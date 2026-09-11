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सांप के जहर से अब नहीं जाएगी जान? वैज्ञानिकों ने बनाया खास एंटीवेनम, किंग कोबरा पर भी दिखा असर

सांप काटने से होने वाली मौतों को कम करने की दिशा में बड़ी कामयाबी मिली है. वैज्ञानिकों ने एक ऐसा यूनिवर्सल एंटीवेनम तैयार किया है, जो किंग कोबरा समेत कई खतरनाक सांपों के जहर पर असरदार साबित हुआ है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 11, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:31 PM IST
सांप के जहर से अब नहीं जाएगी जान? वैज्ञानिकों ने बनाया खास एंटीवेनम, किंग कोबरा पर भी दिखा असर

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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