ने पर बर्फ कितनी तेजी से पिघलेगी. इससे यह अंदाजा लगाना आसान होगा कि बर्फ पिघलने से समुद्र का लेवल कितना बढ़ेगा.