आखिर क्यों किए गए थे Einstein के दिमाग के 240 टुकड़े? सालों से पहेली बनी इस गुत्थी से अब उठेगा पर्दा!

Science News: वैज्ञानिक अब किसी के भी दिमाग की बनावट को देख सकते हैं और इस तरीके को स्टीरियो-सीक वी2(Stereo-seq V2)नाम दिया गया है. यह विधि वैज्ञानिकों को कोशिका के स्तर पर पुराने संरक्षित दिमाग के Tissues की जांच करने की अनुमति दे सकते हैं. इससे यह सवाल उठता है कि क्या प्रतिभा को जैविक रूप से समझा जा सकता है. यह तकनीक बीजीआई-रिसर्च(BGI-Research)के वैज्ञानिकों ने तैयार की है और इसे 'सेल' नाम की पत्रिका में छापा गया है. इससे हो सकता है कि वैज्ञानिक यह पता लगा सकें कि आइंस्टीन के दिमाग में क्या खास था.

क्या करता है RNA?

RNA वो चीज है जो रासायनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाता है और जैविक निर्देशों को एक से दूसरी जगह पहुंचाता है. यह समझने के लिए RNA बहुत अहम है कि दिमाग अणु(Molecular)के स्तर पर कैसे काम करता है. स्टीरियो-सीक वी2 नाम की यह तकनीक आरएनए मैपिंग को और भी सटीक बना देती है. इससे वैज्ञानिक जीन अभिव्यक्ति(Gene Expression)को बहुत ही बारीकी से देख पाएंगे.

वैज्ञानिकों ने इसपर क्या जानकारी दी?

पॉपुलर मैकेनिक्स के मुताबिक, इस अध्ययन के सह-लेखक डॉ.ली यंग ने कहा कि, अगर उन्हें आइंस्टीन के संरक्षित दिमाग के Tissues मिल गए तो उनकी टीम इस नए तरीके का इस्तेमाल जरूर करेगी. इससे वैज्ञानिक ये पता लगाएंगे कि Einstein के दिमाग में RNA कैसे काम कर रहा था जिसने उनकी सोचने-समझने की ताकत को बढ़ाया होगा.

इस खोज का क्या महत्व है?

वैसे तो इस तरीके का इस्तेमाल दुर्लभ बीमारियों को पहचानने और उनके इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित है. लेकिन यह पुराने संरक्षित नमूनों की जांच कर सकता है इसलिए इसके इस्तेमाल के बहुत सारे और मौके हो सकते हैं. यह तरीका बहुत तेज और असरदार है जो इसे खास बनाता है. क्योंकि, पहले खराब हो चुके नमूनों से सही जानकारी निकालना बहुत मुश्किल होगा.

कहां है आइंस्टीन का दिमाग?

1955 में जब Albert Einstein का पोस्टमॉर्टम हुआ तब थॉमस हार्वे नाम के डॉक्टर ने आइंस्टीन ने दिमाग निकाल कर अपने पास रख लिया. बाद में इस दिमाग के लगभग 240 छोटे टुकड़े कर दिए गए. कुछ टुकड़ों को माइक्रोस्कोप स्लाइड पर लगाया गया और दूसरे शोधकर्ताओं को दिया गया. कहा जाता है कि, बाकी हिस्सों को बियर कूलर के अंदर मेसन जार में रखा गया था.

रिसर्च में क्यों आई दिक्कत?

वैज्ञानिक तौर से इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी यह दिमाग कई दशकों तक आधुनिक शोध के लिए लगभग उपलब्ध नहीं हो पाया. Einstein के मरने के करीब 25 साल बाद जब एक पत्रकार ने इस दोबारा खोजा तब तक सैंपल्स का अधिकांश भाग या तो बांट दिया गया था या खराब हो चुका था. बीजीआई-रिसर्च टीम के सदस्य लियाओ शा ने बताया कि, टिश्यू की खराब हालत इस बात को सीमित कर सकती है कि हम कितना जान सकते हैं. उन्होंने कहै, अगर नमूने ज्यादा खराब हो गए होते तो हम उनकी ठीक से जांच नहीं कर पाते.