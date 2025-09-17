चश्मे से हमेशा के लिए आजादी? वैज्ञानिकों ने बनाई ऐसी ड्रॉप जो लौटा सकती है आंखों की रोशनी

Science News: अब आपको शायद चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वैज्ञानिकों ने एक खास आई ड्रॉप बनाई है जो उन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है जिनकी दूर की नजर कमजोर है.
Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने एक खास आई ड्रॉप बनाई है जिसके इस्तेमाल के बाद से आपकी आंखों की धुंधलापन ठीक हो सकता है. वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई इस आई ड्रॉप का असर पूरे 2 सालों तक रहता है और ये उनके लिए है जिसकी उम्र 40 साल से ज्यादा है और उन्हें प्रेसबायोपिया की वजह से नजदीक की चीजें देखने में परेशानी होती है. यह ड्रॉप उन लोगों के लिए एक आसान और सस्ता विकल्प हो सकती है जो चश्मा नहीं पहनना चाहते या सर्जरी नहीं करा सकते.
क्या कहती है रिपोर्ट?
द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार इस शोध में कुल 776 लोगों ने भाग लिया. इन लोगों ने दिन में दो बार एक खास आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया. इस ड्रॉप में पिलोकार्पिन और डाइक्लोफेनाक नाम की दवाइयां थीं. इन लोगों को 3 अलग-अलग समूहों में बांटा गया था औऱ हर ग्रुप को डाइक्लोफेनाक की एक ही मात्रा दी गई लेकिन पिलोकार्पिन की मात्रा अलग-अलग थी.
शोध में क्या नतीजे में आए?
डॉक्टरों ने पाया कि Eye Drops डालने के एक घंटे के बाद मरीजों की रोशनी में बहुत सुधार हुआ. औसतन, मरीज अब नेत्र चार्ट पर लगभग 3.45 ज्यादा लाइनें पढ़ पा रहे थे. सबसे अच्छे नतीजे 1% पिलोकार्पिन वाले समूह में मिले. इस ग्रुप के 99% लोगों की नजदीकी नजर बेहतर हो गई. 2% पिलोकार्पिन वाले ग्रुप में 69% लोग 3 या उससे ज्यादा लाइनें पढ़ पाए. 3% पिलोकार्पिन वाले ग्रुप में 84% लोग तीन या उससे ज्यादा लाइनें पढ़ पाए.
क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं?
इन Eye Drops के कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे जैसे थोड़ी देर के लिए धुंधला दिखना, आंखों में जलन होना और हल्का सिर दर्द. लेकिन, वैज्ञानिकों का मानना है कि इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना सुरक्षित है. वैज्ञानिकों का कहना है कि सुरक्षा और असर पुष्टि करने के लिए अभी बड़े और लंबे शोध की जरूरत है.