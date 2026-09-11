/सांप के जहर से अब नहीं जाएगी जान? वैज्ञानिकों ने बनाया खास एंटीवेनम, किंग कोबरा पर भी दिखा असर

भारत में सांप के काटने से होने वाली मौतों को रोकने की दिशा में वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिली है. वैज्ञानिकों ने एक ऐसा नया एंटीवेनम तैयार किया है, जो भारत में पाए जाने वाले कई तरह के कोबरा और किंग कोबरा के जहर के खिलाफ असर दिखा सकता है. शुरुआती प्रयोग में इस एंटीवेनम ने चूहों को जहरीले सांपों के जहर से बचाने में सफलता हासिल की है.
दुनियाभर में हर साल सांप के काटने से एक लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है. इनमें भारत की हिस्सेदारी करीब आधी बताई जाती है. मौजूदा एंटीवेनम से कई लोगों की जान बचती है, लेकिन इसकी एक बड़ी समस्या यह है कि अलग अलग इलाकों में पाए जाने वाले सांपों के जहर पर इसका असर अलग हो सकता है.
आमतौर पर सांप के जहर का इलाज करने के लिए घोड़े के खून से तैयार एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है. ये एंटीवेनम कई मामलों में काफी असरदार होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में एलर्जी जैसी समस्या भी हो सकती है. इसके अलावा अलग अलग जगहों के सांपों के जहर में मौजूद विषैले तत्वों में अंतर होने के कारण इनका असर सीमित हो सकता है.
वैज्ञानिकों ने नए एंटीवेनम के लिए पांच खास एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया है. इन्हें नैनोबॉडी या VHH कहा जाता है. ये एंटीबॉडी के छोटे हिस्से होते हैं, जिन्हें खास तरह के विषैले तत्वों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया जा सकता है.
वैज्ञानिकों ने पांच नैनोबॉडी को मिलाकर ऐसा कॉकटेल तैयार किया, जो कोबरा और किंग कोबरा के जहर में पाए जाने वाले तीन विषैले तत्वों को निशाना बनाता है. इनमें अल्फा न्यूरोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन और फॉस्फोलाइपेस A2 शामिल हैं. ये विषैले तत्व शरीर में लकवा, ऊतकों को नुकसान और दूसरी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं.
वैज्ञानिकों ने इस एंटीवेनम का टेस्ट चूहों पर किया. इसमें मोनोकल्ड कोबरा, स्पेक्टेकल्ड कोबरा और भारत में पाए जाने वाले दो किंग कोबरा की प्रजातियों के जहर का इस्तेमाल किया गया. इनमें ओफियोफैगस कैलींगा और ओफियोफैगस हन्नाह शामिल हैं. वैज्ञानिकों ने भारत के अलग अलग इलाकों से लिए गए सांपों के जहर का भी इस्तेमाल किया. इनमें पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों से लिए गए जहर शामिल थे.
टेस्ट के दौरान 5 नैनोबॉडी से तैयार कॉकटेल ने चूहों को इन सांपों के जहर से होने वाली मौत से बचाया. इससे संकेत मिलता है कि यह एंटीवेनम अलग अलग इलाकों के सांपों के जहर के खिलाफ व्यापक सुरक्षा दे सकता है.
वैज्ञानिकों का कहना है कि इस रिसर्च से ऐसे एंटीवेनम तैयार करने की उम्मीद बढ़ी है, जो बड़े भौगोलिक इलाके में अलग अलग सांपों के जहर के खिलाफ काम कर सकें. नैनोबॉडी आधारित इलाज को भविष्य में घोड़े से तैयार होने वाले पारंपरिक एंटीवेनम का ज्यादा सेफ और बेहतर विकल्प भी बनाया जा सकता है.
हालांकि, अभी इस एंटीवेनम का टेस्ट सिर्फ चूहों पर किया गया है. इंसानों में इसके इस्तेमाल से पहले कई और टेस्ट होने बाकी हैं. इसकी सुरक्षा और असर को जानने के लिए आगे रिसर्च और ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल जरूरी होंगे. इसके बाद भी यह रिसर्च भारत में सांप के काटने से होने वाली मौतों को कम करने की दिशा में एक बड़ी उम्मीद जगाती है. अगर आगे के टेस्ट सफल रहते हैं, तो भविष्य में एक ऐसा एंटीवेनम तैयार किया जा सकता है जो देश के अलग अलग हिस्सों में पाए जाने वाले कई जहरीले सांपों के खिलाफ ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करे.
इस रिसर्च में भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के CES के वैज्ञानिकों शामिल हैं. साथ ही DTU, डेनमार्क के वैज्ञानिक भी इसका हिस्सा है.