अंतरिक्ष में सबसे तेज 'लट्टू'! स्पेस में मिला फुटबॉल मैदान से बड़ा उल्कापिंड, 2 मिनट में लगाता है एक चक्कर

Science News: वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक बहुत ही अजीब और अनोखी चीज मिली है जिसने सबको हैरान कर दिया है. यह एक विशाल अंतिरक्षीय चट्टान है जो बहुत ही तेजी से घूम रही है. इस चट्टान का नाम 2025 MN45 रखा गया है. यह पत्थर इतना तेज घूमता है कि सिर्फ 2 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है. अपने बड़े आकार के कारण के पत्थरों में यह अब तक का सबसे तेज घूमने वाला पत्थर है. यह लगभग 2,300 फीट चौड़ा है और इसकी तुलना करें तो यह 8 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है.

कैसे हुई इस अनोखे पत्थर की खोज?

वैज्ञानिकों ने पिछले साल अंतरिक्ष में लगभग 1900 पत्थरों की जांच की थी जिसमें से 19 पत्थर ऐसे मिले जो बहुत ही तेजी से घूम रहे थे. इस पत्थर का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने चिली देश में लगे दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल किया. यह खोज पिछले साल अप्रैल और मई के महीने में की गई थी.

वैज्ञानिकों की जांच में क्या मिला?

वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के 76 पत्थरों का गहराई से अध्यनन किया जिससे यह पता चल सके कि वे कितनी तेजी से घूमते हैं. इनमें से 16 पत्थर ऐसे थे जो 13 मिनट से लेकर 2 घंटे के अंदर आपना एक चक्कर पूरा कर लेते हैं. वैज्ञानिकों के 3 पत्थर तो ऐसे मिले जो बहुत ही ज्यादा तेजी से घूम रहे थे. यह पत्थर 5 मिनट से कम समय में एक चक्कर पूरा कर लेता है.

इतना बड़ा पत्थर और उतनी ही तेज रफ्तार

वैज्ञानिकों ने जिन 19 तेज घूमने वाले एस्टेरॉयड्स की खोज की है वे सभी आकार में बहुत बड़े हैं. उनकी लंबाई कम से कम एक फुटबॉल मैदान से भी ज्यादा है. 2025 MN45 की बात करें तो यह लगभग 2,329 फीट चौड़ा है और इसकी रफ्तार इतनी भयानक है कि 1.88 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है.