अब पौधे भी पहनेंगे 'Smartwatch'! बीमारी और प्यास लगने पर खुद किसान को भेजेंगे मैसेज

जैसे आज के समय में हम अपनी सेहत का हाल जानने के लिए हाथों में स्मार्टवॉच पहनते हैं, जो ब्लड ऑक्सीजन से लेकर हार्ट रेट तक सब बता देती है, ठीक वैसे ही अब खेत में खड़े पौधे भी स्मार्टवॉच पहनेंगे. वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चमत्कारी तकनीक विकसित की है जिसमें पौधों की पत्तियों पर एक छोटा सा टैटू जैसा सेंसर और तने पर एक खास पट्टी बांधी जाएगी. यह सेंसर फसल के बीमार होने, सूखने या उसमें पोषक तत्वों की कमी होने की जानकारी इंसान की आंखों को दिखने से कई दिन पहले ही किसान के मोबाइल पर भेज देगा. सबसे मजेदार बात यह है कि इस सेंसर को चलाने के लिए किसी बैटरी की जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं खेती को बदलने वाले इस अनोखे गैजेट के बारे में.
ब्रिटेन के वैज्ञानिकों और टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस तकनीक को 'ACS एप्लाइड मैटेरियल्स एंड इंटरफेसेस' जर्नल में प्रकाशित किया है. इस वियरेबल सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी बाहरी बैटरी या पावर सोर्स की जरूरत नहीं होती. यह पत्तों से निकलने वाली नमी यानी पौधों के पसीने से ही कुछ माइक्रोवाट बिजली खुद बना लेता है. इसके लिए वैज्ञानिकों ने वैनेडियम पेंटाऑक्साइड क्रिस्टल और ग्राफीन की परतों का इस्तेमाल करके एक बेहद महीन सेंसर बनाया है जो पत्ती पर टैटू की तरह चिपक जाता है.
पत्तियों के अलावा पौधे के तने पर एक खिंचावदार बैंड बांधा जाता है. इसका डिजाइन जापानी पेपर कटिंग आर्ट 'किरीगामी' (Kirigami) से प्रेरित है. यह बैंड पौधे के विकास के साथ खुद को फैला लेता है जिससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होता. इस बैंड में एक खास तरह का आयन कंडक्टिंग जेल लगा होता है जो पौधे के तने के व्यास (डायमीटर) को मापता है. जब पौधा स्वस्थ होता है तो तना बढ़ता है और तनाव में होने पर तना सिकुड़ जाता है, जिसे यह सेंसर तुरंत पकड़ लेता है.
अबतक किसान फसलों की निगरानी के लिए ड्रोन या सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल करते आए हैं. लेकिन ये तकनीकें केवल ऊपरी तौर पर या नुकसान होने के बाद ही जानकारी दे पाती हैं. इसके विपरीत, यह नया प्लांट वियरेबल सीधे पौधे के अंदर चल रही हलचल को रीयल-टाइम में ट्रैक करता है. यह सीधे पौधे के नजरिए से किसान को बताता है कि उसे किस चीज की जरूरत है.
लैब में शिमला मिर्च के पौधों पर किए गए टेस्ट के दौरान इस सेंसर ने कमाल का प्रदर्शन किया. पानी की कमी वाले पौधों और मिट्टी में नमक की अधिकता (सैलिनिटी) वाले पौधों के बीच इस सेंसर ने बिल्कुल सटीक अंतर पहचान लिया. स्वस्थ पौधों में नमी सोखने और छोड़ने का चक्र सामान्य था, जबकि तनाव वाले पौधों में बदलाव तुरंत दर्ज किए गए. यह सेंसर तेज हवाओं और खराब मौसम को भी आसानी से झेल सकता है.
रिसर्च टीम अब एक ऐसे वायरलेस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है जिससे यह डेटा सीधे ब्लूटूथ या लॉन्ग-रेंज (LoRa) नेटवर्क के जरिए किसान के स्मार्टफोन तक पहुंच सके. भविष्य में इस तकनीक को और एडवांस बनाया जाएगा ताकि यह पौधों के हार्मोन्स और फलों के विकास की जानकारी भी दे सके. इस तकनीक के आने के बाद दुनिया भर के किसानों को फसलों की बर्बादी से बड़ी राहत मिलने वाली है.