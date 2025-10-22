वैज्ञानिकों ने बना डाली 'जादुई माइक्रो चिप', बुढ़ापे में लौटेगी आंखों की रोशनी! जानिए कैसे करती है काम

prima Eye Microchip: 50 साल से ऊपर के लोगों में ड्राई एमडी नामक बीमारी का खतरा होता है, जो अंधेपन की मुख्य वजह मानी जाती है. ऐसे लोगों के लिए एक नई चिप उम्मीद की नई किरण बनकर उभरी है. आइए जानते हैं ये चिप कैसे काम करती है...
prima Eye Microchip: ढलती उम्र में नजर का कमजोर होना आम बात है. इस समस्या से अधिकतर लोग परेशान रहते हैं. कुछ लोगों की नजर पूरी तरह चली जाती है तो कुछ को धुंधला दिखने लगता है, लेकिन अब टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चिप बनाने में सफलता हासिल की है, जो ढलती उम्र में होने वाली कमजोर नजर की परेशानी दूर कर सकती है. इस चिप की मदद से लोग न केवल फिर से शब्द और संख्याएं पढ़ सकते हैं, बल्कि कुछ पास की चीजें भी पहचान सकते हैं. खास बात ये है कि ये चिप मानव बाल से भी पतली है, जिसे माइक्रोचिप भी कहा जा रहा है.
इस माइक्रोचिप को बनाने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे आंखों की पूरी रोशनी या सामान्य दृष्टि वापस नहीं आती, लेकिन यह बड़ी उपलब्धि है. वैज्ञानिकों ने इसका नाम प्रिमा डिवाइस रखा है. प्रत्यारोपण के बाद इसे इलेक्ट्रॉनिक आंख भी कहा जाता है.
वैज्ञानिकों के अनुसार, 50 साल के ऊपर की उम्र वाले लोगों में ड्राई एमडी बीमारी होने का खतरा रहता है, जो अंधेपन की बड़ी वजह माना जाता है. एक आंकड़े के अनुसार, 50 लाख से ज्यादा लोग दुनियाभर में ड्राई एमडी आंखों की बीमारी से परेशान हैं. ऐसे लोगों के लिए यह माइक्रोचिप किसी वरदान से कम नहीं है. इसे लगाने और सर्जरी में 2 घंटे से भी कम का वक्त लगता है.
जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय और अमेरिका के पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट्स ने मिलकर यह रिसर्च किया है. यह शोध न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में में प्रकाशित हुआ है. जिसमें बताया गया कि रिसर्च में कुल 38 बुजुर्ग मरीज शामिल हुए थे, इनमें से 84 फीसदी लोगों को फायदा हुआ है. उनकी पढ़ने-लिखने की क्षमता वापस आ गई है.
प्रत्यारोपण के बाद मरीज शीला इरविन ने अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि पहले ऐसा लगता था जैसे आंखों के बीच दो काले धब्बे हों. अब मैं फिर से पढ़ सकती हूं. ये अनुभव बेहद रोमांचक है. विशेषज्ञ डॉक्टर माही मुकित ने बताया कि यह कृत्रिम दृष्टि एक नया युग है. ऐसा नहीं है कि चिप लगते ही दृष्टि लौट आती है. मरीजों को इसे इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग और अभ्यास की जरूरत होती है.
अब सवाल ये है कि आखिर ये चिप काम कैसे करती है? तो जान लीजिए कि यह छोटा चिप आंख के रेटिना के नीचे लगाया जाता है. इसकी सर्जरी में 2 घंटे से भी कम का वक्त लगता है. सर्जरी के दौरान मरीजों को स्पेशल स्मार्ट चश्मा दिया जाता है, जिसमें एक वीडियो कैमरा होता है. यह एक छोटे कंप्यूटर से जुड़ा होता है जो मरीज की कमर पर लगाया जाता है. कैमरा जो भी चीज देखता है, उसकी तस्वीर इन्फ्रारेड किरणों के जरिए चिप तक भेजी जाती है. चिप उन संकेतों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है और रेटिना व ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग तक पहुंचा देता है. इस तरह मरीज फिर से अक्षर, शब्द और संख्या पहचान पाते हैं.
