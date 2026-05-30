सड़ी गर्मी में भी नहीं चलाना पड़ेगा AC! घर से दुम दबाकर भागेगी धूप, वैज्ञानिकों ने बना डाला 'कूलिंग पेंट'

सिडनी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा 'स्मार्ट पेंट' विकसित किया है जो 97% धूप को रिफ्लेक्ट करता है और छत को 25°C तक ठंडा रख सकता है. जानिए बिना बिजली के हवा से पानी बनाने वाले इस PVDF-HFP नैनो-पेंट की पूरी डिटेल.
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जैसे-जैसे दुनिया भर में हीटवेव यानी भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, शहरों में एयर कंडीशनर (AC) और कूलरों का इस्तेमाल भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है. लेकिन ज्यादा एसी चलाने का मतलब है ज्यादा बिजली की खपत और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग. इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के शोधकर्ताओं ने स्टार्टअप 'ड्यूपॉइंट इनोवेशन' (Dewpoint Innovations) के साथ मिलकर एक ऐसा चमत्कारी 'स्मार्ट पेंट' तैयार किया है जो बिना किसी बिजली की खपत के आपके घर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकता है. यह पेंट सूरज की हानिकारक और गर्म किरणों को सोखने के बजाय उन्हें वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देता है. इतना ही नहीं, इसमें एक और ऐसा होश उड़ाने वाला फीचर है जो तपती गर्मी के बीच आपके घर के लिए पानी का इंतजाम भी कर सकता है.
इस एक्सपेरिमेंटल स्मार्ट पेंट की असली ताकत इसका नैनो-इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर है. इसे बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास पॉलीमर PVDF-HFP (polyvinylidene fluoride-co-hexafluoropropene) का इस्तेमाल किया है. इस पेंट के अंदर माइक्रोस्कोपिक यानी बेहद बारीक छिद्र (Pores) होते हैं. जब सूरज की तेज रोशनी इस सतह पर पड़ती है, तो ये बारीक छेद रोशनी को बिखेर देते हैं जिससे छत या दीवारें गर्मी को सोख नहीं पातीं. विज्ञान की भाषा में इस प्रक्रिया को पैसिव डेकटाइम रेडिएटिव कूलिंग (Passive Daytime Radiative Cooling) कहा जाता है. बाजार में मिलने वाले आम कूल-रूफ पेंट केवल सफेद रंग के भरोसे काम करते हैं, लेकिन यह नैनो-स्ट्रक्चर पेंट धूप को रिफ्लेक्ट करने के मामले में उनसे कहीं ज्यादा एडवांस है.
वैज्ञानिकों द्वारा किए गए लैब और फील्ड टेस्ट के नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं. यह स्मार्ट पेंट सूरज की 97 प्रतिशत तक रोशनी को पूरी तरह रिफ्लेक्ट करने में सक्षम पाया गया है. टेस्ट के दौरान देखा गया कि जिन छतों पर इस पेंट का लेप लगाया गया था, वे आम डार्क कलर की छतों के मुकाबले 25 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा ठंडी थीं. इतना ही नहीं, यह कोटिंग इतनी कुशलता से काम करती है कि भीषण दोपहर में भी इसका तापमान आसपास की खुली हवा (Surrounding Air) से भी 6 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया. एक्सपर्ट्स का मानना है कि हालांकि यह पेंट एसी को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन यह घर के अंदरूनी तापमान को इतना गिरा देगा कि आपको बार-बार हाई-पावर पर एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे बिजली बिल में भारी कटौती होगी.
इस कोटिंग की जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है इसकी 'एटमॉस्फेरिक वॉटर हार्वेस्टिंग' (Atmospheric Water Harvesting) क्षमता. चूंकि इस पेंट की सतह आसपास की हवा से बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, इसलिए हवा में मौजूद वाटर वेपर यानी नमी इस पर आकर संघनित (Condense) हो जाती है और पानी की बूंदों का रूप ले लेती है. यह बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे सर्दियों की सुबह घास पर ओस की बूंदें जम जाती हैं. सिडनी नैनोसाइंस हब में छह महीने तक चले रूफटॉप ट्रायल के दौरान इस पेंट ने साल के लगभग एक-तिहाई हिस्से में हवा से पानी सोखने का काम किया. अनुकूल परिस्थितियों में इस पेंट ने प्रति वर्ग मीटर सतह से हर दिन 390 मिलीलीटर तक शुद्ध पानी का उत्पादन करके वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया.
शोधकर्ताओं का मानना है कि इस तकनीक का दायरा सिर्फ रिहायशी घरों तक सीमित नहीं रहेगा. इसका इस्तेमाल कमर्शियल बिल्डिंग्स, बड़े गोदामों, कृषि फार्मों, दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों और उन शहरों में बड़े पैमाने पर किया जा सकेगा जो 'अर्बन हीट-आलैंड इफेक्ट' (शहरी कंक्रीट के कारण बढ़ने वाली गर्मी) से जूझ रहे हैं. भारत जैसे देश के लिए जहां हर साल गर्मियों में पारा 45 डिग्री के पार चला जाता है और साथ ही भारी जल संकट (Water Scarcity) का सामना करना पड़ता है, वहां यह तकनीक एक साथ दो बड़ी समस्याओं का अंत कर सकती है. यह बिजली ग्रिड पर से लोड को भी काफी कम करेगी.
अगर आप भी इसे तुरंत खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा. यह कोटिंग अभी टेस्टिंग और डेवलपमेंट स्टेज में है और ऑस्ट्रेलिया में इसके लगातार कड़े परीक्षण किए जा रहे हैं. 'ड्यूपॉइंट इनोवेशन' कंपनी अब औद्योगिक साझेदारों के साथ मिलकर इसका एक कमर्शियल वर्जन तैयार करने में जुटी है, जिसे आम पेंटर्स साधारण रोलर या स्प्रे टूल्स की मदद से आसानी से दीवारों पर लगा सकेंगे. हालांकि कंपनी इसे बाजार में उतारने की पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन इसकी लॉन्चिंग की किसी आधिकारिक तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है. व्यापक रूप से उपलब्ध होने से पहले इसके कुछ और सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होने बाकी हैं.
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