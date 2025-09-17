चश्मे से हमेशा के लिए आजादी? वैज्ञानिकों ने बनाई ऐसी ड्रॉप जो लौटा सकती है आंखों की रोशनी
Advertisement
trendingNow12925709
Hindi Newsविज्ञान

चश्मे से हमेशा के लिए आजादी? वैज्ञानिकों ने बनाई ऐसी ड्रॉप जो लौटा सकती है आंखों की रोशनी

Science News: अब आपको शायद चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वैज्ञानिकों ने एक खास आई ड्रॉप बनाई है जो उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है जिनकी दूर की नजर कमजोर है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 17, 2025, 02:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चश्मे से हमेशा के लिए आजादी? वैज्ञानिकों ने बनाई ऐसी ड्रॉप जो लौटा सकती है आंखों की रोशनी

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने एक खास आई ड्रॉप बनाई है जिसके इस्तेमाल के बाद से आपकी आंखों की धुंधलापन ठीक हो सकता है. वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई इस आई ड्रॉप का असर पूरे 2 सालों तक रहता है और ये उनके लिए है जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा है और उन्हें प्रेसबायोपिया की वजह से नजदीक की चीजें देखने में परेशानी होती है. यह ड्रॉप उन लोगों के लिए एक आसान और सस्ता विकल्प हो सकती है जो चश्मा नहीं पहनना चाहते या सर्जरी नहीं करा सकते.

क्या कहती है रिपोर्ट?
द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार इस शोध में कुल 776 लोगों ने भाग लिया. इन लोगों ने दिन में दो बार एक खास आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया. इस ड्रॉप में पिलोकार्पिन और डाइक्लोफेनाक नाम की दवाइयां थीं. इन लोगों को 3 अलग-अलग समूहों में बांटा गया था औऱ हर ग्रुप को डाइक्लोफेनाक की एक ही मात्रा दी गई लेकिन पिलोकार्पिन की मात्रा अलग-अलग थी.

शोध में क्या नतीजे में आए?
डॉक्टरों ने पाया कि Eye Drops डालने के एक घंटे के बाद मरीजों की रोशनी में बहुत सुधार हुआ. औसतन, मरीज अब नेत्र चार्ट पर लगभग 3.45 ज्यादा लाइनें पढ़ पा रहे थे. सबसे अच्छे नतीजे 1% पिलोकार्पिन वाले समूह में मिले. इस ग्रुप के 99% लोगों की नजदीकी नजर बेहतर हो गई. 2% पिलोकार्पिन वाले ग्रुप में 69% लोग 3 या उससे ज्यादा लाइनें पढ़ पाए. 3% पिलोकार्पिन वाले ग्रुप में 84% लोग तीन या उससे ज्यादा लाइनें पढ़ पाए.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं?
इन Eye Drops के कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे जैसे थोड़ी देर के लिए धुंधला दिखना, आंखों में जलन होना और हल्का सिर दर्द. लेकिन, वैज्ञानिकों का मानना है कि इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना सुरक्षित है. वैज्ञानिकों का कहना है कि सुरक्षा और असर पुष्टि करने के लिए अभी बड़े और लंबे शोध की जरूरत है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Eye Drops

Trending news

असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
Assam BJP AI Video
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
Bal Thackeray
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
17th sep pm modi birthday
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
;