Advertisement
trendingNow12965005
Hindi Newsविज्ञान

वैज्ञानिकों को मिला 'पहले डायनासोर' का 23 करोड़ साल पुराना जीवाश्म, नई खोज ने मचाया तहलका

Oldest Dinosaur Fossil: अर्जेंटीना में वैज्ञानिकों को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. दरअसल, शोधकर्ताओं ने एक 23 करोड़ साल पुराने जीवाश्म की खोज की जो डायनासोर के बार में हमारी सारी जानकारी बदल सकता है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 17, 2025, 07:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैज्ञानिकों को मिला 'पहले डायनासोर' का 23 करोड़ साल पुराना जीवाश्म, नई खोज ने मचाया तहलका

Science News: अर्जेंटीना की एंडीज पर्वतमाला में 23 करोड़ साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म की खोज हुई है. इस खोज ने सॉरोपोड्स की विशाल गर्दन के विकास के बारे में नई जानकारियां दी हैं. इस प्राचीन नमूने को हुआयराकर्सर जगुएंसिस(Hualicursoris jaguegsis)का नाम दिया गया है. वैज्ञानिकों का मानना है कि, इन विशाल डायनासोरों में लंबी गर्दन का विकास पहले के अनुमान से बहुत पहले शुरू हो गया था. यह खोज Evolutionary Timeline को नए सिरे से तय करती है. इससे वैज्ञानिकों को कई सारी नई जानकारियां इकट्ठा करने में काफी मदद मिलेगी.

कितना पुराना है ये जीवाश्म?
अर्जेंटीना की एंडीज पर्वतमाला में खोजा गया डायनासोर का जीवाश्म लगभग 23 करोड़ साल पुराना है जो ट्राइएसिक काल में पाया जाता था. इस डायनासोर का वजन लगभग 2 मीटर लंबा और 18 किलोग्राम वजनी था. लेकिन Hualicursoris लंबी गर्दन विशाल सॉरोपोड्स के विकास के रहस्य को जानने में एक जरूरी सुराग देता है.

यह भी पढ़ें: मिस्र के पिरामिड से भी पुराना! इस देश में मिला 'द्वारका' जैसा समुद्री शहर, क्या है 50,000 साल पुरानी सभ्यता का राज

Add Zee News as a Preferred Source

कहां छपी ये पूरी रिपोर्ट?
अब तक माना जाता था कि ब्रोंटोसॉरस और पैटागोटाइटन जैसे सॉरोपोड्स की लंबी गर्दन और विशाल शरीर का आकार लाखों सालों में धीरे-धीरे विकसित हुआ जबकि पूर्वज छोट गर्दन वाले थे. हालांकि, नेचर पत्रिका में छपा हुआ हुआयराकर्सर का अध्ययन इस दावे को चुनौती देता है. इस छोटे और पुराना डायनासोर में भी उन विशेषताओं के शुरुआती संकेत मिलते हैं जो बाद में सॉरोपोड्स की पहचान बन गईं.

इतना खास क्यों है हुआयराकर्सर?
हुआयराकर्सर की सबसे खास बात है कि इसमें गर्दन के बढ़ने का पहला संकेत मिलता है जो बाद में सॉरोपोड्स की पहचान बने. हालांकि, यह डायनासोर छोटा था फिर भी इसकी पिछली टांगें मजबूत थीं और शरीर पतला लेकिन ताकतवर था. यह पहला पक्का सबूत है कि गर्दन का विस्तार और शरीर का बड़ा आकार ट्राइएसिक काल में भी विकसित हो रहा था. लेकिन, अर्जेंटीनोसॉरस जैसे जीव जो 40 मीटर कर लंबे होते थे, अपने पूरे आकार तक पहुंचने में काफी पीछे थे.

यह भी पढ़ें: 220 मीटर लंबा 'डायनासोर सुपरहाइवे'! वैज्ञानिकों को मिला 16 करोड़ साल पुराने पैरों का निशान

इस खोज से क्या जानकारी मिली?
ट्राइएसिक काल के दौरान हुआयराकर्सर अपने छोटे रिश्तेदारों के साथ एक ही समय में मौजूद था. ये बदलाव पहले की सोच के मुताबिर धीमे नहीं हुए होंगे बल्कि, इन बदलावों पर जरूरी पर्यावरणीय या जैविक कारकों का असर पड़ा होगा जिसने शुरुआती डायनासोरों को नए तरीकों से ढलने के लिए प्रेरित किया.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Dinosaur Fossil Discovery

Trending news

भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट में किसको मिलेगा मौका, रेस में ये नाम आगे
Gujarat Cabinet Expansion
भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट में किसको मिलेगा मौका, रेस में ये नाम आगे
क्या नाबालिग पत्नी के साथ संबंध बनाना रेप नहीं? हाई कोर्ट ने एक लाइन में दिया फैसला
allahabad high court news
क्या नाबालिग पत्नी के साथ संबंध बनाना रेप नहीं? हाई कोर्ट ने एक लाइन में दिया फैसला
Gujarat cabinet expansion Live: आज सीएम भूपेंद्र पटेल की नई टीम का शपथ ग्रहण, चुनाव से पहले कौन सा समीकरण बना रही बीजेपी?
Gujarat
Gujarat cabinet expansion Live: आज सीएम भूपेंद्र पटेल की नई टीम का शपथ ग्रहण, चुनाव से पहले कौन सा समीकरण बना रही बीजेपी?
दिवाली की रौनक पर बारिश का कहर! इन राज्यों में मचेगी जमकर तबाही, नोट कर लें नाम
Monsoon
दिवाली की रौनक पर बारिश का कहर! इन राज्यों में मचेगी जमकर तबाही, नोट कर लें नाम
कुछ अजीब घट रहा है समुद्र में, 26 'शक्तिशाली शिकारी' एक साथ कैसे हो गए खत्म?
Science news in Hindi
कुछ अजीब घट रहा है समुद्र में, 26 'शक्तिशाली शिकारी' एक साथ कैसे हो गए खत्म?
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
Egypt
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
Andhra pradesh news
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
Jammu Kashmir
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
india china news in hindi
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
Donald Trump
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई