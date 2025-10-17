वैज्ञानिकों को मिला 'पहले डायनासोर' का 23 करोड़ साल पुराना जीवाश्म, नई खोज ने मचाया तहलका

Science News: अर्जेंटीना की एंडीज पर्वतमाला में 23 करोड़ साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म की खोज हुई है. इस खोज ने सॉरोपोड्स की विशाल गर्दन के विकास के बारे में नई जानकारियां दी हैं. इस प्राचीन नमूने को हुआयराकर्सर जगुएंसिस(Hualicursoris jaguegsis)का नाम दिया गया है. वैज्ञानिकों का मानना है कि, इन विशाल डायनासोरों में लंबी गर्दन का विकास पहले के अनुमान से बहुत पहले शुरू हो गया था. यह खोज Evolutionary Timeline को नए सिरे से तय करती है. इससे वैज्ञानिकों को कई सारी नई जानकारियां इकट्ठा करने में काफी मदद मिलेगी.

कितना पुराना है ये जीवाश्म?

अर्जेंटीना की एंडीज पर्वतमाला में खोजा गया डायनासोर का जीवाश्म लगभग 23 करोड़ साल पुराना है जो ट्राइएसिक काल में पाया जाता था. इस डायनासोर का वजन लगभग 2 मीटर लंबा और 18 किलोग्राम वजनी था. लेकिन Hualicursoris लंबी गर्दन विशाल सॉरोपोड्स के विकास के रहस्य को जानने में एक जरूरी सुराग देता है.

कहां छपी ये पूरी रिपोर्ट?

अब तक माना जाता था कि ब्रोंटोसॉरस और पैटागोटाइटन जैसे सॉरोपोड्स की लंबी गर्दन और विशाल शरीर का आकार लाखों सालों में धीरे-धीरे विकसित हुआ जबकि पूर्वज छोट गर्दन वाले थे. हालांकि, नेचर पत्रिका में छपा हुआ हुआयराकर्सर का अध्ययन इस दावे को चुनौती देता है. इस छोटे और पुराना डायनासोर में भी उन विशेषताओं के शुरुआती संकेत मिलते हैं जो बाद में सॉरोपोड्स की पहचान बन गईं.

इतना खास क्यों है हुआयराकर्सर?

हुआयराकर्सर की सबसे खास बात है कि इसमें गर्दन के बढ़ने का पहला संकेत मिलता है जो बाद में सॉरोपोड्स की पहचान बने. हालांकि, यह डायनासोर छोटा था फिर भी इसकी पिछली टांगें मजबूत थीं और शरीर पतला लेकिन ताकतवर था. यह पहला पक्का सबूत है कि गर्दन का विस्तार और शरीर का बड़ा आकार ट्राइएसिक काल में भी विकसित हो रहा था. लेकिन, अर्जेंटीनोसॉरस जैसे जीव जो 40 मीटर कर लंबे होते थे, अपने पूरे आकार तक पहुंचने में काफी पीछे थे.

इस खोज से क्या जानकारी मिली?

ट्राइएसिक काल के दौरान हुआयराकर्सर अपने छोटे रिश्तेदारों के साथ एक ही समय में मौजूद था. ये बदलाव पहले की सोच के मुताबिर धीमे नहीं हुए होंगे बल्कि, इन बदलावों पर जरूरी पर्यावरणीय या जैविक कारकों का असर पड़ा होगा जिसने शुरुआती डायनासोरों को नए तरीकों से ढलने के लिए प्रेरित किया.