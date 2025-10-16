Advertisement
खत्म हुआ किडनी ट्रांसप्लांट का इंतजार! वैज्ञानिकों ने बनाई 'यूनिवर्सल किडनी', किसी भी ब्लड ग्रुप से हो जाएगी मैच

Science NEWS in Hindi: वैज्ञानिकों ने एक नई खोज के दौरान बहुत बड़ी सफलता हासिल की है जिसमें उन्होंने ऐसी किडनी बनाई है जो किसी भी Blood Group के साथ मैच कर सकती है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 16, 2025, 02:16 PM IST
खत्म हुआ किडनी ट्रांसप्लांट का इंतजार! वैज्ञानिकों ने बनाई 'यूनिवर्सल किडनी', किसी भी ब्लड ग्रुप से हो जाएगी मैच

Universal Blood Group Kidney: लगभग 10 सालों की मेहनत के बाद Kidney Transplant में एक बहुत बड़ी सफलता के करीब पहुंच गए हैं. अब वे ऐसे डोनर्स से किडनी लेने में सक्षम हो सकते हैं जिनका ब्लड ग्रुप मरीज से अलग हैं. इससे किडनी के लिए इंतजार का समय काफी कम हो जाएगा और जानें बचाई जा सकेंगी. कनाडा और चीन के संस्थानों की टीम ने मिलकर एक यूनिवर्सल किडनी बनाने में कामयाबी हासिल की है जिसे सिद्धांत रूप में कोई भी मरीज स्वीकार कर सकता है. परीक्षण में Brain Dead एक मरीज के शरीर में कई दिनों तक जीवित रही और काम करती रही. 

वैज्ञानिकों ने क्या कहा?
कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जैव रसायनज्ञ स्टीफन विथर्स कहते हैं, यह पहली बार है जब हमने यह तकनीक इंसानी मॉडल में काम करते हुए देखी है. इससे लंबे समय तक बेहतर परिणाम पाने के बारे में बहुत कीमती जानकारी मिलती है. आज की स्थिति यह है कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप O है और उन्हें किडनी की जरूरत है, उन्हें आमतौर पर O ब्लड ग्रुप वाले डोनर की किडनी का इंतजार करना पड़ता है. 

क्या यह संभव है?
आजकल अलग-अलग ब्लड ग्रुप की किडनी का ट्रांस्प्लांट करना संभव है. लेकिन इसके लिए मरीज के शरीर को यह सिखाना पड़ता है कि वह नए अंग को खारिज ना करें. यह मौजूदा प्रक्रिया पूरी तरह से सही नहीं है और आसानी से करने लायक भी नहीं है. इस प्रक्रिया में समय बहुत लगता है यह महंगी है और जोखिम भरी भी है. इसके अलावा इसमें जीवित डोनर्स की भी जरूरत पड़ती है क्योंकि मरीज को तैयार होने में काफी समय लग जाता है.

इस खोज से क्या फायदा होगा?
इस नए तरीके में शोधकर्ताओं ने खास एंजाइमों का इस्तेमाल करके टाइप 'ए' किडनी को सफलतापूर्वक टाइप 'ओ' किडनी में बदल दिया है. ये एंजाइम उन शर्करा अणुओं(Antigen)को काट देते हैं जो टाइप 'ए' ब्लड की पहचान होते हैं. शोधकर्ताओं ने इन एंजाइम्स की तुलना आणविक स्तर पर काम करने वाली कैंची से की है. ये कैंची टाइप 'ए' एंटीजन श्रृंखला के कुछ हिस्से को काटकर उसे एबीओ एंटीजन-मुक्त स्थिति में बदल देती हैं जो टाइप 'ओ' ब्लड की खासियत है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

